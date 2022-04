X-kirjaimen peräänsä saanut Toyota Aygo on valmis haastamaan saman tallin suosikkimallin

Ensitesti: Crossover-luokkaan kasvanut A-segmentin Aygo haukkaa osan Toyotan Yaris-suosikkimallin myynnistä.

Perusvarustelua lukuun ottamatta Toyota Aygo X:ssä on lediajovalot. Parhaissa Style- ja Edition-varustelussa on lisähintainen kaksivärimaalaus.

Barcelona, Espanja

Vuonna 2005 syntyneistä sisarmalleista Peugeot 107:n elämä päättyi 2014 ja Citroën C1:n viime vuonna. Tšekin Kolinissa valmistetuista A-segmentin pikkuautokolmosista on elossa enää Toyota Aygo, jonka nimeen liitettiin täydellisen uudistumisen yhteydessä X-kirjain merkiksi siitä, että kyseessä on katumaasturin sukuinen crossover. X:ää puoltaa myös se, että Aygo kasvoi kolmannen sukupolven myötä lähemmäs B-segmentin Yarisia, joka on toinen Kolinissa nykyään valmistettava malli.

Crossover-segmentointi on perustelua, sillä Aygon maavara kasvoi peräti kymmenen senttiä. Aiempaa korkeammalla sijaitsevassa kuljettajan istuimessa on korkeussäätö. Etunojat säätyvät portaattomasti. Mukavasti sivuttaistukea antava pilotti-istuin yllätti erittäin myönteisesti, sillä noja ja kiinteä pääntuki antoivat ainakin yli 180-senttiselle luontevan istuma-asennon. Hyvä ajoasento löytyi helposti, vaikka ratti säätyy vain korkeussuunnassa.

Aygo X:ssä on maavaraa noin 14 senttiä ja vähintään 17-tuumaiset pyörät.

Pituutta Aygoon on tullut lisää peräti 23,5 senttiä, mutta akseliväli on venynyt vain yhdeksän senttiä. Varsinkin etumatkustajat hyötyvät leveyden 12,5 lisäsentistä, sillä etupenkkien etäisyyteen tulleet pari senttiä kasvattivat hartiatilaa 4,5 senttimetriä.

Keskinäytön koko riippuu varustelusta. Ulkovärin mukaiset sisäpinnat liittyvät kaksivärimaalaukseen.

X:n kokoluokan huomaa takapenkille mennessä, sillä homma pitää tehdä takavinona peruuttamisena. Kun kengät saa sovitettua ovipilarin ohi, ne mahtuvat kyllä edessä olevan penkin alle. Kahden hengen takaistuin on keskenkasvuisten valtakuntaa, mutta kyllä yli 180-senttinen mahtuu tilapäisesti istumaan vastaavan mittaisen takana. Polvet ovat kiinni etunojan pehmeässä taustassa, mutta päälaki ei hankaa kattoverhousta.

Yksinkertainen mittaristo tarjoaa riittävästi ajon aikana tarvittavaa tietoa.

Kontti on kasvanut yli 60 litraa, mutta se on 3,7 metriä pitkän auton mittojen mukainen syvennys. Takanojan puolikkaat kaatuvat penkin päälle, mutta vain rajoitetun ajan myynnissä olevassa Limited-huippuvarustelussa laajennus on tasainen, koska pohjalevyä on nostettu JBL:n äänentoiston subbarin verran. Tavaratilan katteena on luukun mukana nouseva ohut kangas.

Kojelaudassa ja muussa verhoilussa on käytetty halpaa muovia, mutta sormituntumaa lukuun ottamatta siitä ei ole haittaa. Mittaristo on perusyksinkertainen ja selkeä. Nopeusmittarin alla on erikoisen näköinen infoyksikkö. Keskellä oleva kosketusnäyttö on varustetasosta riippuen 7-, 8- tai 9-tuumainen.

Ilmastointi on hinta alkaen -mallia lukuun ottamatta automaattinen. Takajalkatilassa ei ole lämpökanavia. Takasivuikkunat avautuvat saranoiden varaan.

Pilotti-istuin on kaikin puolin hyvä. Seisontajarru on mekaaninen.

Jo perusmallista alkaen X:ssä on ulkonäköä rotevoittavat 17-tuumaiset pyörät. Limitedissä on 18-tuumaiset kiekot. X on näppärä pyöriteltävä taajamaliikenteessä, mutta hyvin sillä pärjää myös isommissa ympyröissä. Jousitus vaikuttaa aavistuksen turhan pintakovalta.

Nelipaikkaisen X:n takapenkki on rajallista jalkatilaa lukuun ottamatta hyvä.

Vapaasti hengittävän litraisen kolmesylinterisen tasapainotuksessa on parantamisen varaa, sillä kone tärisee tyhjäkäynnillä ikävästi. Vaisu kiihtyvyys ja heikko alakierrosvääntö vaikuttavat osaltaan siihen, että kesäisessä lämpötilassa sekä manuaali- että automaattivaihteisen auton keskikulutus liikkui jopa tasolla 9 l/100 km, kun 72-hevosvoimaisen X:n normiarvot ovat viiden litran luokkaa.

Kaupunkiautossa automaatti on tietyllä tavalla ehdoton juttu, mutta X:n CVT-vaihteisto kiekuu kiihdytyksissä niin voimakkaasti, että 5-portainen manuaali tuntuu siinä suhteessa miellyttävämmältä. Kiihdytysääniä lukuun ottamatta CVT on hiljainen ja toimii muutenkin siististi.

Aygoa on myyty Suomessa viime vuosina keskimäärin sata kappaletta pääosin työkaluiksi yritys- ja kuntasektorille, mutta Yaris-mallissa hyväksi koettu alusta-arkkitehtuuri ja mittojen kasvu tekevät X:stä varteenotettavan vaihtoehdon pykälää isomman B-segmentin eli Yaris-kokoluokan asiakkaille. Vaikka uutuuksia alkaa tulla Suomeen vasta kesällä, tämän vuoden myyntitavoite on noin 230 autoa ja ensi vuoden peräti 780 kappaletta.

Ensitestin perusteella tavoitteen saavuttaminen ei ole kiinni tuotteesta.

Entä hinnasta? Ne alkavat manuaalivaihteisen Playn 16 803 eurosta, mutta myynnin painopiste tulee olemaan noin 19 000 euron hintaisessa Play Edition CVT:ssä, jonka kohdalla automaatin hintalisä on vain 370 euroa. Kaksivärimaalauksen haluava joutuu valitsemaan yli 20 000 euroa maksavan Stylen tai reilun tonnin sitä kalliimman Limitedin. Avattavalla kangaskatolla varustettu cabrio ei kuulu Suomen tuontiohjelmaan.

TEKNIIKKA Toyota Aygo X 1.0 VVT-i Play Edition Multidrive S MOOTTORI R3, 998 cm3, 53 kW (72 hv)/6 000 r/min, 93 Nm/4 400 r/min SUORITUSKYKY 0–100 km/h 14,8 s, huippunopeus 151 km/h KULUTUS 5,0 l/100 km, bensiini CO2-PÄÄSTÖT 113 g/km VOIMANSIIRTO A (CVT), etuveto MITAT p 3 700, l 1 740, k 1 525 mm, akseliväli 2 430 mm, maavara 146 mm, omamassa 940–1 015 kg, kokonaismassa 1 360 kg, vetomassa 0 kg, tavaratila 231–829 l, tankki 35 l HINTA 18 388 euroa

