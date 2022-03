Kaikki vastaajat vaikuttivat olevan hyvin tietoisia Teboilin vahvasta Venäjä-yhteydestä, vaikka aiheesta ei heiltä suoraan kysyttykään.

Venäjän hyökkäyssodan vuoksi laajan kansalaisboikotin kohteeksi joutuneen venäläisomisteisen öljy-yhtiö Oy Teboil Ab:n asemat ovat hiljentyneet, mutta eivät täysin.

Asia selvisi Ilta-Sanomien maanantaina tekemän huoltoasemakierroksen yhteydessä, jossa kysyimme kaikkiaan kuudelta pääkaupunkiseudun Teboil-asemilla autoaan tankanneelta henkilöltä, miksi he valitsivat tankkauspaikakseen juuri Teboilin.

Kukaan vastanneista ei halunnut esiintyä nimellään tai kuvallaan jutussa.

Sopiiko kysyä miksi tankkaat Teboililla?

– Dieseliä ostan kun tarvitsen ja siihen ei ole muilla sanomista. Ei paljon kiinnosta muu, kertoi vantaalaisella Teboil-asemalla Audiaan tankannut Jari-Pekka, 24.

Samalla asemalla tankkasi myös nelikymppinen Johanna.

– Ei tämä halvin ole, se ottaa suoraan sanottuna päähän. Minulla on Teboilin alennuskortti ja Teboil sopii minulle. En ala muuttamaan omia menojani yhtään minkään vuoksi.

Espoon puolella suurin mainosteipein varustettua kuorma-autoa Teboililla tankannut Hannu puolestaan kertoi Jari-Pekan tapaan, ettei asia yksinkertaisesti kiinnosta.

– Ei suoraan sanoen kiinnosta tuommoiset kysymykset. Tämä on työnantajan auto ja sitä laitetaan mitä työnantaja päättää. En ole syyllinen mihinkään.

Vaaleaan Skodaan 95E10-bensiiniä valuttanut Abdul, 35, alkoi sen sijaan yllättäen pyydellä anteeksi.

– Tiedän, tiedän, että Venäjä on paha. Mutta bensa on aivan loppu, on pakko tankata. Menen ensi kerralla Nesteelle. Pyydän anteeksi, että tankkaan. Olen Suomen puolella aivan varmasti, vannon, voin vannoa.

Viimeisenä kysymykseen tankkauspaikan valinnasta vastasi Anna, 48:

– Pitää tankata niin tankkaan. Tämä on matkan varrella ja kotikasvatusasia.

Kaikki haastattelupaikoiksi valikoituneet Teboil-asemat sijaitsivat alueilla, joilta löytyi myös muihin ketjuihin kuuluvia polttoaineasemia.

Kaikkiaan pääkaupunkiseudun Teboil-asemien mittarikentät vaikuttivat melko hiljaisilta ja asiakkaiden ilmaantumista pumpuille joutui useilla asemilla odottelemaan.

Haastatteluun valittiin ainoastaan tankkaavia henkilöitä, ei esimerkiksi lounas- tai myymäläasiakkaita.

Oy Teboil Ab:n omistaa Venäjän presidentinhallintoon vahvasti kytkeytyvä öljyjätti Lukoil. Teboilin pääjohtaja on venäläinen Lukoil-veteraani Aleksei Moskalenko.