Koeajo: Uudessa Citan-pikkupakettiautossa on huomattavasti aiempaa enemmän Mercedes-Benziä.

Mercedes-Benzin mallistoon vuonna 2012 tulleiden Citan-tila- ja -pakettiautojen uudistumista saatiin odottaa yhdeksän vuotta. Ranskassa valmistettava Citan on edelleenkin teknisesti sama auto kuin Renault Kangoo, mutta ensimmäiseen Citan-mallisukupolveen verrattuna siinä näkyy Mercedes-Benzin kädenjälki muuallakin kuin maskin tähdessä.

Samalle perustalle rakennettavan Nissan-muunnelman mallinimi muuttui malliuudistuksen yhteydessä NV250:stä Townstariksi.

Pitsataksikokoluokkaa isomman umpikorisen Citanin myynti alkoi 4,5-metrisellä mallilla ja polttomoottoreilla, mutta mallisarjaan on tulossa sekä pidempi kori että sähkömoottori.

Citan-kokoluokan pakettiautojen suosio kasvaa, kun yritykset päivittävät autokalustoaan kuljetustarpeidensa mukaiseksi. Uuden Citanin tavaratila on 2,5 kuutiometriä, mikä riittää monenlaisiin kuljetuksiin. Citanin omamassa on noin 2 000 kiloa, kantavuutta 456 (dieselmoottoriset) tai 493 kiloa (bensamoottoriset), ja jarrullinen vetomassa on polttoaineesta riippumatta kiitettävät 1 500 kiloa.

Lattiassa olevat kuusi kiinnityslenkkiä ovat vakiona. Lattia- ja seinäverhoilut on tehty Suomessa.

Ikkunaton liukuovi oikealla puolella ja ikkunattomat paritakaovet kuuluvat perushintaan. Lisärahalla saa sekä liukuoven vasemmalle että takaluukun, ja kaikkiin oviin saa myös ikkunan. Koeajoautossa oli lisävarusteena ikkunallinen ohjaamon takaseinä. Tarjolla on myös matkustajan puolelta avautuva verkkoväliseinä.

Epäsymmetriset takaovet avautuvat 90:n ja 180 asteen kulmaan, ja nostokorkeutta on noin 60 senttiä. Liukuoven puolelta lastausleveyttä on alhaalla noin 60 senttimetriä, mutta väliseinä kaventaa yläleveyden reiluun 50 senttiin. Noin 170 senttiä pitkän tavaratilan leveys on pyöränkoteloiden kohdalla reilut 120 senttiä ja parhaimmillaan noin 150 senttiä.

Istuimet ovat hyvät. Katon etuosassa on säilytystilaa asiakirjoille. Varustukseen kuuluu peräti kuusi turvatyynyä. Ulkopeilit ovat hyvät, mutta A-pilarit haittaavat hiukan etuvinoa näkyvyyttä.

Työskentelyä helpottaa molemmista ovista toimiva hyvä ledivalaistus. Hyötyauton tavaratila verhoillaan ja varustellaan käytännössä aina asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Koeajoautossa oli kuormansidontalenkkejä lattian lisäksi myös seinillä.

Mercedes-Benzin kädenjälki ei näy tavaratilassa, mutta ohjaamossa tilanne on toinen. Sisään kuljetaan 90 asteen kulmaan avautuvista ovista – ratkaisu on työkäytössä hiukan huono, mutta ainakin se tuo työpäivään ylävartalon venyttelyä.

Kojelauta on kuin mistä tahansa Mercedeksen nykymallista. Kiiltävän mustat ja kromin väriset yksityiskohdat kuuluvat lisävarustepakettiin.

Näyttävän näköinen ja monipuolinen MBUX-multimediajärjestelmä on muissa paitsi lähtöhintaisessa dieselmallissa. Sen myötä kojelaudan keskellä on 7-tuumainen kosketusnäyttö ja ratissa muiden säätimien joukossa pienet kosketuslevyt.

Työskentely-ympäristö on kaikin puolin hyvä. Mercedeksen istuimet ovat sopivan jämäkät ja antavat sopivasti sivuttaistukea. Ratti säätyy molempiin suuntiin, ja luontevan ajoasennon löytämistä helpottaa myös penkin korkeussäätö. Takaseinä rajoittaa tietysti sekä pituussäätöä että nojan kallistamista.

Perusselkeiden analogisten mittareiden välissä olevan näytön sisältö on muokattavissa.

1,5-litraisen turbodieselin tehovaihtoehdot ovat 75, 95 ja 116 hevosvoimaa, 1,3-litraisen bensaturbon 102 ja 131 hv. Koeajoautossa ollut tehokkain dieselversio liikuttelee Citania pirteästi, ja hyvä alakierrosvääntö tuo ajoon helppoutta.

Vielä toistaiseksi tarjolla on vain 6-portainen manuaalivaihteisto, jonka valitsin on kojelaudassa. Vaihteensiirto toimii ja kytkimen liikerata on asiallinen. Kevyellä kuormalla pikkupakkasessa ajetun koeajon keskikulutus oli noin 6,4 l/100 km.

Ajettavana Citan on helppo ja kohtuullisen näppärä pyöriteltävä. Ohjausta on säädetty Mercedeksen speksien mukaiseksi. Käyntinopeusalueella 2 000–3 000 r/min esiintyvää moottorin pientä jyrinää lukuun ottamatta äänimaailma on hiljainen.