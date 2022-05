Ensitesti: Uudella katumaasturillaan Mazda nousee luokkaan, jossa sillä on vain voitettavaa. Ainakaan ominaisuuksista onnistuminen ei ole kiinni.

Uuden Mazda CX-60:n mittasuhteet ovat takavetoisuuden takia erilaiset kuin ennen, etenkin kun keulalle on täytynyt varata tilaa rivikuutoselle.

Estoril, Portugali

Ennen Mazda CX-60:n koeajolle lähtöä korostetaan japanilaista ilmaisua jinba-ittai, mikä tarkoittaa ratsun ja ratsastajan yhteyttä. Aiemmin tuosta on puhuttu pienen MX-5-urheiluauton kanssa, mutta miten auton ja ajajan yhteys sopii melko suureen katumaasturiin? Liian lyhyeksi jääneen koeajon perusteella, hämmästyttävän hyvin. Jo se, että autolla olisi halunnut ajaa pidempään kertoo paljon uudesta CX-60:stä.

Ensimmäinen jinba-ittain henkinen tunne syntyy jo autoon istuutuessa, mikäli siinä on hyvin suositeltava Comfort-paketti. Istuimessa on silloin sähkösäädöt ja autossa varuste, joka tunnistaa kuljettajan ja tekee yli 250 säätöä tämän valintojen mukaan. Tietojärjestelmään syötetään ensin oma pituus, minkä jälkeen auto säätää napinpainalluksella istuimen, peilit ja jopa vakiovarusteisiin kuuluvan tuulilasin heijastusnäytön korkeuden.

Vaikka korin mittasuhteet ovat muuttuneet, noudatetaan linjoissa Mazdalle tuttua Kodo-muotoilufilosofiaa.

Vaikka autolla olisi ollut välillä muita käyttäjiä, CX-60 tunnistaa säädöt tehneen ja asettaa kaiken ilmastointia ja radiota myöten taas hänen mieleisekseen. Personoinnin voi tehdä kuudelle eri ajajalle. Kokonaisuuteen kuuluu, että autosta poistuessa istuin siirtyy taaksepäin ja ohjauspyörä ylöspäin kulkua helpottamaan.

Ajoasennon säätöjen jälkeen liikkeellelähtö tapahtuu tietenkin sähköllä, eikä energiapoljinta tarvitse painaa kovin syvälle. Eteneminen on riittävän ripeää, kunnes 50-60 kilometrin ajon jälkeen ajoakun energiasisältö on käytetty ja siirrytään ajamaan bensiinillä. Silloinkin ajoakussa on virtaa avustamaan kulkua, vaikkapa ohituksissa.

Vauhtia säätelevän polkimen painaminen pohjaan saa maiseman vaihtumaan todella ripeästi. Mazda lupaa CX-60:n kiihtyvän nollasta sataan alle kuudessa sekunnissa, mitä ei ole syytä epäillä. Huippunopeus on rajoitettu kahteensataan, mikä on varmasti nykymaailmassa aivan riittävä. Kulutusta emme päässeet pikaisessa tutustumisessa mittaamaan.

Ohjaamossa luotetaan selkeyteen ja vaakasuoriin linjoihin. Tumma Homura-sisustus korostaa urheilullisuutta ja Takumi on vaaleana ylellisempi.

Mazda on kehittänyt CX-60:een aivan uudenlaisen 8-vaihteisen automaatin, jossa ei ole lainkaan momentinmuunninta. Sen sijaan vaihteistossa on monilevykytkin. Ajatuksena on ollut käsivalintaisen vaihteiston tyylinen suora tuntuma ilman mitään luistoja, millä säästetään samalla polttoainetta.

Suurimman osan ajosta vaihteisto toimii mainiosti. Sähköllä ajaessa tuntee vaihteiden muutokset, mikä yllättää. Esisarjan autoissa vaihteisto ei toiminut täysin moitteettomasti, mutta terveiset tehtaalle on jo välitetty. Mazdan Euroopan-kehityskeskuksen johtaja Joachim Kunz lupasikin jo, että tuotantoautoissa vaihteiston toiminta on hiottu loppuun asti.

