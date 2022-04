Tässä on Suomen ylivoimaisesti yleisin parkkisakkomiina – ”Mahdollista pysäköidä ilmaiseksi”

Suomen yleisimpään niin sanotun parkkisakon tuottaneeseen virheeseen syyllistyi viime vuonna useampi kuin joka neljäs valvontamaksun saanut autoilija.

Pysäköintikiekon käyttämättä jättäminen on yhä Suomen yleisin niin sanotun parkkisakon eli valvontamaksun saamisen syy, kertovat Suomen suurimman pysäköintialan työllistäjän ParkkiPaten tuoreet tilastot.

Vuonna 2021 kaikkiaan 26,3 prosenttia valvontamaksun saaneista autoilijoista jätti yhtiön tilaston mukaan käyttämättä pysäköintikiekkoa alueella, jossa sen käyttö on pakollista.

Parkkipaten toimitusjohtaja Christian Metsäranta kertoo, että kiekon käyttämättä jättäminen on ollut tilastojen kärjessä pitkään.

– Kiekon käyttäminen on pieni asia, jolla on iso merkitys. Sen ansiosta kiireisilläkin alueilla on mahdollista pysäköidä ilmaiseksi. Aikarajojen avulla kiinteistön omistaja varmistaa, että pysäköintitilaa riittää kiinteistössä oikeasti asioiville ihmisille. Jos samoilla paikoilla pidetään autoja vuorokauden ympäri, alueella asioiville ei riitä paikkoja.

Parkkikiekkovirhe sattuu autoilijalle yleisimmin liikekiinteistöjen pihoilla ja kadunvarsipaikoilla.

