Kevyesti päivitetty ladattava – IS:n koeajossa BMW iX3 M Sport Charged Plus

Koeajo: BMW:n iX3 päivitettiin entistä houkuttavammaksi.

Saksalainen BMW on ollut sähköistymisen tiellä jo pitkään. Odotettu keskikokoluokan sähkö-SUV iX3 saatiin vihdoin Suomeenkin viime vuonna, mutta jo nyt sille on nähty tarpeelliseksi tehdä ensimmäinen päivitys. Syykin on aika ilmeinen: iX3 on nykyaikaisista sähköautoista siinä mielessä hieman poikkeava, että se perustuu polttomoottoriversion kanssa samalle, jo ikääntyvälle CLAR-perusrakenteelle.

Tavallisesti tällaiset ratkaisut ovat jonkin verran väkisin luotuja, kun autoa ei ole voitu luoda alusta alkaen sähköiseksi. Siitä seuraa kompromisseja, jotka saattavat näkyä auton käyttäjälle puutteellisina ominaisuuksina.

BMW vastaa kiristyvään kilpailuun tuomalla iX3:een kevyen päivityksen. Myös uusittu ix3 valmistetaan Kiinassa, mutta tehdas on eri: BMW Shenyang.

Tärkein ulospäin näkyvä muutos on vakiovarusteeksi muuttuva M Sport -paketti, jossa auton etuhelma on muotoiltu entistä urheilullisemmaksi ja ilmanottoaukkojen kokoa kasvatettu. Auton keulaa ja perää on muotoiltu kevyesti uudelleen sähköisten iX- ja i4-mallien viitoittamalla tiellä, ja samalla ajovaloja on madallettu.

Ohjaamo on X3:n sähköversiossakin ehtaa Bemaria. Ajoergonomia on kunnossa.

Bemarille tärkeän munuaiskeulan säleikkö on nyt yksiosaisessa kehyksessä ja aiempaa suurempi. Ulkomuoto pysyy kuitenkin käytännössä pääosin ennallaan. Varustelutasoja on nyt kaksi: Charged ja Charged Plus.

BMW on pitäytynyt iX3:ssa perinteisessä kojelautajärjestelyssä, joka sisältää mukavan paljon fyysisiä painikkeita. Loistavaa!

Sisällä lisääntynyt herkuttelu jatkuu. Urheiluistuimet ovat nyt vakiovaruste ja hallintapaneelin ohjaimia on muotoiltu uudelleen. Varustelu on varsin kattavaa, sillä vakiona autossa tulevat muun muassa metalliväri, esilämmitys ja -viilennys, panoraamalasikatto, adaptiivinen alusta, navigointi sekä mukautuvat LED-ajovalot.

Tässä suhteessa rahalle saa kohtuullisesti vastinetta, joskin auton korkea hankintahinta sitä kyllä edellyttääkin.

Parantunut varustelu ei muuta auton ajo-ominaisuuksia. Kiihtyvyys on ripeätä. iX3 tarjoaa kolme ajomoodia eri tarpeisiin; comfort, sport ja eco pro. Itse hallittavissa olevia regeneroinnin esiasetustasoja on kolme, joista voimakkain mahdollistaa jo sujuvan yhden polkimen ajon.

190-senttisen kuljettajan taakse mahtuu vielä 180-senttinen matkustaja. Ihan ok suoritus.

Ajettavuus on pääosin onnistunutta BMW:tä. Auton ohjaustuntuma on neutraali. Ohjauspyörälle välittyy hyvin tieto pyörien suunnasta. Herkkyyttä voisi kuitenkin olla enemmän. Sivutuuli ottaa autoon herkästi, jolloin ohjaussuuntaa saa korjailla aktiivisesti.

iX3:ssa on 11 kW:n sisäinen laturi koti- tai työpaikkalatausta ajatellen, ja suurtehoasemalla voidaan hyödyntää 150 kW:n lataustehoa. Koeajon yhteydessä 50 kW:n laturilla sai parhaimmillaan 47 kW:n lataustehon, vaikka akkua ei ollut valmisteltu laturille saavuttaessa. Suoritus on hyvä.

Vakiovarusteeksi muuttuvan M Sport -paketin ansiosta iX3:n ilmanvastuskerroin on kaunistunut 0,29:ään.

iX3:n kulutus asettui koeajon aikana 23 kWh:n tuntumaan, ja käytännön toimintamatka jäi pikkupakkasissa hieman alle 300 kilometriin yhdellä latauksella. Tämä on auton suurin heikkous parhaisiin nykykilpailijoihin nähden.

Olen tämän todennut jo aiemmin, mutta tilanne ei ole ratkaisevasti muuttunut parin-kolmen vuoden aikana. Suomessa tarvittaisiin kipeästi lisää hidas- ja etenkin 11 kilowatin kotilatauslatauspisteitä myös kerrostaloasujille. Päästöiltään puhtaammaksi päätetty pistokeautoilu yleistyy ryminällä, eikä vanhaan ole paluuta. Siitä on myös BMW:n voimakkaasti sähköistyvä mallisto vahva osoitus.

