Turun Caravan Show -messuilla esiteltävässä uudessa puolalaisessa retkeilyautossa on poikkeuksellista tekniikkaa – ja se näkyy myös Ducato-korisen mallin hinnassa.

Matkailuajoneuvokauppiaat ovat esitelleet kalustoaan viimeksi yhteisillä messuilla tammikuussa 2020, joten nyt viikonloppuna 22.–24. huhtikuuta järjestettävä Turun Caravan Show on kaikin puolin odotettu tapahtuma.

Koronavirusepidemian nosti kotimaanmatkailun ja karavaanimatkailun suosion huippuunsa. Matkailuajoneuvokauppa on käynyt pari vuotta jopa ylikuumana.

Karavaaniharrastajille messujen tärkeintä antia monille on yhteisöllisyys ja tuttujen harrastajien tapaaminen. Tähän Caravan Show tarjoaa hyvän mahdollisuuden, sillä Turun messukeskuksen pihassa on messujen ajan karavaanialue, ja näihin karavaanitreffeihin liittyy myös muun muassa tanssia tangokuninkaallisten tahdittamana.

Talvella ja keväällä järjestetyt karavaanialan messut eivät ennen korona-aikaa tarjonneet sanottavasti todellisia uutuuksia, sillä uutuudet esiteltiin jo edellisenä syksynä Lahdessa järjestetyillä messuilla. Tänä vuonna tilanne on toinen, sillä lähes kaikki kevään 2020 jälkeen esitellyt uudet matkailuauto- ja -vaunumallit ovat suurelle yleisölle vieläkin uutuuksia.

Suomeen on tullut tammikuussa 2020 Helsingissä järjestettyjen Caravan-messujen jälkeen uusia merkkejä, mutta ajoneuvopulan vuoksi messuilla ei nähdä sen paremmin italialaisen Laikan kuin sen edullisemman kakkosmerkin Etruscon autoja. Laikan autoja saadaan Suomeen vasta mallivuoden 2023 tuotannosta, eikä Etruscon maahantuoja edes ole mukana Turun messuilla.

L-mallisessa keittiössä on kaksiliekkinen liesi, pyörä tiskiallas ja molemmista suunnista avattava 90 litran jääkaappi. Keittiöissä ei ole laatikoita, sillä lieden alla on tyhjä tila, mihin vuode ulottuu.

Affinityssä poikkeuksellinen vuoderatkaisu

Caravan Show’n todellinen uutuus ja harvinaisuus on Kaben 80-prosenttisesti omistavan puolalaisen Affinityn retkeilyauto – esillä oleva yksilö lienee ainoa Suomeen tähän mennessä tuotu auto.

Yhtenä malliversiona Fiat Ducaton korkeaan koriin rakennettavan Affinityn sisätiloihin on saatu 14 senttiä lisää leveyttä ja tilantuntua leventämällä sivuseiniä ohjaamosta taaksepäin ja muotoilemalla ohjaamon katto avarammaksi. Affinityn patentoitu erikoisuus on matkustajasohvasta ja taaksepäin käännetystä kuljettajan penkistä rakennettava pitkittäin kerrossänky. Auton keskilinjalla on L-mallinen keittiö ja takana pitkittäin sekä parivuode että vessan ja suihkun yhdistelmä.

Ducato-koristen retkeilyautojen leveys on normaalisti 205 senttiä, mutta pullistetussa Affinityssä on leveyttä 220 senttiä. 6,36-metrisessä puolalaisuutuudessa on neljä matkustaja- ja vuodepaikkaa.

Affinityä valmistetaan myös Citroën- ja Peugeot-alustalla, mutta Suomeen tuotavissa autoissa on alustana 9-portaisella automaattivaihteistolla varustettu Ducato. Affinityn Suomi-hinta on 97 000 euroa, mikä on kova hinta Ducato-alustaisesta kaksivetoisesta autosta. Hintaan kuuluu 160-hevosvoimainen moottori, joka poistuu Ducaton tarjonnasta tämän vuoden aikana – sen jälkeen tarjolla on 140- ja 180-hevosvoimaiset moottorivaihtoehdot.

Turun Caravan Show on avoinna perjantaina ja lauantaina kello 10–18, sunnuntaina kello 10–16.