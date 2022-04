Leasingfirman uusi indeksitulos: Suomalaiset ovat yhä valmiimpia vaihtamaan sähköautoon

Suuri pullonkaula löytyy nyt taloyhtiöistä. Omakotiasujilla kotilatausongelmia ei juuri ole.

Leasingautoyritys Leaseplan on vertaillut jo viitenä vuotena toimintamaidensa valmiutta siirtyä sähköautoiluun, muun muassa autoilun kustannuksiin liittyen.

Juuri valmistuneessa tuoreessa vertailussa Suomi sijoittui sijalle seitsemän, kun lukema vuosi sitten oli 9.

Ykkösenä 22 maan joukossa on yhä sähköautoilun edelläkävijä Norja, toisena Hollanti ja kolmannella sijalla on Iso-Britannia.

Leaseplanin indeksi koskee ennen muuta työsuhdeautoilua, joskin tuloksesta voi hakea yhtäläisyyksiä myös esimerkiksi yksityisleasingiin sekä toki myös auton muunlaiseenkin hankintaan, esimerkiksi niin sanotuilla perinteisemmillä rahoitusvaihtoehdoilla.

– Suomessa työsuhdeautojen sähköistyminen on lisääntynyt vauhdilla parin viime vuoden aikana. Ladattavat työsuhdeautot olivat uusissa tilauksissa viime vuonna ensimmäistä kertaa suosituimpia. Ykkösenä olivat ladattavat hybridit, kun täyssähköautot jäivät vielä kakkossijalle, Leaseplan Suomen toimitusjohtaja Petteri Pihlas kertoo.

Valmiusindeksin yksi osa-alue on täyssähköauton ja vastaavan polttomoottoriauton kokonaiskustannusindeksin (TCO, Total cost of ownership) laskeminen Euroopassa.

Tässä mukana ovat kaikki autosta ja sen käytöstä aiheutuvat kustannukset esimerkiksi rahoitus, verot, huolto, renkaat, vakuutus ja energiakustannukset.

Kokonaiskustannuksissa on otettu huomioon myös energian hinnanmuutokset ja julkisten latauspisteiden kustannusvaikutukset.

Leaseplan Suomen Head of International Business Vesa Kalske kertoo, että esimerkiksi sähköauto Volkswagen ID.3:n kokonaiskustannus on jo monessa tilanteessa perinteisen tekniikan Volkswagen Golfia edullisempi.

Pitkä vuokra-aika ja reilut kilometrimäärät lisäävät entisestään sähköauton kustannusetua polttomoottoriautoon verrattuna.

– Kaikki viittaa siihen, että yrityksissä halutaan siirtyä sähköautoiluun autokantaa uusittaessa. Sähköauto on usein myös työntekijän toiveena. Ladattavien henkilöautojen osuus on kasvanut Leaseplanin Suomen rekisteröinneissä vuoden 2019 alle 20 prosentin tasosta jo yli 42 prosenttiin vuonna 2022, joten muutos on merkittävä, Kalske toteaa

Vesa Kalske on huomannut, että yritykset miettivät aikaisempaa useammin myös sähkökäyttöisten pakettiautojen hankintaa.

– Jos sähköautoilun pullonkaulaa pitää etsiä, on se kotilatausinfran puutteet. On selvää, että helpointa on ladata autonsa kotona. Tämä lisää olennaisesti auton käytettävyyttä. Omakotiasujalla latauksen järjestäminen on omasta aktiivisuudesta ja lompakosta kiinni. Taloyhtiöissä kuvaan astuukin näiden lisäksi lukuisia muita muuttujia. Monessa taloyhtiön hallituksessa kysytäänkin nyt, miten lataus järjestetään ja paljonko latauspisteitä tarvitaan. Siinä on paljon mietittävää, Pihlas toteaa.