Koeajo: Onko hybriditön Volkswagen T-Roc  jo menneen talven lumia? Ehei, uudistunut malli saa hymyn huulille

Koeajo: Volkswagen T-Roc tarjoaa hauskuutta pienellä päivityksellä.

Volkswagen T-Roc uudistui – mutta vain hieman. Suurimmat muutokset löytyvät auton keulasta ja sisätiloista.

T-Roc on varustettu nelivedolla ja turboahdetulla kaksilitraisella bensiinimoottorilla. Kun automaailma sähköistyy tällä hetkellä kovaa vauhtia, ensimmäisenä mieleen tulee, että onko tämä jo menneen talven, vai jopa sitä edeltävän talven lumia?

Volkswagenin T-Roc -mallistosta ei löydy edes hybridiä, vaan kaikki malliston moottorivaihtoehdot ovat ”vanhan koulukunnan” bensiinimoottoreita tai dieseleitä.

No, ennakkoluulot sikseen ja auto käyntiin.

Ennakkoasetelmasta huolimatta T-Roc saa kuitenkin hymyn huulille, sillä start-nappulan painallus saa aikaiseksi tutun Volkswagenin turbomoottorin vienon murahduksen.

Sisätiloissa materiaaleja on uusittu ja painikkeet toimivat nyt hipaisulla.

Murahduksen takaa löytyy 140 kilowattia eli 190 hevosvoimaa sekä moottorin jatkeena oleva 4Motion-neliveto. Kysymyksessä on T-Roc-malliston lippulaiva, sen R-line -varustelulla oleva malliston tehokkain pikku-räyhänhenki. Ei mitään pakoputkea paukuttelevaa puhdasta R-mallin menoa, sitä 300-hevosvoimaista paholaista ei T-Rocin nykyhinnastosta enää löydy, mutta kuitenkin hieman normiautoa hauskempaa ajoa on tiedossa.

DSG-vaihteistovivun alapuolelta konsolista löytyy nelivedon ohjelmat, joita voi säätää muuttuvan maaston mukaan.

Nyt kun T-Roc on uudistunut, oletettavaa on, että seuraavan sukupolven tullessa myyntiin parin kolmen vuoden päästä, mukana on jo sähköistetty malli. Tällä erää päällepäin T-Rocin suurimmat uudistukset ovat keulassa. Keulan ilme on muuttanut hieman muotoaan, sumuvalot on käännetty pystyasentoon ja keulassa on yhtenäinen valosta valoon yhdistyvä led-valoraita. Takavalot on niinikään päivitetty led-tekniikkaan.

T-Rocin tyyliin kuuluu monen muunkin tapaan, että auton päävärin lisäksi voi valita somistevärin. Koeajettuun versioon valittu tummanharmaa metalliväri yhdistettynä vieläkin tummempaan, mustaan kattoväriin tekee siitä tyylikkään kokonaisuuden.

Vakiovarusteina R-line-varusteluun kuuluvat 17-tuumaiset vanteet, mutta koeajettuun versioon oli valittu lisävarusteina 18-tuumainen vannepaketti, joka kyllä kieltämättä sopii hyvin auton sporttiseen olemukseen. Vaihtoehtona on myös valita peräti 19-tuumaiset vanteet R-linen yhteyteen.

Sisätiloissa korkeimman varustetason tunnistaa sporttihenkisistä istuimista, joita koristaa R-line-logot. Istuinten ruutukuosi tuntuu laadukkaalta.

Takavalot saivat myös led-päivityksen.

Kojelaudan perinteiset nappulat on korvattu kosketusherkillä pinnoilla, niin ohjauspyörässä kuin konsolissakin. Mittaristo on kokonaan digitaalinen ja kojelaudan päällä komeilee kosketusnäyttö, johon saa peilattua muun muassa matkapuhelimen Apple Carplayn avulla.

Matkustamo on tuttua ja käytännöllistä, mutta hieman tylsää Volkkaria.

Ajettavuus T-Rocissa on myös tuttua Volkkaria. Auto on kooltaan kompakti ja se tuntuu myös ajossa, positiivisessa mielessä – ja tuntuma tiehen on hyvä ja tunnokas. Auto tuntuu mukavalta ajaa maantiellä ja sillä on ketterä päästellä kaupungissa.

Neliveto ja reippautta tarjoava moottori saavat auton irtautumaan liikennevaloista ihan tarpeeksi tehokkaasti. Kuljettajan istuin on muotoilultaan hieman laimea, eikä tarjoa ihan täysin sellaista tukea, mitä tähän hintaan kaipaisi. R-linen alkaen hinta on kuitenkin yli 43 000 euroa ja koeajettuun versioon oli ruksittu varusteita vielä kymppitonnilla.

Takatilat autossa ovat niukat, mutta jos isompia tiloja tarvitsee, silloin täytyy vain hankkia seuraavaa kokoluokkaa isompi auto. Kuten sanottu, T-Roc on kompakti ja sellaisena se pysyy – täyttäen kuitenkin monen autonkäyttäjän perusarkitarpeet.

Tekniikka Volkswagen T-Roc R-Line 2.0 TSI 4MOTION 140 kW 7-v DSG MOOTTORI R4, turbo, 1 984 cm³, 140 kW (190 hv)/4 200 r/min, 320 Nm/1 500–4 100 r/min SUORITUSKYKY 0–100 km/h 6,8 s, huippunopeus 218 km/h KULUTUS 7,8 l/100 km 95E CO2-PÄÄSTÖT 178 g/km VOIMANSIIRTO A7, neliveto MITAT p 4 251, l 1 819, k 1 573 mm, akseliväli 2 594 mm, omamassa 1 530 kg, tavaratila 445– 1237 l, tankki 55 l HINTA alkaen 43 796 euroa Kiitämme Käytettävyyttä ja kompaktia kokoa arkiajossa Uudistuneita sisätiloja Mukavaa ja tehokasta voimalinjaa Moitimme Niukkoja takatiloja Hieman tylsää tunnelmaa sisätiloissa

