Volvon B3-merkinnällä varustetusta V60-mallista löytyy entiseen nähden joukko muutoksia. Niistä yksi on pakoputken päiden häviäminen näkymättömiin.

Volvo V60 on saanut seitsemänvaihteisen kaksoiskytkinvaihteiston bensiiniä litkiviin kevythybridimalleihin, joiden perää koristavat merkinnät B3 tai B4.

Momentinmuunninautomaattia kevyempi ratkaisu ja hieman pienemmät hiilidioksidipäästöt ovat olleet tähtäimessä, mutta näkyvätkö muutokset ratkaisevasti ajotuntumassa ja kulutuksessa?

Ulkonäköön Volvolla ollaan selvästi tyytyväisiä, koska muotoihin ei elinkaaren puolivälin päivityksessä ei ole ratkaisevasti koskettu. Helpoin tapa erottaa uusi vuosimalli on vilkaisu peräpuskuriin, josta ei enää pilkistä pakoputkia. Asiakkaita valmistellaan näin täyssähköaikaan?

Materiaaleiltaan laadukkaassa ohjaamossa uutta on se, että sekä S60- ja V60-malleissa on nyt Googlen tuorein versio Android Automotive -käyttöjärjestelmästä. Sen myötä auto on kehittynyt edukseen. Bowers & Wilkinsin äänijärjestelmä soi ilahduttavan laadukkaasti koeajoautossa, johon oli otollisesti asennettu laminoidut äänieristelasit sivuikkunoihin.

Kosketunäyttöjen käytettävyys kehittyy myös Volvon malleissa, mutta sormenjäljet näkyvät yhtä lailla kuin ensimmäisissä versioissakin.

Kevythybridin eduksi on yleisesti koettu se, että sähköavustuksen myötä ajosta tulee tasaisempaa. 48 voltin akku ja integroitu käynnistysgeneraattori avustavat polttomoottoria vähentäen käytönaikaisia päästöjä ja hidastettaessa akkuun syötetään talteenotettua energiaa.

Koeajossa kaksilitraisen ja nelisylinterisen turbomoottorin kulutuslukema jäi hillityssä ajossa 6,5 litraan sadalla kilometrillä, kun keskinopeus oli 65 km/h . Voimalinja tarjoaa ainekset jouhevaan etenemiseen, eikä uuteen vaihteistoon kiinnittäisi huomiota, jos ei tietäisi muutoksesta. Valtaväylillä painokas alusta vakuuttaa luottamusta herättävällä tasapainoisuudellaan, mutta mukavuuspainotteisempaa menoa kaipaava ei olisi yksin toiveissaan.

Takana istutaan melko alhaalla. Keskipaikan selkäosa työntyy hieman ulos päinvastoin kuin reunapaikoilla.

Ohjaus on hyvin volvomainen – kuinkas muutenkaan! – minkä itse kukin kokee omalla tavallaan. Suoralla tiellä suuntavakaus on kiitettävä, mutta pienissä nopeuksissa pyörittelyssä ilmenee lievää nihkeyttä.

Takapenkit kaatuvat suhteessa 40:60, jos pelkkä suksiluukun avaus ei riitä. Takana istutaan suhteellisen alhaalla, mutta näin pääntilaa on riittoisasti. Matala tavaratila vetää 519 litraa. Takapaksin tilanjakaja ei ole uusi keksintö, mutta ostoskasseja lajitellessa alkaa ihmetyttää, ettei useampi valmistaja käytä vastaavanlaista rajaseinää. Vedettävää voi ottaa koukkuun 1 800 kiloa (750 jarruitta).

Peräkontin tilanjakaja on yhä toimiva ratkaisu.

Tämä käytännöllinen malli ei mitenkään erityisesti loista Volvo-perheessä, mutta on vaikea keksiä syitä, miksi siitä ei voisi pitää.

