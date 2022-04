Autoilija väisti kuoppaa ja ajoi ojaan – reikäiset ja rikkoutuneet tiet näkyvät myös vahingoissa

Kelirikko on tänä vuonna paikoin hyvinkin vaikea, mikä näkyy ja tuntuu myös vahinkopuolella.

Talvi on hyvää vauhtia väistymässä, ja sulavien lumien alta paljastuu nurmen lisäksi myös roudan rikkomia teitä.

Ammottavat kuopat tiessä voivat aiheuttaa autoilijoille ikäviä yllätyksiä. Esimerkiksi Väylävirasto on jo varoittanut vaikeasta kelirikosta Lapissa ja eteläisessä Suomessa.

Lue lisää: Auton kattoikkuna tuo valoa, mutta vaurioituneena se voi olla turvallisuusongelma

Varsinkin Etelä-Suomessa moni on huomannut autoteillä halkeamia ja monttuja. Teiden huonontunut kunto johtuu sääolosuhteista.

– Kun vesi pääsee valumaan tien päällysteen alle ja sen jälkeen jäätyy, tulee tiehen helposti halkeamia ja repeämiä, sanoo Fennian ajoneuvovakuuttamisen ja -vahinkojen johtaja Mikko Pöyhönen.

Usein montut ja halkeamat tiessä ovat harmittomia, mutta isommat kuopat tai esimerkiksi halkeaman terävät reunat voivat aiheuttaa autoilijoille monenlaista harmia.

Lue lisää: Autoilijoille langetettujen laimin­lyöntimaksujen määrä on nyt reippaassa kasvussa

– Tyypillisimpiä vaurioita ovat rengas- ja vannevauriot routareikään ajettaessa. Myös näiden rikkoutuneiden kohtien väistäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita, esimerkiksi jos tie on liukas ja routa on nostanut tiehen "hyppyrin". On käynyt niinkin, että auto on päätynyt ojaan, kun on päätetty kiertää kuoppa mutta arvioitu tila tien pientareella väärin.

Pöyhösen mukaan ajo-olosuhteet ovat nyt haastavia, kun yöt voivat olla vielä kylmiä ja tiet liukkaita, ja lisäksi teiden kunto on huonontunut.

– Kannattaa varata ylimääräistä aikaa liikkumiseen ja hidastaa reippaasti tierikkojen kohdalla. Kannattaa myös seurata liikennetietoja, sillä pahimpien vaurioiden kohdalla teitä voidaan joutua sulkemaan ja nopeuksia rajoittamaan.

Lue lisää: Tiesitkö tämän Suomen mustista autoista? Vakuutusyhtiö avasi tilastojaan

Pöyhönen muistuttaa myös välttämään suurempia lammikoita ja veden peittämää tien osuutta.

– Keväisin käy usein niin, että tierummut ovat vielä jäässä, jolloin tielle kerääntyy erityisesti notkokohtiin paljon vettä. Nyt lumia myös sulaa paljon. Vesi on voinut myös jäätyä pinnalta, mutta pettää helposti painavan auton alla. Syvä vesilammikko voi aiheuttaa monenlaista vahinkoa, jos vettä pääsee moottoriin, sähköauton akustoon tai auton sisälle. Tästä aiheutuneet vahingot eivät ole välttämättä korvattavia.