Oviverhoilut korostavat Mazdan viimeistelyä ja materiaalien liittämistä tyylikkäästi toisiinsa.

Mazda haluaa nousta CX-60:n myötä aivan uudelle tasolle, missä kilpailijoina ovat vahvat premium-mallit Audi Q5, BMW X3 ja Volvo XC60. Sen takia autoon kehitettiin aivan uusi perusrakenne, joka on lähtökohtaisesti takavetoinen. Suomessa myynti kohdistuu nelivetoiseen lataushybridiin. Uudesta Mazdasta esitellään ainakin joillekin markkinoille takavetoiset kuusisylinterisellä bensiini- ja dieselmoottorilla varustetut versiot.

Alussa mainittuun jinba-ittai -tunteeseen on pyritty vahvasti alustan ja ajo-ominaisuuksien suunnittelussa. Takavetoon päädyttiin sen takia, että siinä on kääntyvät pyörät edessä ja vetävät pyörät takana, millä saadaan jaettua tasaisemmin etenemisessä tarvittavia voimia.

Myös painonjakauma on erittäin harkittu, sillä moottori sijaitsee hyvin takana, oikeastaan etuakselin takapuolella. Lataushybridissä ajoakku on erittäin alhaalla. Niinpä Mazda CX-60 vaikuttaa hyvin tasapainoiselta. Oikeastaan ajon aikana ei herännyt suuria tunteita: mikäli auto kulkee eleettömästi, perusasiat ovat kunnossa.

Ohjaus on ehkä hivenen raskaan puolella etenkin pienissä nopeuksissa. Itse pidin ominaisuudesta, mutta joku voi olla enemmän höyhenenkevyen ohjauspyörän kääntelyn kannalla. Vuoristoteillä keula oli helppo tähdätä juuri toivottuun suuntaan. Siinä auttaa osittain, että voimaa välitetään kaiken aikaa hivenen myös etupyörille, millä parannetaan suuntavakavuutta.

Takapenkillä on mukavasti tilaa, vaikka etuistuimet ovat lähes taaimmaisessa asennossa. Pääntilakin on riittävä panoraamalasikatosta huolimatta.

Suomeen ei tuoda halvinta varusteversiota. Etenkin parin lisävarustepaketin kanssa varustetaso on hyvä, sillä perusmallin rinnalla ovat valittavina nyt ajettu urheilullisuutta henkivä Homura (+ 2 500 euroa) ja hienostunut vaaleasävyinen Takumi (+ 4 000 euroa).

Vaikka koeajoautossa oli niin sanotusti kaikki herkut eli saatavilla olevat kolme lisävarustepakettia sekä panoraama-lasikatto, jäi sen hinta 64 507 euroon. Vertailun vuoksi Volvo XC60 -lataushybridin hinnat lähtevät 67 472 eurosta ja kooltaan pienemmän Toyota RAV4 Plug-inin hinnat ovat samalla tasolla Mazdan kanssa.

Tavaratila on erittäin selkeän muotoinen, joskin laajennuksessa tila ei ole aivan tasainen. Sähkötakaluukku tulee vasta lisävarustepaketin myötä.

Innostus uutuutta kohtaan on ollut Suomessa ja koko Euroopassa ennennäkemätön. Suomessa vuosimyynniksi arvioitiin aluksi 250 kappaletta vuodessa, mutta ennakkotilausten perusteella ennustetta on jo nostettu.

Mazda CX-60 on luokassaan kilpailukykyinen vaihtoehto, mikäli keulalla ei välttämättä tarvitse olla perinteisen premium-merkin logo.

Tekniikka Mazda CX-60 Moottori R4, 2 488 cm3, 141 kW (192 hv)/6 000 r/min, 261 Nm Sähkömoottori 100 kW, 250 Nm – yhteisteho 241 kW (327 hv), 500 Nm Suorituskyky 0–100 km/h 5,8 s, huippunopeus 200 km/h Kulutus 1,5 l/100 km 95E10 CO2-päästöt 33 g/km Voimansiirto A8, neliveto Mitat p 4 745, l 1 890, k 1 680 mm, akseliväli 2 870 mm, omamassa 2 062 kg tavaratila 570 l, tankki 50 l Hinta 52 997 euroa

