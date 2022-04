Koeajo: Jeep Wrangler sai sähköä sisuksiinsa.

Jos Jeep Wrangler olisi näyttelijä, hän olisi varmaankin John Wayne. Tiedättehän, sellainen länkkärileffojen hieman alakuloinen arkkityyppi, joka katselee maailman menoa hevosensa selästä pää kallellaan, mutta ottaa silti tehtävän kuin tehtävän vastaan – ja hoitaa aina lopulta homman kotiin, vaikka sitten vaikeuksien kautta.

Tänään länkkärisankarin hevosena toimii Jeep Wrangler.

Viime vuonna 80 vuotta täyttänyt Jeep on nykyaikaistunut selkeästi jälkijunassa, ja merkin todennäköisesti ikonisin nykymalli Wrangler vasta aivan hiljattain. Tai no, tämähän koskee vain Euroopan markkinoita. Yhdysvalloissa uuden Wranglerin nokalle voi valita esimerkiksi 2,0-litraisen bensiiniturbon, 2,2-litraisen turbodieselin tai vaikkapa 470-heppaisen ja 6,4-litraisen Hemi-V8:n.

Wrangler on kulmikas auto, jonka erikoisuus on irrotettavat kattopalat.

Tavaratila on normaalimuodossaan 548-litrainen.

Päästöjä suitsevassa ja sähköistyvässä Euroopassa kaikki on toisin. Suomeenkin tuodaan virallisten kanavien kautta vain yhtä voimalinjavaihtoehtoa, jonka nimi on Wrangler 4xe. Kryptisen mallinimen takaa paljastuu nykyisin miltei pakolliseksi muodostunutta pistokehybriditekniikkaa. Sen avulla myös Wranglerin WLTP-mittaustavan päästöt putoavat huomattavan alas. Suomessa sivutuotteena tulevat vielä alentuneet autoverot. Auto on tietenkin nelivetoinen.

Ohjaamoon noustaan. Yleisilme saattaa vaikuttaa hieman sekavalta, mutta toiminnallisuus on siitä huolimatta kunnossa. Fyysisiä painikkeita on paljon, mikä on tänä päivänä raikas tuulahdus vanhoista hyvistä ajoista.

Ohjauspyörä on tukevan tuntuinen ja monikäyttötoiminnot helppoja käyttää.

Jeepin agenda on tehdä traditioihin nojaavasta ja retroilevasta merkistä puhtaampi, ja siihen tarvitaan sähköä. Wrangler 4xe:n orkesterissa on kaksi sähkömoottoria ja 17 kWh:n ajoakku, polttoainetehokas turboahdettu nelisylinterinen 2,0-litrainen bensiinimoottori ja kahdeksanportainen TorqueFlite-automaattivaihteisto. Tämän kokoonpanon tavoitteena on maksimoima hybridin tehokkuus.

Jeep ei ole kuitenkaan tarttunut sähköistymistehtävään sillä tavallisimmalla tavalla, eli poistamalla Wranglerista kardaanin ja siirtämällä vain taka-akselille sähkömoottorit.

Ei, Jeep tekee asiat omalla tavallaan, ja niinpä autossa on nyt peräti kaksi kardaania: toinen etu- ja toinen taka-akselille. Voimaa jaetaan tarpeen mukaan aina sinne, missä sitä tarvitaan. Sähkövoiman integrointi nelivetovoimansiirtoon pyrkii Jeepin ratkaisussa sähkömoottorin vääntömomentin välittömään saatavuuteen, joka ainakin teoriassa takaa tarkemman ajokokemuksen maastokiipeilyä ja ryömimistä varten. Teknisesti ratkaisulla saavutetaan tilanne, jossa renkaat liikkuvat pienimmilläkin käyntinopeuksilla ja voimansiirron iskujen kuormitus laskee.

Wrangler on korkea auto, johon noustaan. Teknisten ratkaisujen vuoksi sisätilat ovat selkeästi pienemmät kuin ulkomittojen perusteella voisi arvioida, koska kardaanitunneli on leveä ja matkustamo kapeampi kuin koko auto. Niinpä sisällä istutaan varsinkin edessä kapeahkoissa poteroissa.

Keskellä kojelautaa sijaitseva u-Connect-kosketusnäyttö ei leveile koollaan. Perustoiminnot siitä kyllä silti löytyvät.

