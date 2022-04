Kokoomuksen kansanedustaja vaatii Yango-taksien kieltämistä

Yandexilla on Suomessa taksivälitystoimintaa sekä myös suuri datakeskus.

Oululainen kansanedustaja Janne Heikkinen (kok) haluaa kieltää venäläisen Yandex-yhtiön Yango-taksisovelluksen käytön Suomessa.

Yango on noussut tikun nokkaan Yangon taustayhtiö Yandexin ja Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n tiedonjakoyhteistyöhön liittyen, jonka puitteissa Venäjän turvallisuusviranomaiset ovat saamassa automaattisen pääsyn myös venäläisten taksifirmojen ja taksinvälityspalveluiden asiakastietoihin.

”Suomen tulee välittömästi lopettaa sinisilmäisyyden maailmanennätyksen tavoittelu ja liittyä Baltian maiden kanssa samaan rintamaan Yangon kieltämiseksi sekä sen taustalla toimivan Yandexin asettamiseksi EU:n yhteiselle pakotelistalle. Raakalaismaista hyökkäyssotaa käyvän Venäjän tiedustelupalvelu FSB:lle ei ole ensimmäistäkään syytä luovuttaa enempää tietoja”, Heikkinen kirjoittaa Facebook-sivuillaan.

Esimerkiksi Viro on kieltänyt Yandexin taksitoiminnan nimenomaan valtioturvallisuuteen vedoten.

Yandex on aiemmin kertonut Ilta-Sanomille, että tietojen luovuttaminen FSB:lle koskee vain Venäjän Federaatiota, ”eikä se ulotu muihin maihin, joissa meidän palvelumme toimii, Suomi mukaan lukien”.

Yandexilla on Suomessa myös suuri datakeskus, joka sijaitsee Mäntsälässä. Ukrainan sodan myötä Mäntsälän datakeskuksen seinistä on poistettu Yandex-kyltit, mutta toiminta on kuitenkin jatkunut.

Traficomista on aiemmin viestitty Ilta-Sanomille, ettei Yangon toimintaan olla meillä puuttumassa.