Koeajossa täyssähköinen pakettiauto: päivä e-Ducaton ratissa sai testikuskin repimään pelihousunsa

Koeajo: Täyssähköinen e-Ducato koettelee hermoja. Pitäisikö puhua työpäivän vaikeuttajasta?

Sähköauton rakentaminen olemassa olevan polttomoottoriauton perustalle ei ole mitenkään poikkeuksellista tai tuomittavaa, vaikka sisätilojen ja ajoakun sijoittamisessa ei todennäköisesti päästä aivan optimaaliseen lopputulokseen.

Ducaton sähköistämisen tekee poikkeukselliseksi se, että mallinimeä e-Ducato kantavan sähköpakettiauton perustaksi otettiin edellisen sukupolven malli. Tai vuonna 2014 päivitetty Ducato oli sähköistämisprojektin aikana vielä tuotannossa, mutta jostakin syystä tekniikkaa ei siirretty malliversioon, joka tuli pitkän odottelun jälkeen myyntiin viime vuonna.

Kuljettajan istuimessa on asialliset säädöt, mutta ohjaamon takaseinä rajoittaa pituussäätövaraa.

Tällainen ratti, kojelauta ja mittaristo ovat historiaa nykyisessä diesel-Ducatossa.

”Ylivuotiseen” malliversioon päätymistä ei huomaa ulkoisesti kuin asiaan vihkiytynyt, mutta käytön kannalta on erittäin merkittävää, että e-Ducatosta puuttuvat kahdeksannen sukupolven Ducatossa esitellyt uusi ratti, kojelauta ja mittaristo. Ajoergonomian suhteen ei tule tappiota, sillä edes uudessa Ducatossa ei ole ratin korkeussäätöä.

Nopeusmittarin skaalausta on muutettu ja muille polttomoottoriauton mittareille keksitty (väkisin) sähköautoiluun liittyvät tehtävät.

Mittareita on tuunattu sähköauton tarpeisiin. Nopeusmittarin asteikko on sovitettu siten, että e-Ducaton huippunopeus on parhaimmillaan 100 km/h – eco-ajoasetuksella se on 80 km/h ja normaaliajotilassa 90 km/h.

Lataukseen ja virrankulutukseen liittyvät tiedot näkyvät 7-tuumaiselta värikosketusnäytöltä.

Käyntinopeusmittari on korvattu eräänlaisella energian käyttöä kuvaavalla mittarilla. Pienen infonäytön alapuolella oleva polttoainemittari on saatu akun varaustason näytöksi symbolien vaihdolla. Varsinaiset sähkövoimalinjaan liittyvät tiedot näkyvät kojelaudan päälle vasemman A-pilarin viereen sijoitetuista näytöstä – mutta eihän autoa näytöillä ajeta.

Ajoasennon saa penkin säädöillä ja ratin syvyyssäädöllä kohtalaiseksi. Myös ohjaamon keskipaikalla mahtuu matkustamaan. Latausjohto mahtuu kaksipaikkaisen penkin alle. Takapariovilla ja oikeanpuoleiselle liukuovella varustettu tavaratila on yhtä hyvä kuin polttomoottorimallissa, sillä ajoakku on sijoitettu auton alustaan tavaratilan alle.

Akun sijaan e-Ducatossa voidaan puhua akustosta, sillä tarjolla on kolmen tai viiden moduulin virtavarastot. Vaikka e-Ducato-mallistossa on erilaisia kori- ja alustavaihtoehtoja, Suomessa on toistaiseksi hinnoiteltu vain koeajettu 13 kuutiometrin umpimalli pienemmällä 47 kilowattitunnin akulla – viiden moduulin akun energiasisältö on 79 kWh.

Suomi-mallin WLTP-toimintamatka on vain 165 kilometriä (kaupungissa 225 km). Isompi akku kasvattaa teoreettisia matkoja noin 100 km (271 ja 357 km), mutta silloin kantavuus putoaa 1 060:stä 765 kiloon.

Puuttuvan vetomassan ja lähinnä kaupunkipyörittelyyn riittävän toimintamatkan voi vielä jotenkin hyväksyä työkäytössä, mutta käytettävyyteen liittyvät ihmeellisyydet tekevät e-Ducatosta käyttäjäepäystävällisen työkalun.

