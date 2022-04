Kommentti: Kinokset madaltuvat, mutta tuore ketjukolari piti sisällään tärkeän muistutuksen

Joko pitäisi vaihtaa kesäkumit alle? Turha kiirehtiä.

Vaihtohetkeä odotellessa on hyvä tarkistaa sekä kesä- että talvirenkaiden kunto.

Auton käyttäjien on edelleen syytä olla tarkkana ajokelien vaihdellessa. Kesärenkaista on vielä liian aikaista haaveilla, vaikka monet intoilevat jo kevään lämmöstä ja paremmista ajokeleistä.

Kalenterissa huhtikuu on kevätkuukausi, mutta ikkunasta ulos katsomalla selviää, että todellisuus antaa keväthaaveille kylmää huutia: ilmat ovat kylmenemään päin, ja uutta lunta on taas satanut eteläisintä Suomea myöten. Kevätaurinko on kyllä sulattanut katuja Etelä-Suomessa, mutta Keski- ja Pohjois-Suomessa eletään vielä täyttä talvea.

Takatalvestakaan puhuminen ei ole perusteltua, sillä terminen kevät ei ole edes alkanut kireiden pakkasöiden vuoksi. Öisin jäätyvät teiden pinnat voivat olla kohtalokkaita kuljettajille, kuten tuore Kallansiltojen ketjukolari osoitti.

Mitä jatkuva talvi tarkoittaa renkaidenvaihdon osalta? Talvirenkaat on oltava alla maaliskuun loppuun asti, mikäli sää tai keli sitä edellyttävät. Vaikka maaliskuu onkin jo takana, on käytettävä talvirenkaita, jos olosuhteet ovat talviset ja tiet liukkaita – ja sitähän ne pakkasöiden jäljiltä voivat olla. Myös nastarenkaita saa käyttää maaliskuun jälkeenkin, jos keli sitä vaatii.

Lue lisää: Nämä renkaat kannattaa ostaa nyt, jos haluat säästää – hinnat laskeneet vuoden alimpaan tasoon

Auton kuljettaja on vastuussa siitä, että autossa on oikeanlaiset renkaat. Jos suuntaa pohjoiseen, tai ei ole valmis jättämään autoa talliin liukkaina kevätaamuina tai lumisohjossa, ei renkaita kannata vielä vaihtaa. Ei vara venettä kaada, sanotaan.

– Talvi on ollut haastava kelien puolesta. Kunnolliset talvirenkaat ovat olleet tarpeen. Nyt kun osassa maata rapina nastojen alla kertoo, että jää ja lumi on sulanut alta, kannattaa vaihtoa punnita monelta kantilta ja ennakoida ajojaan. Sama koskee kitkarenkaita, kehottaa Liikenneturvan suunnittelija Toni Vuoristo.