Ranskalainen autonvalmistaja Renault kieltäytyi keskiviikkona kommentoimasta venäläisen Interfaxin uutista, jonka mukaan ranskalaisyritys siirtäisi enemmistöosuutensa autonvalmistaja Avtovazista venäläiselle tiedeinstituutille symbolisella yhdellä ruplalla.

Renault on muiden länsimaisten autonvalmistajien tapaan keskeyttänyt tuotantonsa Venäjällä.

Venäjän automarkkinoiden suurimmalla toimijalla Renault’lla on oikeus ostaa osuudet takaisin seuraavan 5-6 vuoden aikana, Interfax kertoi Venäjän kauppaministeri Denis Manturoviin viitaten.

Manturov sanoi, että Renault oli päättänyt siirtää Avtovazin osuuden Moskovassa sijaitsevalle NAMI-autojen ja -moottoreiden tutkimuslaitokselle, koska ranskalaisyrityksellä ei ollut kykyä jatkaa Venäjän-toimintaansa.

Manturov sanoi myös, että Renault’n osuus sen Moskovan-tehtaasta siirrettäisiin kaupunginhallitukselle, mikä on mahdollisesti yksi ensimmäisistä esimerkeistä siitä, mitä Venäjän viranomaiset aikovat tehdä länsimaisilla varoilla.

Renault valmistaa tytäryhtiönsä ja Venäjän suurimman autovalmistajan Avtovazin kautta myös Lada-merkkisiä ajoneuvoja.

Manturov sanoi, että kauppa olisi yhden ruplan arvoinen ja antaisi Renault’lle mahdollisuuden ostaa osakkeet takaisin.

– Mutta jos tänä aikana teemme investointeja, niin se otetaan huomioon kustannuksissa. Täältä ei tule mitään lahjoja, Interfax lainasi Manturovia.

Renault ilmoitti viime kuussa keskeyttävänsä toiminnan tehtaassaan. Yhtiön toimia kohtaan on esiintynyt arvostelua sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Maailmanlaajuisista autonvalmistajista Renault’lla on eniten näkyvyyttä Venäjällä. Samalla Renault’lla on enemmän menetettävää kuin monilla muilla länsimaisilla yrityksillä.

Lue lisää: Sota koettelee myös Moskovan tietämillä sijaitsevaa länsiautokaupunkia – näin kommentoivat lomautetut työntekijät

Lue lisää: EU kielsi rengastuonnin Venäjältä – tällainen on nyt Nokian Renkaiden tilanne

Yli 400 yritystä on vetäytynyt Venäjältä sen jälkeen, kun se hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta, jättäen jälkeensä miljardien eurojen arvosta omaisuutta.