Automaattisesti kytkeytyvä jarrutusenergian talteenotto kytketään pois päältä ajosuunnanvalitsimen sivuttaisliikkeellä.

Sähköautot ovat yleensä helppokäyttöisiä, mutta mekaanisella seisontajarrulla varustetun e-Ducatossa liikkeellelähdöt ja ajosuunnan muutokset edellyttävät huolellista jalka- ja käsityöskentelyä.

Turvavyö kannattaa kiinnittää ennen virran kytkemistä, jotta välttyy varoituspiipitykseltä – siitä saa tosin ”nauttia” myös muun muassa silloin, kun valitsin ei ole käynnistettäessä N-asennossa, tai ajosuuntaa ei ole valittu huolella, tai…

Lisäksi auton pienikin liikuttelu edellyttää turvavyön kytkemistä.

Auton tavoille toki oppii kantapään kautta, sillä jos jonkin toimenpiteen tekee liian nopeasti tai väärässä järjestyksessä, homma pitää aloittaa alusta siirtämällä valitsin N/H-tilaan ja käyttämällä virta-avain toisessa asennossa.

Kiinteillä kaapeleilla varustettujen julkisten latausasemien käyttö on mahdotonta, sillä latausliitin on kuljettajan oven takana samassa paikassa, missä polttomoottoriautossa on tankkausaukko.

Miten sitten oppii sen, että liikkeelle lähdetään päästämällä auto ryömimään, on toinen juttu. Normaalilla voimapolkimen painamisella auto saattaa lähteä liikkeelle, tai sitten ei tapahdu mitään, ennen kuin painallusta on höllätty. Pari kertaa meno hyytyi vaarallisesti risteystilanteessa, kun pienessä liikkeessä olleelle autolle annettiin ”kaasua.” Kokeneen kuljettajan on vaikea sisäistää, että niin ei voi tehdä, kun pitää liittyä sujuvasti liikennevirtaan.

Sähkö-Ducatolla ajetaan lähipäästöttömästi, mutta jatkuvat piipitykset, ajosuunnanvalitsimen kanssa tapahtuvat arpomiset sekä kaasun käyttöön liittyvät ihmeellisyydet tekevät autosta melkoisen työpäivän vaikeuttajan, todellisen työpaikkakiusaajan.

Sähkö-Ducatolla ei saa vetää edes kevytperäkärryä. Suomessa on toistaiseksi hinnoiteltu vain 13-kuutioinen keskipitkä korimalli. Takaovet avautuvat 180 astetta. Liukuoven aukko on 1,2 metriä ja seisomakorkeus 1,9 metriä.

Työkäyttöä hankaloittavat myös suuri kulutus, akun kapasiteetista johtuva lyhyt toimintamatka sekä melko hidas latautuminen.

Niin, ja se hinta: e-Ducato maksaa 72 000 euroa, kun vastaavan kokoisen Ducaton saa manuaalina 40 000 eurolla ja 9-portaisella automaatilla 46 000 eurolla.

TEKNIIKKA Fiat e-Ducato 47 kWh 122 hv 13 m3 L3H2 Pro Edition 122-hevosvoimainen sähkömoottori on edessä, ja ajoakku on auton alla akseleiden välissä. MOOTTORI sähkömoottori edessä, 90 kW (122 hv) HUIPPUNOPEUS 80/90/100 km/h (eco/normal/epower) KULUTUS 31,4 kWh/100 km, sähkö CO2-PÄÄSTÖT 0 g/km TOIMINTAMATKA 165 km AJOAKKU 47 kWh, sisäinen laturi 11 kW VOIMANSIIRTO A, etuveto MITAT p 5 998, l 2 050, k 2 579 mm, akseliväli 4 035 mm, omamassa 2 440 kg, kokonaismassa 3 500 kg, vetomassa 0 kg, tavaratila 13 m3 Hinta 71 990 euroa Kiitämme Runsasta tavaratilaa Äänettömyyttä Moitimme Liikkeellelähdön konstikkuutta Akkukapasiteettia ja toimintamatkaa

