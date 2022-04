IS Bangkokin autonäyttelyssä: Uusi Ford Ranger Raptor on raju peli maastoon ja muuallekin

Thaimaa on avolavojen luvattu maa, minkä takia Ford Rangerin maailmanensiesittely pidettiin siellä. IS oli ainoana suomalaisena sanomalehtenä paikalla tutustumassa uutuuteen.

Bangkok

Ford on päättänyt ottaa uudella Ranger-sukupolvella aiempaa suuremman siivun markkinoista. Sen takia Rangerin maailmanensiesittely oli Bangkokin autonäyttelyssä, missä näytettiin myös raju Ranger Raptor.

Muiden Rangereiden tapaan myös Raptorin akseliväli on viisi senttiä pidempi. Myös raideväliä on viisi senttiä enemmän kuin ennen eli auto ottaa tukevamman otteen tiehen. Tähän saakka Raptorin moottori on ollut sama kaksilitrainen turbodiesel kuin kesymmissä Rangereissa, mutta nyt keulalla on kolmelitrainen tuplaturbo-V6-bensiinimooottori. Suurin teho on Suomessa 212 kilowattia ja vääntömomentti 491 newtonmetriä.

Työkalumaisuus on kaukana Ranger Raptorin ohjaamosta ja tietoa on tarjolla runsaasti.

Thaimaassa ei olla ihan niin tarkkoja pakokaasupäästöistä, joten siellä tehoa on vielä 80 kilowattia enemmän ja vääntömomenttikin on melkein sata newtonmetriä suurempi. Molemmissa versioissa voima välitetään kaikille pyörille 10-vaihteisen automaatin avulla, jossa on sähköinen alennusvaihteisto sekä molemmilla akseleilla on tasauspyörästön lukot.

Ranger Raptorin ulkonäkö on raju. Sisustukseenkin on saatu ytyä mustalla värillä, jota on koristeltu oransseilla raidoilla. Kuljettajan paikalla tunnelma on mainio, sillä uuden Rangerin ohjaamo on hyvin henkilöautomainen. Istuin antaa riittävästi tukea silloinkin, kun koetellaan Foxin edistyksellisten iskunvaimentimien toimintaa.

Lähtökohtana suunnittelulle ovat olleet aavikkoralleissa käytetyt autot, mikä näkyy jousituksessa ja rengastuksessa.

Raptorissa on aina neliovinen miehistöohjaamo, mistä ei ole pahaa sanottavaa. Takapenkki ovat avolavoissa usein epämukava, mutta Ford on panostanut siihen. Tilaa on riittävästi ja reisitukeakin löytyy. Hauskana yksityiskohtana ovat kyynärnojiin piilotetut ovien avauskahvat.

Ford Ranger Raptor on tulossa Suomeen mallisarjasta ensimmäisenä tämän vuoden puolella, kun muita versioita pitää odottaa vuoteen 2023. Luultavasti suuri osa Raptoreista rekisteröidään kevytkuorma-autoiksi, jolloin säästää paljon rahaa, mutta samalla menettää hauskuutta, kun elektroninen nopeusrajoitin leikkaa huippunopeudeksi 88 km/h.

