Kalifornia suunnittelee tiukkaa säädöstä: polttoaineella kulkevien autojen myynnistä luovuttaisiin 2035 mennessä

Kalifornia on Yhdysvaltojen suurin autokaupan markkina.

Yhdysvaltain väkirikkain osavaltio Kalifornia saattaa pyrkiä kieltämään uusien, fossiilisilla polttoaineilla kulkevien autojen myynnin vuoteen 2035 mennessä. Jos osavaltion ilmansaasteita ja ilmastonmuutosta vastaan työskentelevän työryhmän ehdotus toteutuu, tulee tavoitteena olemaan myös sähköautojen ja päästöttömien ajoneuvojen myynnin lisääminen tasaisesti.

Asiasta kertovat useat yhdysvaltalaismediat.

Ensimmäinen tavoite on, että vuoteen 2026 mennessä 35 prosenttia osavaltiossa myytävistä uusista henkilöautoista kulkee akuilla tai vedyllä. Tavoite on kova, sillä tällä hetkellä runsaat 12 prosenttia Kaliforniassa myytävistä uusista autoista on päästöttömiä.

Jos ehdotus saa elokuussa vahvistuksen, on sillä iso merkitys Yhdysvaltain autoteollisuudelle, sillä Kalifornia on maan suurin autokaupan markkina.