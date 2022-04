Ensitesti: Škoda Karoq päivittyy ilmeeltään aiempaa jämerämmäksi.

Porto, Portugali

Karoq on tšekkimerkin järkevän kokoinen monikäyttöauto, jossa monia perinteisen farmariauton, SUV:n ja tila-auton parhaita ominaisuuksia on saatu pätevästi yhdistettyä. Viisi vuotta sitten esitelty Karoq on onnistunut nappaamaan useammankin alan kunniamaininnan, ja myös autokauppiaiden ovi on käynyt ahkerasti: maailmalle on tuotettu yli puoli miljoonaa Karoqia.

Nyt aika on kuitenkin kypsä malli-iän puolivälipäivitykselle. Ensimmäisen Karoqin muotoilua saattoi luonnehtia suoraviivaisen maskuliiniseksi, jopa karskiksi. Nyt autoon luodaan entistä itsevarmempaa ilmettä uusittujen etu- ja takahelmojen, kuusikulmaisen etumaskin, uusien ajo- ja takavalojen sekä kattospoilerin avulla. Ajovaloiksi voi nyt saada myös matriisi-ledit.

Pituudeltaan 4,4-metrinen Karoq on kolmisenkymmentä senttiä isoveli-Kodiaqia lyhyempi, ja auton mittasuhteet on sopeutettu kokonaisuuteen istuviksi.

Lisäksi moottorit menevät uusiksi. Uudeksi malliversioksi tulee SportLine. Samalla Scout-malliversio jää pois. Kokonaisuutena uusiksi pannaan siis suhteellisen paljon asioita.

Päivitetyn Karoqin varustelu alkaa Ambition-tasolta. Seuraava varustetaso on Style, ja sitä seuraa uutuutena ensitestimme SportLine. Tilankäyttö on Karoqissa Škodan malleista totutusti pätevää. Auto tarjoaa kunnon tilat neljälle aikuiselle, ja pienin sovitteluin kolmekin keskikokoista matkustajaa voi istuttaa takapenkille.

Tuoreutuksessa sisätilojen muutokset ovat lähinnä kosmetiikkaa. Muotia seurataan esimerkiksi valinnaisen Eco-verhoilun avulla. Siinä istuinverhoilu on valmistettu kierrätetyistä PET-muovipulloista, ja materiaalissa kerrotaan olevan nahkamaisia ominaisuuksia. SportLinessa vakiona tuleva kangasverhoilu on erityisen hyvin hengittävää. Lisävarusteena tarjolle tulevat muun muassa kolmialueilmastointi ja etuistuinten sähkösäädöt muistein.

Karoqin ohjaamo on toimiva. SportLinen uusi tummasävyinen sisustus luo sähäkkää ilmettä.

Karoq saa SportLinessa kahdeksantuumaisen Amundsen audio- ja navigointijärjestelmän. Erityisen positiivista on, että kojelaudasta löytyy paljon myös fyysisiä painikkeita ja käyttimiä.

Isot digimittaristot ovat ihan tätä päivää olleet jo vuosia. SportLine-versiossa kymmentuumaisen näytön tausta on muista poikkeava.

Voimalinjatekniikan suhteen uusittu Karoq ei tarjoa erityisen uutta auringon alla, mutta auto saa nyt vihdoin nokalleen VW-konsernin tuoreet EVO-moottoriversiot. Konsernista tutut bensiinipuurtajat ovat 1,0-litrainen TSI EVO (110 hv), 1,5-litrainen TSI EVO (150 hv) ja 2,0-litrainen TSI EVO (190 hv); TDI EVO -dieselit ovat puolestaan 2,0-litraisia (116 ja 150 hv).

Vaihteisto Karoqissa on valinnan mukaan joko kuusiportainen manuaali tai seitsemänportainen DSG-automaatti, kuten ajamassamme yksilössä. Nelivetoversiot saa 2,0-litraisten voimanlähteiden yhteyteen, ja ne ovat aina automaatteja.

Karoq on ajo-ominaisuuksiltaan edelleen perusvarma tuttavuus. Matka-ajossa auto etenee vakaasti ja junamaisella leppoisuudella. Ohjaustuntuma on SportLine-varustelluissa autoissa hyvä – progressiivinen ohjausvälitys onkin niissä vakiovaruste.

Myös mukautuva alustan säätö tulee vakiona. Alusta tuntuikin ensitestillä monitahoisen pätevältä. Voimaa riittää sen verran hyvin, että ajaminen tuntuu kevyeltä ja ohitukset onnistuvat turvallisen kepeästi. Sisämelutaso pysyy sileällä asvaltilla hyvin kurissa.

Takaistuimelle mahtuu jopa 190-senttinen aikuinen pitkinekin jalkoineen, kun edessä istuu noin 180-senttinen henkilö. Myös pääntilaa on sekä edessä että takana mukavasti.

Ensitestin lenkkeihin sisältyi myös maastopätkä. Se oli niin kivisen röykkyinen ja osin niin vaativa, että suurin osa suomalaisista mökkiteistä olisi rinnalla kalvennut. Paikoin autoa ja renkaita kävi jopa sääliksi, mutta neljän kilometrin höykytyksestäkin selvittiin ehjin nahoin. Tämä oli hyvä muistutus Karoqin nelivetomallien kyvyistä ja korotetusta maavarasta.

Saatavuusongelmien välttämiseksi uusittua Karoqia tullaan valmistamaan Kvasinyssa ja Bratislavassa. Suomeen ensimmäisten autojen odotellaan saapuvaksi näillä näkyvin jo kevään aikana. Auton hinnat alkavat hieman alle 30 000 eurosta. Ensitestissä olleen SportLine-version hinta onkin jo ihan toisella tasolla: 51 455 euroa!

Tavaratila on kookas ja selkeämuotoinen.

