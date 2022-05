Kia haastaa Nissanin ja Toyotan suosikkimallit tosissaan – tältä näyttää uusi Niro-sukupolvi

Kia Niron toinen sukupolvi alkaa olla valmis markkinoille.

Ensimmäisen sukupolven Niron tavoin toinen sukupolvi tulee tarjolle hybridinä, ladattavana hybridinä sekä sähköisenä Niro EV -mallina.

Tuotannosta väistyvää mallia on saapunut Suomeen reilun viiden vuoden aikana noin 5 800 kappaletta. Niistä aimo osa, noin 800 kappaletta on ollut täyssähkö-Niroja.

Aikoinaan aivan uudelle mallille Niron rekisteröintiluvut ovat olleet kohtuullisen hyviä, mutta varsinaisille myyntihiteille ne kalpenevat.

Nyt Kialla kuitenkin nähdään, että Niron pitäisi pystyä haastamaan markkinoilla varsin suosituiksi nousseet Nissan Qashqai ja Toyota CH-R.

Kaikki kolme autoa ovat ulkomitoin käytännössä samankokoiset, joten erojen etsiminen jää monin osin sisätilojen, käytettävyyden tai vaikkapa luotettavuusmaineen varaan. Kaikista kolmesta on hybridiversio saatavilla, mutta aito täyssähköversio on tarjolla vain Kialta.

Niro perushybridin WLTP-standardoitu kulutus on 4,4–4,7 l/100 km, ja sitä vastaavaksi CO2-päästö on 100–107 g/km. Pykälän verran enemmän sähköä on tarjolla Niro Plug-in hybridissä. Auton 11,1 kWh:n hybridiakuston ansiosta auton sähköinen toimintamatka on jo ihan asiallinen, 59–65 kilometriä. Tämän mallin WLTP-syklin mukainen kulutuslukema on 0,8–1,0 l/100 km ja CO2-päästö 19–23 g/km – olettaen, että autoa ladataan ulkoisesta lähteestä.

Pelkällä sähköllä kulkevan Niro EV:n ajoakusto on kapasiteetiltaan 64,8 kWh. Se mahdollistaa WLTP-syklin mukaisesti 460 kilometrin toimintamatkan yhdellä latauksella. Akusto on varustettu navigaatiopohjaisella akun esilämmitysjärjestelmällä, joka varmistaa parhaan mahdollisen lataustehon saavuttamisen viileissä ja kylmissä olosuhteissa.

Ohjaamon desing noudattaa tuoreista sisarmalleista tuttua tyyliä. Ohjaamoon on tarjolla kaksi 10,25- tuumaista näyttöä.

Uudet Nirot saapuvat Suomeen heinäkuussa, ja EV-versiot syyskuussa.

Maahantuoja kertoo auton saatavuuden olevan hyvä, ja tämän vuoden myyntitavoitteeksi noin 600 uutta Niroa. Ensi vuoden tähtäin onkin sitten jo 2 000 yksilössä, jolla auto nousisi jo selkeäksi myyntihitiksi.

Malliston hinnat alkavat 31 324 eurosta, mutta pistokehybridistä ja Niro EV:stä käydään kauppaa luonnollisesti isommin hinnoin. Niro pistokehybridin hinnat alkavat 36 859 eurosta, sähkö-Niron 43 489 eurosta.

Niro EV:n selkeästi korkeampaa hintaa selittää version suurempi teho ja parempi suorituskyky kuin vaikkapa perushybridin. Myös tavaratila on yllättäen suurin juuri täyssähköversiossa 475 litrallaan.

Uuteen Niroon saa myös vetokoukun. Hybridien suurin perävaunumassa on 1 300 kiloa, sähköversion 750 kiloa.