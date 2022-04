Ensitesti: Nissan kierrättää sarjahybridi-ideaa Qashqaissa.

Jarama, Espanja

Nissan Qashqai on hittiauto niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Suomen rekisterissä on vajaat 60 000 Qashqaita – varsin huomattava luku, kun ottaa huomioon, että auto on ollut markkinoillamme vasta noin 15 vuoden ajan. Monet vielä yleisemmät ikiklassikot, kuten VW Golf ja Toyota Corolla, ovat saaneet ajallisesti pitkän etumatkan.

Viime syksynä maahamme saatiin uusi kolmannen sukupolven ”Kassu”, jonka odotetuin uutuus on ehdottomasti aivan uusi voimalinja nimeltään e-Power. Nimi kannattaa painaa mieleen, sillä siitä tullaan varmasti puhumaan. Suomeen uutuus ehtii vasta ensi syksyn aikana, mutta Ilta-Sanomat pääsi ajamaan autolla jo nyt Jaraman moottoriradalla Espanjassa.

Ennen kuin hyppäämme uuden e-Power Qashqain puikkoihin, on hyvä kurkata hetkeksi lähimenneisyyteen. Opel nimittäin pokkasi Ampera-mallillaan Vuoden Auto Euroopassa -tittelin jo kymmenen vuotta sitten eli vuonna 2012. Amperasta tekee poikkeuksellisen auton se, että se edusti pitkälti samaa sarjahybridi-ideaa kuin e-Power sillä erotuksella, että Amperaa voi ladata myös ulkoisesta virtalähteestä. Uutta Qashqai e-Poweria ei voi, vaan kaikki energia tulee aina lopulta bensiinistä. ”Sarjahybridi-Kassuilijat” tapaavat siis tankilla jatkossakin.

Uusi Qashqai täyttää tilojensa puolesta normiperheautoilijan tarpeet. Paksukehäinen ohjauspyörä istuu mukavasti käteen.

Jutun juju onkin nyt siinä, että e-Power Qashqaita liikuttaa bensanjuonnista huolimatta ainoastaan sähkömoottori. Tehoa jauhaa turboahdettu 1,5-litrainen muuttuvapuristuksinen kolmepyttyinen moottori. Samaan hengenvetoon Nissan kertoo avoimesti, että nyt on kyseessä vain väliaskel täyssähköautoihin siirtymisessä.

Olennaista koko orkesterissa on se, että sarjahybridien tapaan e-Power-järjestelmässä bensiinimoottoria ei siis ole lainkaan kytketty vetäviin pyöriin, vaan se ainoastaan lataa kapasiteetiltaan pientä 1,8 kilowatin ajoakkua.

Nissanilla järjestelmään kuuluu Leaf-sähköautosta tuttu sähkömoottori sekä voimansiirto, joka on integroitu bensiinimoottorin. Sähkömoottori on samantehoinen kuin täyssähköautossa. Nissan lupaa ratkaisun tarjoavan autoon lähes lineaarisen, sähköautoista tutun kiihtyvyyden, mutta ilman huolta toimintamatkasta. Bensiinimoottorin pyörittämä generaattori tahkoaa akulle jatkuvasti uutta virtaa niin paljon, ettei se koskaan lopu sähkömoottorilta.

Digimittariston näkymä on muokattavissa.

Tekniikkaa on ajettu sisään Nissan Notessa jo neljän vuoden ajan Japanin markkinoilla. Nissanin idea e-powerin suhteen on sähköauton tapainen ajofiilis, hiljaisuus ja helppo käytettävyys. Näihin onkin helppo ihastua, ainakin periaatteessa. Entä käytännössä?

12,3-tuumaisessa kosketusnäytössä on asiallisen terävä kuva.

Ohjaustuntuma antaa oikeaa tietoa pyörien suunnasta ja on sellaisenaan ihan asiallinen, mutta pienimmissä nopeuksissa palautus ei toimi kovin aktiivisesti. Lisäksi ohjausvaihde on hitaan puoleinen ja olemukseltaan hieman etäinen. Tuntuma tiehen on tietyllä tapaa jopa veltohko. Silti kokonaisuus on tämänlaiseen autoon ihan passeli ja helposti hallittava.

Nissan kehuu ajotuntumaa ja voiman tunnetta välittömiksi. Ensitestin lyhyen ajosession perusteella se ei pidä täysin paikkaansa, sillä kun Qashqai e-Powerin lapun tallaa lattiaan, ei tapahdu sähköautomaista välitöntä kiihtymisen tunnetta. Sen sijaan moottorin – tässä tapauksessa generaattorin – käynti kuuluu selvästi sisälle. Kun kiihtyvyydessä on tovi odotusaikaa, mieleen hiipii vanha kunnon turboviive. Kyllä kulkua silti lopulta riittävästi perusajoja ajatellen järjestyy.

Lisäksi auton jarrutustuntuma on hyvä, ja yhden polkimen ajon voi valita päälle halutessaan keskikonsolista. Kokonaisuutena ajamista voi luonnehtia letkeäksi ja vaivattomaksi.

Lue lisää: Ensitesti: Nissan Ariya haastaa Teslan, Toyotan ja Volkswagenin sähköautot

Ajosuunnan valitsin on luonnollisesti sähkötoiminen.

Sama tekniikka on tulossa myös Nissan X-Trailiin, mutta ei allianssin muihin merkkeihin, Renault’hon tai Mitsubishiin. Ratkaisu on ikään kuin sähköauton säästöversio.

Tavaratilassa kätevä tilanjakaja helpottaa tarvittaessa tavaroiden sijoittelua.

Nissanin ratkaisua voi tänä päivänä oudoksua, mutta on muistettava, että Nissanilla on jo mallistossaan täyssähköauto Leaf ja hyvin pian myös Ariya, joka on monessa suhteessa se täyssähköinen, sisätiloiltaan isompi versio Qashqaista. Niinpä Qashqai saa jatkaa matkaansa polttomoottoritekniikkaan tukeutuen – ratkaisu saattaa olla fiksu, sillä sähköauto ei vielä ole läheskään kaikkien vaihtoehto.

Uuden Qashqain takaovet avautuvat miellyttävästi lähes 90 asteen kulmaan, jolloin käynti sisälle on helppoa.

Ajaminen Qashqai e-Powerilla on kuitenkin yhtä kallista kuin bensiinillä. Kävisiköhän tähän fossiilivapaa biopolttoaine?

Lue lisää: Edullisten sähköautojen valikoimaan ilmestyy uusi tulokas

Uusi tekninen ratkaisu ei muuta Qashqain ulkomuotoa: ulkomuodot ovat muuttumattomat.Uusi tekninen ratkaisu ei muuta Qashqain ulkomuotoa: ulkomuodot ovat muuttumattomat.