Uusi Suzuki Vitara kulkee myös pelkällä sähköllä – koeajossa kulutus jäi hillityksi

Koeajo: Uusi Suzuki Vitara on saanut sisuksiinsa hybriditekniikkaa.

Vitaraan on totuttu liittämään sanat neliveto ja edullisuus. Kun kompaktin katumaasturin hinta on alle 30 000 euroa ja neliveto maksaa vain 2 000 euroa etuvetoista enemmän, Suzukiin valmiiksi mieltyneen ja viime talven vaihtelevat olosuhteet kokeneen ei tarvitse valintaa kauan pohtia.

Suzuki on viime vuodet lisännyt voimakkaasti mallistoonsa hybriditekniikkaa. Merkille tärkeä Vitara on nyt myös itselataavaksi kutsuttu hybridi. Voimalinja on yhtä kuin 1,5-litrainen ahtamaton bensiinimoottori, sähkömoottorigeneraattori ja tavaratilan alta löytyvä ajoakku. Sähkömoottoriin on yhdistetty kuusipykäläinen automatisoitu vaihteisto.

Jousitusjärjestelmä on viritetty eurooppalaisia teitä varten. Jämäkkyyttä ja vaimennusta onkin hyvässä suhteessa.

Voimalinjamuutoksilla haetaan tietenkin taloudellisuutta. Uusi Vitara 1,5 Hybrid osaa edetä pelkästään sähköllä aina 80 km/h nopeuteen asti. Valmistajan mukaan kerrallinen sähköajon maksimi on 4,5 kilometriä, mikä edellyttää luonnollisesti sitä, että akkuun on kertynyt ajon aikana kylliksi virtaa. Koeajon aikana vaikutti siltä, että puolentoista kilometrin sähköajoon yltää helposti.

Onko ohjaamo vanhanaikainen vai katsooko eurooppalainen japanilaista estetiikkaa väärästä kulmasta?

Uusi AGS-vaihteisto tuntuu toimivan tavallisen automaatin tapaan. Sähkömoottori antaa voimaa pyörille vaihteenvaihtojen aikana, mikä sulavoittaa ajamista. Tai niin valmistaja uskottelee, mutta palataan siihen kohta.

Kuvassa mittarilukema näyttää yli seitsemää litraa, mutta koeajossa päästiin selvästi sen alle.

Ajotiloja on kaksi: perustilan lisäksi voi valita ekonomisen ajon, joka hyödyntää sähköä mahdollisimman useissa tilanteissa.

Nelivetoajoa voi hienosäätää keskikonsolin kiekosta, joka tarjoaa vaihtoehdoiksi auto, sport, snow ja ja lock. Ensiksi mainittu painottaa nelivedon polttoainetaloudellisuutta normaaleissa ajo-olosuhteissa. Järjestelmä kytkee nelivedon automaattisesti päälle havaitessaan luistoa. Sport parantaa kaarreajo-ominaisuuksia kohdistamalla takapyöriin lisää voimaa. Snow eli lumi lisää ajovakautta liukkailla pinnoilla. Lock-asennossa voima jakautuu jakautuu tasaisesti etu- ja taka-akseleiden välillä.

Varsinkin syvähkössä lumessa 18,5 senttimetrin maavara ja snow-valinta todistivat, että Vitara on pikemmin pikkumaasturi kuin katumaasturi.

Ajokokemus tuntuu kaikkinensa jämäkältä mutta myös onnistuneesti vaimennetulta, vaikka suurimmat kuopat lähettävätkin tylpän jysähdyksen matkustamoon. Jos ohjaus tuntuu mutkatiellä hiukan tunnottomalta, kaupungissa ratin kääntely on luontevampaa.

Nelivedon säädöt löytyvät keskikonsolista.

Voimalinjan ongelmat löytyvät kiihdytyksissä. Vaisun alaväännön ja moottorin ääntelyn voi aistia selvästi, kun yrittää sivutieltä vaivatonta sujahdusta nopeampaan liikennevirtaan. Unelmaksi jää, sillä hakiessaan suurempaa pykälää auto nyökkää tuntuvasti. Tällöin mikrosekunnit tuntuvat ratin ääressä sekunneilta.

Takaistuimen jalkatilat ovat kokoluokassaan kelvolliset.

Sikäli voimalinjalle voi jakaa kunniaa, että sekalaisessa, enimmäkseen lyhyistä etapeista koostuneessa pakkaskoeajossa kulutus oli alle 6,5 litraa.

Vitaran tuontiohjelmasta on karsittu perusvarustelu. Näin jo hinnat alkaen -versiossa sekä turva- että mukavuusvarustelu ovat enemmän kuin kohdillaan. Kahta mieltä voi olla siitä, ovatko kaikki varusteet tätä päivää. Ainakin hitaasti painalluksiin reagoiva keskinäyttö ja sen navigointiohjelma tuntuvat käyttökokemukseltaan valmiiksi vanhentuneilta.

Auton pieni ajoakku sijaitsee 375-litraisen tavaratilan alle.

Jos Vitaran matkustamossa onkin paljon kovamuovia ja ovet tuntuvat heppoisilta, niin autosta löytyy myös paljon vastinetta ja persoonallisuutta sijoitetulle rahalle.