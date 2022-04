Samaan aikaan kun autokanta sähköistyy lähes kaikkialla, Ruotsista löytyy kolkka, jossa muutosta jarrutetaan.

Monien muiden valtioiden tavoin Ruotsi ja sen useat kunnat korvaavat polttomoottoriautoja sähköautoilla taloudellisista ja ilmastollisista syistä. Gotlannissa ajatellaan kuitenkin toisin, sillä kuljetuspalveluihin sähköautoja ei haluta, ETC kirjoittaa.

Koska julkinen liikenne on luokiteltu yhteiskunnallisesti tärkeäksi, on olemassa erityinen tarve, että autoja on saatavilla lyhyellä varoitusajalla. Sähköautot eivät päättäjien mielestä täytä kriteereitä, sillä Gotlannissa vastuulliset tahot ilmoittavat syyksi sähköautojen latauksen pitkän keston.

– Siksi sähkökäyttöisiä ei hyväksytä, kertoo Gotlannin joukkoliikenneyksikön päällikkö Jyrki Vainio.

Taksiyhtiö Taxi Visby on valittanut hankintapäätöksestä ja pitää sitä laittomana.

Yksityisomistuksessa olevia autoja Gotlannin lääni ei määräile.