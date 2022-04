Vuoden Auto maailmassa 2022 on Hyundai Ioniq 5

Kuvassa kolminkertaisen voittajan Hyundai Ioniq 5:n vieressä ovat vasemmalta alkaen merkin muotoilusta maailmanlaajuisesti vastaava

World Car Awards on jaettu vuodesta 2005 lähtien, jolloin historian ensimmäinen voittaja oli Audi A6. Melkein alusta alkaen palkintojenjako on aloittanut New Yorkin kansainvälisen autonäyttelyn, sillä nyt aamiaistapahtuma järjestettiin jo 17. kerran.

Sähköautojen merkitys kasvaa nopeasti Vuoden Auto -valinnoissa. Tosin ilmiö ei ole WCA-voittajissa uusi, sillä Nissan Leaf valittiin tärkeimmäksi uutuudeksi vuonna 2011, Jaguar I-Pace vuonna 2019 ja viime vuonna 102 tuomarin raati äänesti maailman parhaaksi autoksi Volkswagen ID.4:n.

Tänä vuonna viisi kuudesta voittajasta oli sähköautoja, vai pitäisikö sanoa kolme, sillä Hyundai Ioniq 5 teki hattutempun voittamalla peräti kolme sarjaa. Ensimmäinen tuli muotoilusarjassa (World Car Design of the Year), minkä lisäksi Ioniq 5 arvostettiin parhaaksi uudessa sähköautosarjassa ja tärkeimpänä kaikista, se on World Car of the Year 2022.

Kaupunkiautot eli World Urban Car of the Year oli ainoa sarja, missä ei tänä vuonna ollut sähköautoja loppusuoralla, joten voittoon ajoi Toyota Yaris Cross. Vuoden parhaaksi urheiluautoksi valittiin Audi e-tron GT ja edustusautojen sarjassa voittaja oli Mercedes-Benz EQS.