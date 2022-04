Katalysaattorivarkaiden aalto piinaa autoilijoita Länsi-Uudellamaalla – näiden merkkien osia viedään eniten

Autojen katalysaattorit kiinnostavat varkaita. Rikoskomisario muistuttaa autoilijoita tarkkailemaan, mihin auton pysäköi.

Katalysaattoreita on viety alkuvuodesta Länsi-Uudellamaalla urakalla.

Poliisin mukaan vuoden 2022 alun aikana on ilmoitettu jo yli 100 katalysaattorivarkautta Länsi-Uudenmaan alueella.

Varkauksia on tehty Länsi-Uudellamaalla kaikissa muissa kunnissa paitsi Siuntiossa. Eniten varkauksia on tapahtunut Espoossa. Kuluneen puolen vuoden aikana varkauksia on ilmoitettu 170.

Katalysaattorivarkaiden eniten suosimia automerkkejä ovat Toyota, Honda, Volvo ja Opel. Länsi-Uudellamaalla eniten katalysaattoreita on viety Toyota Prius -merkkisistä autoista.

Varkauksia tehdään pääasiassa yöaikaan pimeille parkkipaikoille ja kadun varsille jätetyille autoille. Katalysaattoreita varastetaan pääasiassa niissä käytettävien arvokkaiden metallien vuoksi.

Katalysaattoreita viedään niiden sisältämien arvometallien vuoksi.

Varkauksia tehdään harvemmin alueille, joissa on valvontakameroita tai edes ilmoitus kameravalvonnasta, kertoo rikoskomisario Katja Rekola Länsi-Uudenmaan poliisista.

– Kiinnijäämisen riski on suurempi, vaikka ei välttämättä olisi kameroita. Tietenkään lukittuihin autotalleihin ja vastaaviin ei mennä, Rekola kertoo.

Kansalaisen näkökulmasta varkaan voi tunnistaa esimerkiksi pimeällä parkkipaikalla auton parissa hääräämisestä ja siitä, että varkaalla on auto käynnissä lähistöllä.

– Jos intuitio sanoo, että onkohan tuossa jotain hämärää meneillään, Rekola toteaa.

Katalysaattori sijaitsee auton pohjassa. Tästä huolimatta varkaus käy taitavalta tekijältä usein nopeasti.

Rekolan mukaan autoa pysäköidessä kannattaa miettiä, onko alue valaistu tai mahdollisesti myös valvottu.

– Tiedän, että tuolla kierrellään ja pyöritään ympäri katsellen sopivia autoja.

Loppupeleissä varkauden kohteeksi joutuminen on kuitenkin kiinni huonosta tuurista.

Varkauden tapahtumista ei usein tunnista ennen liikkeelle lähtöä. Katalysaattoria viedessä esimerkiksi ikkunoita ei tarvitse rikkoa.

– Autossa ei ole sellaista jälkeä, että ohikulkija ilmoittaisi siitä, Rekola sanoo.