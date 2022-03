Saako jo vaihtaa kesärenkaisiin?

Talven vaihtuminen kevääseen tarkoittaa lämpenevien säiden myötä myös kesärengassesongin alkua.

Kesärenkaiden vaihtoon ei kannata vielä kiirehtiä. Otollisin aika renkaidenvaihtoon on Suomessa tyypillisesti vasta maaliskuun jälkeen.

Monelle autoilijalle tulee keväästä ensimmäisenä mieleen renkaiden vaihto, jossa ei kuitenkaan kannata vakuutusyhtiöiden mukaan vielä hötkyillä.

– Lain mukaan vielä maaliskuussa on auton alla oltava talvirenkaat kelien niin vaatiessa. Käytännössä talvirenkaita ei kannata vaihtaa pois ennen huhtikuuta. Vaihdon yhteydessä on hyvä hetki tarkistaa myös talvirenkaiden kunto ensi talvea silmällä pitäen ja tarvittaessa hankkia uudet. Keväisin talvirenkaita on usein myös edullisemmin saatavilla, LähiTapiola Länsi-Suomen ajoneuvovahinkotarkastaja Juha-Pekka Rintakoski sanoo.

Ennen renkaiden vaihtoa autolle voi kuitenkin tehdä muuta sesonkihuoltoa.

– Kevät on hyvä hetki vaihtaa tuulilasinpyyhkijät, jotka ovat talvella saattaneet jäätyä ja rispaantua rikki. Sisätilat on myös hyvä siistiä ja samalla tarkistaa, että auton lattioilla ei loju tavaraa ja siirtää ne tarvittaessa niille tarkoitettuihin säilytystiloihin. Lattialla pyörivät tavarat voivat joutua jarrupolkimen alle ja aiheuttaa vakavan vaaratilanteen. Samassa yhteydessä kannattaa myös tarkistaa esimerkiksi rekisteröintitodistuksesta tai Traficomin palvelusta auton seuraava katsastusaika, Rintakoski muistuttaa.

Auton sisätilojen siivoukseen Rintakoskella on lattioiden siivouksen lisäksi yksi erityinen vinkki.

– Tuulilasin sisäpinta on hyvä pyyhkiä puhtaaksi. Lasin ulkopinta pysyy kyllä puhtaana pyyhkimien ja lasinpesunesteen sekä ulkopesujen kautta, mutta tuulilasin sisäpintaa ei usein tule pestyä.