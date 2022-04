Tässä ovat pääsiäisen uunituoreet liikenne-ennusteet – huomattava ero hiihtolomiin

Valtion liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin tieliikennekeskuksen pääsiäisen tieliikenne-ennusteet on julkaistu.

Tuoreen liikenne-ennusteen mukaan pääsiäisen vilkasliikenteisimpien päivien ennakoidaan olevan vuonna 2022 perinteiseen tapaansa kiirastorstai (14.4.) sekä toinen pääsiäispäivä (18.4.).

Fintrafficin tieliikennekeskuksen ennusteiden mukaan menoliikenne on vilkkaimmillaan kiirastorstaina kello 13–19.

Liikennettä on runsaasti myös pitkäperjantaina kello 9–14 välisenä aikana, pohjoisessa vielä myöhemminkin.

Ajoittaista jonoutumista saattaa esiintyä etenkin pääkaupunkiseudun ulosmenoteillä sekä valtateillä 4 ja 5 aina Jyväskylän ja Mikkelin korkeuksille saakka.

Ennusteiden mukaan paluuliikenne alkaa kasvamaan jo sunnuntai-iltapäivän ja -illan aikana 17.4, paluuliikennehuipun sijoittuessa maanantaille 18.4. klo 12 ja 20 välillä.

Jonoutumisiin onkin syytä varautua etenkin Etelä-Suomen teillä.

– Liikennettä on pääsiäisenä huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi hiihtolomien aikaan, jotka porrastuvat useammalle viikolle. Jos olet lähdössä lomanviettoon, niin on hyvä varautua siihen, että liikenne on paikoitellen jonoutunutta ja nopeudet laskevat liikenteen vilkkaimpien tuntien aikana, muistuttaa Fintrafficin tieliikennekeskuksesta liikennekeskuspäällikkö Kari Tarkki.