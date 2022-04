Fordin uudistuneet Focus-mallit Suomeen – näin uusi eroaa vanhasta

Uutta ilmettä ja tekniikkaa saanut Ford Focus on saapunut Suomeen kahtena koriversiona. Tarjolla on myös etanolikäyttöinen kevythybridi.

Titanium-varustelussa maski on krominhohtoinen. Fordin logo on nyt maskissa, ja sumuvalot on siirretty puskurin kulmista ledivaloelementteihin.

Jos 280-hevosvoimainen Focus ST jätetään pois laskuista, niin tarjolla on nyt kolme varustetasoa. Trend-varustetason jättäminen pois tarjonnasta näkyy kohonneena lähtöhintana, mutta samalla perusvarustelu on kohonnut.

Varustelun lähtötaso on nyt Titanium. Muut vaihtoehdot ovat urheiluhenkinen ST-Line ja maastohenkinen Active. Titaniumin maskissa on kromisomisteita, kun hintavammissa varusteversioissa maski on mattamusta. Kaikki varustetasot – myös ST:n – saa sekä 5-ovisena monikäyttömallina että Wagon-farmarina.

Merkittävä osa Suomessa myytävistä Focuksista on automaattivaihteisia farmareita. Kaikissa malliversioissa on leditakavalot.

Malli-iän puolivälissä tehdyistä ulkonäköpäivityksistä helpoin muistettava on se, että Fordin ovaalilogo on siirtynyt maskin yläpuolisesta peltipinnasta maskiin rekisterikilven yläpuolelle. Kaikissa malliversioissa on nyt vakiona lediajovalot ja leditakavalot.

Lähtöhintatasosta alkaen Focuksen varusteluun kuuluu muun muassa uusi tietoviihdejärjestelmä 13,2-tuumaisella kosketusnäytöllä, digitaalinen mittaristo, peruutuskamera ja langaton latausalusta. Titaniumissa on 16-tuumaiset Designer-vanteet, kun ST-Line- ja Active-varustelussa vannekoko on tuuman suurempi. Varustetasojen erot ilmenevät myös alustassa. ST-Linessä jousitusta on madallettu kymmenen millimetriä, Activessa puolestaan korotettu 30 millimetriä.

Mittaristo on tietysti digitaalinen.

Titanium-, ST-Line- ja Active-tasolla hinnat alkaen -malli on 125-hevosvoimainen EcoBoost-kevythybridi manuaalivaihteisena. Myynti tulee kuitenkin painottumaan 7-portaisella automaattivaihteistolla varustettuihin malleihin. Bensiinin sijaan etanolia käyttävässä 125-hevosvoimaisessa mallissa ja 155-hevosvoimaisessa kevythybridissä on aina 7-portainen automaattivaihteisto. Hinnastosta löytyy vielä myös 120-hevosvoimainen 1,5 litran diesel.

Todellisten myyntimallien eli automaattivaihteisten 125-hevosvoimaisten hinnat alkavat 5-ovisena 29 721 eurosta ja Wagonina 31 042 eurosta – vastaavan tehoinen Flexifuel-etanolimalli maksaa vain noin 220 euroa enemmän. Siirtyminen Titanium-varustelusta Active-varusteluun maksaa noin 1 200 euroa. Kallein kolmesta varustetasosta on sporttihenkinen ST-Line.

ST-huippumallissa on muun muassa 19-tuumaiset kevytmetallivanteet, mukautuvat lediajovalot, punaiset jarrusatulat ja yhtenä ajotilavaihtoehtona rata-ajo. Manuaalivaihteisena ST:n lähtöhinta on 5-ovisena 49 720 euroa ja Wagonina 51 126 euroa. 8-portaisen automaatin myötä hinnat nousevat 50 960:een ja 52 262 euroon.

