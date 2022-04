Onko tämä auto yksi vuoden hittimalleista?

Toyotan uudistuneella pikkuautolla on huimat myyntitavoitteet, vaikka yksi mielenkiintoinen malliversio puuttuu tuontiohjelmasta.

Tästä kuvakulmasta ei huomaa, että tämä Aygo X on varustettu rättikatolla.

Barcelona, Espanja

Mallinimensä perään X-kirjaimen saaneen Toyotan Aygo-pikkuauton vuosimyyntimäärät ovat liikkuneet Suomessa sadan kappaleen tietämissä, mutta tänä vuonna rekisteriin maahantuoja pyrkii saamaan puolen vuoden aikana noin 230 autoa, ja ensi vuonna tavoite on peräti 780 kappaletta. Näihin lukuihin tähdätään ilman yhtä mielenkiintoista malliversiota.

Toyota pani omalla tehtaallaan Tšekin Kolinissa valmistamansa pienten autojen A-segmentin Aygo-mallin perinpohjaisesti uusiksi. Kolmanteen mallisukupolveen siirtynyt auto muuttui kovassa huudossa olevaksi SUV-tyyppiseksi crossover-malliksi, eli siinä istutaan perushenkilöautoa korkeammalla. Samalla malli kasvoi joka suuntaan.

Uudessa Aygo X:ssä on nyt sama alusta-arkkitehtuuri kuin Toyotan B-segmentin Yaris-suosikkimallissa, joista osa valmistetaan samaisessa tšekkitehtaassa. Aygon myynnin kasvusta osa tuleekin Yaris-asiakkaiden joukosta, vaikka Aygo X onkin aina vain nelipaikkainen.

Aygon myynnin pääpaino on tähän saakka ollut yritys- ja kuntasektorilla työkäytössä, ja tuohon käyttöön menee varmaankin valtaosa Play-perusvarustetason autoista. Manuaalivaihteisen Play-mallin lähtöhinta on 16 803 euroa, ja auton jopa saa tällä hinnalla, sillä tarjolla on ilman lisähintaa oleva valkoinen perusväri.

Vain 72-hevosvoimainen kolmesylinterinen moottori ei pullistele tehoilla. Silti X:n kulutus yllätti koeajon aikana negatiivisesti.

Saman värin saa myös pykälää parempaan Play Edition -varusteluun, mutta kahteen parhaaseen varusteluun pitää lisätä lähtöhinnan päälle joko metallivärin noin 570 euron lisähinta tai premium-väristä perittävä 760 euroa. Jälkimmäinen on ainoa vaihtoehto rajoitetun ajan myynnissä olevaan parhaaseen Limited-varusteluun.

Play Edition -varustellun manuaalivaihteisen Aygo X:n lähtöhinta on 18 017 euroa, mutta CVT-automaattivaihteisto nostaa mallin hintaa vain 370 euroa. Maahantuojan mukaan Play Edition CVT:stä tulee myydyin malliversio.

Parhaat Style- ja Limited-mallit ovat aina CVT-vaihteisia. Style CVT:n lähtöhinta on 20 092 euroa ja puolisen vuotta tarjolla olevan kardemummanvihreän Limited CVT:n 21 232 euroa. Limitedissä on muun muassa 18-tuumaiset pyörät, osanahkaverhoilu ja JBL:n audiojärjestelmä.

Aygo X:ää tehdään myös katon takaosaan rullautuvalla kangaskatolla, mutta Toyota Auto Finlandilla ei ole suunnitelmissa sen ottamista tuontiohjelmaan. Cabriolle olisi varmasti ottajia, ja jos mallia kysellään riittävästi, niin ehkäpä tilanne muuttuu.

Kangaskatto ei kata koko katon pinta-alaa, joten mikään varsinainen avoauto Aygo X Cabrio ei ole.

Minkälainen täysin uusi Aygo X on, selviää tämän päivän painetussa lehdessä julkaistusta mallin ensitestistä.