Automaattivaihteiston vivun vasemmalla puolella on vetotilavipu. Nelivetotiloja on kolme.

Takana tilanne on sama, vaikka keskikonsolia ei luonnollisesti olekaan. Lopputulema tilojen osalta on, että neljä 185-senttistä henkilöä matkustaa Wrangler 4xe:ssä ongelmitta, pidemmillä yhdistelmillä jalkatilat alkavat käydä vähiin. Takana keskipaikka ei ole kutsuva.

Sähköajon WLTP-standardoitu kantama on 44 kilometriä. Se ei ole tänä päivänä enää kovin paljon, ja kevättalveen osuneella koeajojaksolla optimimatkasta jäätiin kauas, noin 30-35 sähköiseen kilometriin. Wranglerin ongelmaksi muodostuu matkustamon lämmittäminen tai viilentäminen, minkä vuoksi polttomoottori käynnistyy hyvin usein. Silloinhan bensiiniä palaa.

Sähköajossa auto liikkuu takavetoisena sähkömoottorin voimin. Hybriditilassa auto valitsee itse taloudellisimman käyttövoiman. Ahkerasti lataamalla pääsimme liukkailla talvikeleillä nipin napin alle 10 litran keskikulutukseen. Tämän koko- ja painoluokan autolle lukema on kuitenkin ihan järjellinen. Auton suurin jarrullinen vetomassa on 1 500 kiloa.

Tavallisessa matkantaitossa töpseliladattava Wrangler on sitä parempi ajettava, mitä huonompi on alla ajettava tie. Kulkua järjestyy yllättävän ripeästi, ja bensiinimoottorin äänen kuulee normaalisti sisälle vain täyskaasukiihdytyksissä.

Takaistuimelle pääsy vaatii ketteryyttä, sillä takaovi on lyhyt ja oviaukko kapeahko. Kahdelle keskimittaiselle aikuiselle tilaa on riittävästi, keskipaikka on ahdas.

Kaupungissa Wrangler 4xe tuntuu kankealta pyöriteltävältä. Maantieajossa ohjaustuntuman selkeä epämääräisyys nousee esille. Moottoritiellä autoa saa ohjailla jatkuvasti. Keskipitkissä ja pitkissä heitoissa auton jousitus on omimmillaan, terävistä poikittaissaumoista raskas Wrangler 4xe ei erityisemmin pidä.

Sorateillä ja maaston muuttuessa vaikeaksi Wrangler 4xe pääsee omilleen. Kovalla alustalla auto etenee perin vaikeassakin maastossa, mutta pehmeällä pinnalla haasteeksi nousee rengastus: esimerkiksi ajetuilla kitkarenkailla pehmeä lumi osoittautui yllättävän vaikeaksi rastiksi painavalle Wrangler 4xe:lle. Retrolänkkärin sähköhoppa on nimittäin noin 400 kiloa lihavampi kuin perusversio. Perille kuitenkin päästään, mikäli ohjastaja vain osaa hommansa.

Wrangler 4xe:n latausyhde on hyvällä korkeudella arkikäyttöä ajatellen.

Tekniikka Jeep Wrangler 4xe 80th Edition / Sahara Maavaraa on reilut 24 senttiä. Moottori R4, 1 995 cm³, turbo, 200 kW (272 hv)/5 250 r/min, 400 Nm/3 000 r/min Sähkömoottorit 107 kW (145 hv), 245 Nm Järjestelmän yhteisteho 279 kW (380 hv)/5 250 r/min, 637 Nm/3 000 r/min Ajoakuston kapasiteetti 17,3 kWh (brutto) Toimintamatka sähköllä 44 km Latausaika 2 h 45 min (7,4 kW) Suorituskyky 0–100 km/h 6,4 s, huippunopeus 180 km/h Kulutus 3,5 l/100 km bensiini CO2-päästöt 79 g/km Voimansiirto A8, neliveto Mitat p 4 882, l 1 894, k 1 838 mm, akseliväli 3 003 mm, omamassa 2 348 kg, tavaratila 548–1 049 l, tankki 65 l Hinta 79 990 euroa Kiitämme Odotetunlaista maastokyvykkyyttä Jämerää kokonaisuutta Moitimme Lyhyttä sähköajomatkaa Hapuilevaa ohjaustuntumaa

