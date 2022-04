Yksityinen parkkivalvoja: Pysäköinti ilman tunnusta on yleistynyt suhteessa muihin virheisiin

Vaikka valvontamaksuja kirjoitettiin Parkkipatella viime vuonna hieman vähemmän kuin tavallisesti, ovat yleisimmät pysäköintivirheet pysyneet samoina.

Parkkipaten toimitusjohtaja Christian Metsäranta on sitä mieltä, että poikkeusaika on opettanut suomalaisille yhtä sun toista, mutta ei kuitenkaan pysäköintiehtojen aiempaa parempaa noudattamista.

Viime vuonna jo toiseksi yleisin valvontamaksun syy liittyi yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavan Parkkipaten tilastoissa siihen, että maksun saanut auto oli pysäköity ilman kyseiselle alueelle pysäköintiin oikeuttavaa tunnusta.

Tunnuksen puuttuminen oli kaikkiaan aiheena joka viidennessä valvontamaksussa, Parkkipaten toimitusjohtaja Christian Metsäranta kertoo:

Lue lisää: Poika osti isänsä käyttöön auton: Pysäköintimaksuista nousi oikeusjuttu ja ParkkiPatelle yli 8 000 euron lasku – ”syyllistä” ei saada koskaan selville

– Pysäköinti ilman alueella oikeuttavaa tunnusta oli vuonna 2021 hieman yleisempää kuin edellisvuonna. Samoin hieman useampi autoilija sai valvontamaksun koska ylitti sallitun pysäköintiajan. Ajan ylittäminen oli useamman kuin joka kymmenennen valvontamaksun syy ja kolmanneksi yleisin kaikista pysäköintivirheistä.

Neljänneksi yleisin syy valvontamaksuun oli se, että autoilija oli jättänyt pysäköintimaksun maksamatta. Tämä koski hieman yli kymmenesosaa valvontamaksuista, missä on tapahtunut parannusta.

Puuttuva pysäköintimaksu oli vielä vuonna 2020 kolmanneksi yleisin pysäköintivirhe.

Lue lisää: Tässä on Suomen ylivoimaisesti yleisin parkkisakkomiina – ”Mahdollista pysäköidä ilmaiseksi”

– Edelleen yllättävän moni autoilija kuitenkin aliarvioi, minkä verran asioiden hoitamiseen kuluu aikaa. Jos asioilla menee odotettua kauemmin, pysäköintiaika ylittyy, ja otetaan riski saada valvontamaksu.Yllättävän yleistä myös on, että autoilija vain ajattelee hoitavansa ”pikaisen” askareen, eikä maksa pysäköintiä ollenkaan.Tässä käydään kiinteistön omistajan kukkarolla. Maksamattomat pysäköintimaksut ovat pois pysäköintialueiden huoltamisesta.

Joka kymmenes maksun saanut pysäköi muualle kuin parkkipaikalle

Viime vuonna lähes joka kymmenes valvontamaksun saaneista jätti autonsa johonkin muualle kuin pysäköintiin tarkoitetulle paikalle, esimerkiksi pelastusteille.

Lue lisää: Hämeenlinnassa saatu parkkilasku kasvoi oikeudessa peräti 40-kertaiseksi – kahden auton omistaja yritti selitellä, mutta turhaan

– Monet autoilijat eivät ymmärrä kuinka tärkeää on, että auto on pysäköity siihen tarkoitetulle paikalle. Hätätilanteen sattuessa pelastustielle pysäköity auto voi aiheuttaa ongelmia, jos ambulanssi tai paloauto ei pääse paikalle tai ihmiset eivät pääse poistumaan alueelta.Väärinpysäköity auto voi haitata myös tienhoitoa tai alueen normaalia liikennettä.

Kaikkein yleisin syy yksityisen valvontamaksun saamiseen on kuitenkin yhä parkkikiekon käyttämättä jättäminen, joka on ollut tilastojen kärjessä pitkään. Tämä virhe on yleinen erityisesti liikekiinteistöjen pihoilla ja kadunvarsipaikoilla.

– Vaikuttaa siltä, että arjen kiire on viime vuosina lisääntynyt, eikä pysäköintiehtoja ehditä tarkistaa.