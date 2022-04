Ison autoliikeketjun toimitusjohtaja kertoo, mitä automyyjiltä nykyään vaaditaan – iso muutos tapahtunut

Vaihtoautoketju J. Rinta-Joupin tilastojen mukaan yrityksen kesätyöpaikkoja alkuvuodesta hakeneista henkilöistä noin kolmasosa oli naisia.

Autokauppa on ollut murroksessa jo pitkään. Samalla on muuttunut myös se, mitä automyyjiltä vaaditaan.

Autoliikeketju J. Rinta-Joupin myyntijohtaja Markku Ala-Hakunin mukaan yhä useampi nainen etsiytyy nykyään automyyjän tehtäviin.

– Autokauppa kärsii edelleen naispuolisten työntekijöiden pienoisesta puutteesta, mutta nyt yhä useampi nainen on kiinnostunut aiempaa enemmän nimenomaan automyyjän roolista. Perinteisesti naishakijat ovat tavoitelleet lähinnä toimistopuolen, kuten autosihteerin toimenkuvaa. Automyyjän paikkaa tälle kesälle hakeneista ehdokkaista noin 20 prosenttia oli naisia, mikä on aiempaa huomattavasti korkeampi määrä. Edellisinä vuosina vastaava luku on ollut korkeintaan puolet tämänvuotisesta.

Autokaupan myyjän toimenkuva on provisiopalkkaan perustuvaa palkkatyötä ja vapaita paikkoja alalle aukeaa jatkuvasti.

J. Rinta-Joupin toimitusjohtaja Juha Rinta-Jouppi muistuttaa, että autoalan vaatimukset ovat muuttuneet rajusti vuosien saatossa, eikä töihin tulevalta vaadita enää samanlaista teknistä autoihin kohdistuvaa tietotaitoa kuin aiemmin.

– Autokaupan ala on kokenut murroksen ja muokannut myyjän toimenkuvaa. Autoteknologian osaamista ja prosenttilukutaitoa ei edellytetä enää vanhaan tapaan. Nyt painoarvo on asiakastyössä ja digitaalisten asiakaspalvelulaitteiden ja järjestelmien käytössä, kuten chat- ja Whatsapp-myynnissä. Kuka tahansa voi hakea alalle, sillä tässä työssä pärjää jopa ilman aiempaa myyntikokemusta. Asenne ratkaisee.