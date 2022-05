IS testasi Yamahan sähkömopoa – 40 km:n jälkeen vaihtoakku esiin ja matka jatkuu

Ensitesti: Yamaha Neo’s sähkömopo on hintava ja laadukas.

Polkupyörät, skuutit, mopot ja skootterit solahtavat sujuvasti yhteen aikakautemme merkittävimpään megatrendiin – kaupungistumiseen.

Pitkien etäisyyksien Suomessa ilmiötä ei välttämättä aisti joka hetki, mutta kyllä se meilläkin vahvistuu: kasvukeskuksiin on tunkua. Kun samaan aikaan liikenteen sähköistyminen on fakta, avautuu keskieurooppalainen liikennenäkymä myös meikäläisittäin, kunhan talvi vain väistyy.

Kesäiseen kaupunkiliikkumiseen kevyet sähköiset kaksipyörät sopivat monesta syystä: liikennevirrassa pujottelu on sujuvaa, pysäköinti ei ole ongelma ja joissakin tapauksissa kulkineen voi ottaa myös joukkoliikenteen kyytiin.

Tähän trendiin tahtoo myös Yamaha mukaan. Japanilaismerkki pyrkii isosti sähköisten kaksipyöräisten markkinoille, ja taustalla vaikuttaa yhtiön Move Smart -ideologia, jossa kaksipyöräiset ovat tärkeässä roolissa. Koko ajatus pyörii kaupunkiliikkumisen ympärillä, ja Yamahalta onkin tulossa lukuisia sähköisiä kaksipyöräinnovaatioita, muun muassa meilläkin nopeasti yleistyvät, 25 km/h kulkevat sähköpolkupyörät.

Neo’s on Yamahalle vanha mallinimi. Uuden sähkömopon kantama yhdellä akulla on noin 40 kilometriä. Mopo painaa 90 kiloa.

Tämän kevään uutuuksiin lukeutuu uusi Yamaha Neo’s-sähkömopo. Historiallisesti Neo’s on ollut jo aiemmin eri versioina Yamahalla suuri hitti, jota on myyty yli 600 000 kappaletta. Sittemmin markkinat ovat hajautuneet. Nyt ollaan haistelemassa lähitulevaisuuden trendejä.

Go Ride -sovelluksen avulla voi seurata muun muassa kulutusta ja reittejään, ja tietenkin myös jakaa niitä.

Yamahalla uskotaan, että Ihmiset hakevat suurkaupungeissa uusia ideoita liikkumiseen. Neo’silla pyritään tarjoamaan käyttäjälle enemmän vapaa-aikaa elämästä nauttimiseen, kun aikaa ei tuhlaudu liikkumisen turhiin aikavarkaisiin – ruuhkiin ja pysäköintipaikan etsimiseen.

Neo’sin diginäyttö on sijoitettu hieman alas niin, että sitä joutuu vilkuilemaan alaviistoon.

Neo’s sähkömopoon on haettu skoottereille ikonista muotoilua. Laite on kooltaan sellainen, että sen pitäisi soveltua kaikille. Neo’s sähkömopon ajatellaan soveltuvan niin kuluttajille, jakelijoille kuin yhteiskäyttöön, joista viimeinen ei tosin Suomessa ole vielä onnistunut nostamaan suosiotaan.

Neo’sin kantama on noin 40 kilometriä, mutta ideana on myös nopeasti vaihdettava, kahdeksan kiloa painava akku. Akkuja mahtuu Neo’sin sisuksiin kaksi kappaletta, joten teoriassa kokonaiskantama on siis noin 80 kilometriä. Mopon mukana tulee aina yksi akku, lisäakku maksaa 1 180 euroa.

Istuimen alla on tila myös kypärälle. Ainakin avokypärä mahtuu tilaan ok.

Neo’s kiihtyy pontevalla tempolla, ja huippunopeus 48 km/h saavutetaan ripeästi. Mitään huikeaa vauhti-ilottelua ei kuitenkaan ole luvassa, vaan sähkömopo palvelee enemmänkin tasaisena jokapaikan liikkujana kaupungin hulinassa.

Noin 1,0 kWh:n akkuja mahtuu Neo’siin mukaan kaksi kappaletta. Yksi akku painaa kahdeksan kiloa, ja se on helppo ottaa mukaan.

Ajo on hiljaista, luonnollisesti. Jarruissa on hyvä tuntuma ja pysähtyvyys hallittua. Peilit ovat sirot ja takanäkymä niistä rajoittunut, mikäli kuljettajalla on vähänkään enempää harteikkuutta.Suuntamerkissä voisi olla pieni merkkiääni, jotta se ei unohtuisi päälle – nyt niin voi helposti käydä.

Neo’s-sähkömopo vaikutti ensitestillä valmiilta ja laadukkaalta tuotteelta, jonka hinta edellyttääkin virheetöntä laatuvaikutelmaa.

Tekniikka Yamaha Neo’s Yamahalla on kokoonpanotehtaita monissa maissa, muun muassa Vietnamissa. Moottori sähkömoottori takapyörällä, 2,5 kW (3,4 hv), 136 Nm Suorituskyky huippunopeus 48 km/h Toimintamatka 40 km Latausnopeus 8 h Ajoakku 0,98 kWh Kulutus 2,5 kWh/100 km sähkö CO2-päästöt 0 g/km Voimansiirto A, takaveto Mitat omamassa 90 kg, tavaratila kypärälle Hinta 3 290 euroa

