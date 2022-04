Mitä tietoja Oy Teboil Ab on kerännyt tankattavana käyneistä Suomen valtion ajo­neuvoista?

Asiaa on hiljattain selvitetty perussuomalaisten kansanedustaja Mari Rantasen hallitukselle esittämässä kirjallisessa kysymyksessä.

Hansel Oy:llä on yhä Oy Teboil Ab:n kanssa voimassa olevia sopimuksia, jotka liittyvät esimerkiksi valtion ja kuntien ajoneuvojen tankkaamiseen jakeluasemilla.

Valtiovarainministeriön tekemän selvityksen mukaan venäläisessä omistuksessa oleva öljy-yhtiö Oy Teboil Ab ei ole saanut haltuunsa Suomen valtion käytössä olevien ajoneuvojen tankkausperustaisia, autoyksilökohtaisia sijaintitietoja.

Asia käy ilmi kansanedustaja Mari Rantasen (ps) kirjallisesta kysymyksestä, johon on vastannut kuntaministeri Sirpa Paatero (sd).

Sijainnin salassa pysyminen on ollut mahdollista, sillä valtion ajoneuvojen tankkaamiseen käytetyistä Teboil-maksuaikakortista on käynyt ilmi vain kortin numero ja se, että kyse on ollut valtion maksuaikakortista

Selvityksen mukaan korttinumeroperustaisena asiakkaana on ollut kortin numerosta huolimatta aina Suomen valtio – ei esimerkiksi erikseen tietty poliisilaitos tai esimerkiksi puolustusvoimat.

Käytännössä Teboil on siis saanut käyttöönsä vain tiedot siitä, minkä numeroisilla valtion maksuaikakorteilla on missäkin tankattu, mitä, milloin ja kuinka paljon.

Sitä, onko esimerkiksi tietyissä valtioturvallisuudelle erityisen olennaisissa yksittäisissä ajoneuvoissa käytetty aina samaa tai muuten helposti tunnistettavia maksuaikakortteja, Paateron antama vastaus ei kommentoi.

Suomen valtion ja kuntien yhteishankintayhtiö Hansel ei ole vastauksen mukaan tehnyt Teboilin henkilöstöstä henkilöturvallisuusselvityksiä, sillä Teboilin henkilöstölle ei ole annettu turvallisuusselvityslaissa tarkoitettuja tietoja.

Myöskään itse Oy Teboil Ab:sta ei ole tehty yritysturvallisuusselvitystä, sillä Teboilille yhtiönä ei ole niin ikään annettu salassa pidettäviksi katsottuja tietoja.

Oy Teboil Ab on kokonaisuudessaan presidentti Vladimir Putinin hallintoon vahvasti kytkeytyvän öljyjätti Lukoilin hallinnassa. Teboilin pääjohtaja on Aleksey Moskalenko.