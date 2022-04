Voiko nastarenkaita yhä käyttää? Tässä on Liikenneturvan vastaus

Liikenneturva muistuttaa, että nastarenkaidenkin käyttö sallittua myös maaliskuun jälkeen jos keli niin edellyttää.

Kevätaurinko on sulattanut katuja Etelä-Suomessa, kun taas Keski- ja Pohjois-Suomessa eletään vielä täyttä talvea.

Jos siis olosuhteet ovat talviset ja tiet liukkaita, talvirenkaita on nykylain mukaan käytettävä. Myös nastarenkaita saa käyttää maaliskuun jälkeenkin, jos keli sitä vaatii.

Lue lisää: Poliisi auttoi hankeen juuttunutta autoilijaa – yllätys paljastui, kun konstaapeli vilkaisi renkaisiin

– Talvi on ollut haastava kelien puolesta. Kunnolliset talvirenkaat ovat olleet tarpeen. Nyt kun osassa maata rapina nastojen alla kertoo, että jää ja lumi on sulanut alta, kannattaa vaihtoa vielä punnita monelta kantilta ja ennakoida omia ajojaan. Sama koskee kitkarenkaita, kehottaa Liikenneturvan suunnittelija Toni Vuoristo.

Auton kuljettaja on vastuussa siitä, että autossa on oikeanlaiset renkaat.

Lue lisää: Iso osa suomalaisista ei oikein tiedä, milloin talvirenkaat pitäisi tänä vuonna vaihtaa

Jos suuntaa pohjoiseen, tai ei ole valmis jättämään autoa talliin liukkaina kevätaamuina tai lumisohjossa, ei renkaita kannata vielä vaihtaa.

Mutta milloin renkaat pitää vaihtaa uusiin?

Liikenneturvan selvityksen mukaan lähes 70 prosenttia suomalaisista kertoo tarkistavansa renkaiden kunnon säännöllisesti.

– Ilmanpaineita tulisi seurata tasaisin väliajoin ympäri vuoden. Renkaat on hyvä ratsata vähintäänkin silmämääräisesti samassa yhteydessä, jotta urasyvyydet ovat riittävät. Renkaiden vaihdon yhteydessä on syytä tehdä tarkempi kuntotarkastus sekä talvi- että kesärenkaille, Vuoristo summaa.

Renkaat ovat turvallisuuden kannalta yksi tärkeimmistä varusteista autossa. Koko ajoneuvon hallinta riippuu niiden pitävyydestä. Uutena kesärenkaiden urasyvyys on noin kahdeksan millimetriä.

Lue lisää: Kuluttajan verenpaine nousi, kun hän alkoi poimia Teslan talvirenkaita suojapusseista – autokauppiaan vannekikkailu paljastui

Lain mukaan urien vähimmäissyvyyden pitää olla 1,6 mm, mutta jo ennen sitä renkaat ovat menettäneet ison osan pito-ominaisuuksistaan, ja etenkin sateella vesiliirtovaara kasvaa.

Myös renkaiden valmistusvuosi kannattaa tarkistaa renkaanvaihdon yhteydessä.

– Moni ei tule ajatelleeksi, että renkaillakin on parasta ennen päiväys. Renkaaseen on painettu koodi, joka kertoo valmistusvuoden ja kuukauden. Renkaan kokonaisikä on kansainvälisten suositusten mukaan enintään 10 vuotta ja käyttöikä 6 vuotta. Renkaan ominaisuudet heikkenevät myös vuosien myötä.

Lue lisää: Autoliitto varoittaa: Talvirenkaiden vaihto ei yksin takaa turvallisuutta – kesärenkaiden pito alkaa heiketä jo plussakeleissä