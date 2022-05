Onko janoinen sporttimöhkö Škoda Kodiaq RS fiksu ratkaisu? Ehkä ei, mutta koeajon perusteella se on erinomainen perheauto

Koeajo: Nelivetoinen Škoda Kodiaq RS ärhentelee nyt bensiinin voimin.

Škoda Kodiaqin 245-hevosvoimaisen RS-version on tarkoitus omalta osaltaan kohottaa merkin haluttavuutta.

Škoda on ottanut Kodiaq-mallin suorituskykyisimpään RS-versioon aivan uuden lähestymistavan. Väkivahvalle, mutta luonteeltaan hieman jähmeälle biturbo-dieselmoottorille jätettiin nykyisessä diesel-demonisoidussa ilmapiirissä jäähyväiset.

Tilalle astui pari pykälää eloisampi turboahdettu kaksilitrainen bensiinikirnu. Voimaa siinä ei ole kummoisesti enempää, ja vääntöä löytyy itse asiassa edeltäjäänsä vähemmän, mutta uusi moottori on peräti 60 kiloa dieselversiota kevyempi. Lisäksi uusi bensiiniversio on luonteeltaan huomattavasti pirteämpi, joten kokonaisuus on näiden seikkojen vuoksi himpun entistä ripeämpi. Ehkäpä tämä ratkaisu RS:ään paremmin istuukin.

Punainen väri kymmentuumaisen digimittariston pohjalla kertoo, että menohaluja on nyt tarjolla.

Eri asia on, tarvitaanko tällaista hieman janoista sporttimöhköä tavallisen arjen sujuvoittamiseen? Ei varmasti. Onko Kodiaq RS siitä huolimatta erinomainen perheauto? Aivan yhtä varmasti on.

Jos vain kukkaron nyörit antavat myöden, saa rahalleen tässä hyvän vastineen. Tilaahan Kodiaq tarjoaa jokaisena malliversiona hulppeasti, ja neliveto yhdistettynä runsaisiin voimavaroihin konkretisoituu vaivattomana ajettavuutena. Kookas ja raskas auto muuttuu yllättävän eloisaksi.

RS:ssä tulee vakiona progressiivinen ohjausvaihde. Ohjaustuntuma onkin moitteeton. Auto on talvellakin varsin suuntavakaa ajettava. Ajotuntumalle tekee hyvää se, että taka-akselille välittyy vetävästä voimasta jopa 85 prosenttia tilanteesta riippuen. Tämän tuntee etenkin liukkaammalla pinnalla tavallista eloisampana ajokäytöksenä. Lähes kaksitonninen auto on luonteeltaan hieman yliohjaava, mikä tekee ajamisesta varsinkin liukkaalla kelillä miellyttävän notkeaa.

Kiihtyvyys jatkuu vahvana senkin jälkeen, kun Suomen tieliikenteen suurin nopeus on jo saavutettu, joten tällä pelillä ei tarvitse olla tien tukkona edes Saksan autobaanoilla.

Mustaan RS-sisustukseen kuuluvat vakiona sporttiset etuistuimet, jotka tukevat erinomaisesti niin selkää kuin reisiäkin.

Mukautuva alustan säätö mukavoittaa ajofiilistä maamme muhkuraisilla teillä. Ajotiloja löytyy kutakuinkin jokaiseen makuun, kaikkiaan kuusi kappaletta. Vääntöäkin on tarjolla 350 newtonmetriä, eivätkä voimat aivan heti lopu kesken. Kodiaq RS:llä saa vetää enimmillään 2 500 kilon jarrullista vaunua, jos vetokoukku on tehdasvarusteinen. Maavara on 19,5 senttiä.

Jos autosta tahtoo oikein tiheällä kammalla etsiä moitittavaa, voi sellaiseksi nostaa korkeahkon kulutuksen. Talvikeleillä kaupunkiajossa kympin kulutus menee helposti rikki, mutta parikin litraa pienemmällä hörppimisellä pääsee tasaisessa ajossa kesällä. Toisaalta, ei voima ole koskaan tyhjästä syntynyt.

Toinen hieman teennäinen ominaisuus on RS:n mukana vakiona tuleva Dynamic Sound Boost -moottoriäänijärjestelmä. Se tuottaa pakoputkistoon keinotekoista ääntä, jonka tarkoituksena on luoda auton käyntiäänestä todellista roisimpi. Hieman päälle liimatun tuntuinen ratkaisu, sillä olisihan homman voinut hoitaa myös aidosti, pakoputkiston uudelleen virittämällä. Jälkimarkkinoilta aidon sporttiputken – muutaman lisähevosen kera – saa kyllä halutessaan hankkia. Takuun kanssa kannattaa silti olla tarkkana, ennen kuin ns. virityshommiin heittäytyy.

Kodiaqin takaistuimella on niin hulppeasti tilaa, että istuimesta on voitu tehdä pituussuunnassa liikkuva.

Kodiaqin moottorivalikoimaan sisältyy Suomessa nykyisin kolme bensiini- ja kaksi dieselmoottoriversiota, joista jälkimmäisissä on Škodan pakokaasujen kaksoisannosteluprosessi. Sähköistettyjä moottorivaihtoehtoja joudutaan edelleen odottamaan, vaikka pistokehybridi varmasti monia kiinnostaisi. Enyaq on sitten Kodiaqin täyssähköinen vaihtoehto, jossa vetotapa hyppää lähtökohtaisesti ja mielenkiintoisesti auton taka-akselille.

Kodiaqin turvajärjestelmiä on myös parannettu. Automaattinen hätäjarrujärjestelmä tunnistaa nyt jalankulkijat ja pyöräilijät. Lisäksi taaksepäin suunnatut tutkat osaavat tunnistaa, jos autoon on törmäämässä toinen auto takaapäin. Samalla järjestelmä osaa valmistella ohjaamon turvajärjestelmät vastaamaan törmäyksen aiheuttamiin liike-energioihin sekunnin murto-osassa. Se on tilanne, johon Kodiaq RS:llä tai sen kummemmin millään muullakaan autolla ei toivo joutuvansa.

Škodan kookkain polttomoottorimalli on saanut nimensä Kodiaqin saaren kontiolta.

Tekniikka Škoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4 RS DSG VRS-logon kirjaimet viittaavat Škodan menestyksiin rallipoluilla, joilla sillä on takanaan jo yli 120 vuoden moottoriurheiluhistoria. Kirjaimet tulevat sanoista Victory Rally Sport. Moottori R4, 1 984 cm³, turbo, 180 kW (245 hv)/5 250–6 500 r/min, 370 Nm/1 600–4 300 r/min Suorituskyky 0–100 km/h 6,5 s, huippunopeus 234 km/h Kulutus 8,7 l/100 km bensiini CO2-päästöt 197 g/km Voimansiirto A7, neliveto Mitat p 4 699, l 1 882, k 1 686 mm, akseliväli 2 790 mm, omamassa 1 938 kg, tavaratila 835–2 065 l, tankki 58 l Hinta 66 452 euroa Kiitämme Messeviä menohaluja Taiturillista tilantarjontaa Moitimme Kovahkoa kulutusta Keinotekoista äänikikkailua

