Täyssähköinen Peugeot e-Partner on energiakustannustensa osalta edullinen ajettava.

Sähkö tulee kovaa vauhtia myös hyötyajoneuvopuolelle, jossa lupaavimpiin sähköistyskohteisiin kuuluvat nyt erilaiset kaupunki- ja taajamapakettiautot.

Syynä on luonnollisesti se, että niin sanottujen kaupunkipakujen tyypillinen päivittäinen kilometrikertymä on usein pienehkö, ja jos mukana on vielä runsaasti ruuhkamatelua ja taajamavauhtia, suosii käyttötapa lähes millä mittarilla tahansa nimenomaan sähköä.

Mittaristoa luetaan ohjauspyörän yli, Peugeot’n muusta mallistosta tuttuun tyyliin. Ratkaisu ei ole huono.

Eräs esimerkki muutoksesta on Peugeot Partner -valikoimaan taannoin ilmestynyt e-Partner-täyssähkömalli, jonka ajoakku on sekä lyhyessä että pitkässä koriversiossa aina 50:n kilowattitunnin kokoinen.

WLTP-normin mukaan autolla taittaa sataan prosenttiin ladattuna maksimissaan 275 kilometrin matkan ilman uudelleenlatausta, joskin parhaimmillaan kertalatauksella voi päästä kesäisenä kaupunkiruuhkapäivänä useampia kymmeniä kilometrejä pidemmällekin.

Taustapeilin tilalla oleva näyttö tarjoaa peruutuskameran kuvaa. Se auttaa muun muassa pikalaturille peruutettaessa. Lisäherkkuna löytyy oikean puolen sivukamera.

Aivan kyseiseen lukemaan emme kuitenkaan talvisessa koeajossamme yltäneet, sillä sekalainen ajo kahdeksankympin kehäteineen ja moottoriväylineen tiputti kevyessä miinuskelissä kertatoimintamatkan reiluun pariin sataan kilometriin.

Senkin voi silti kuvitella riittävän yhteen jos toiseenkin yritystoimintaan.

Latausteho ylsi peruslatauksessa luvattuun 11 kilowattiin, ja pikalaturilla pääsi lämpimällä akulla lähemmäs sadan kilowatin lataustehoa.

Minuuteissa mitattuna puolessa tunnissa autoon latautui siis parhaimmillaan jopa parisataa kilometriä lisää toimintamatkaa.

Kylmässä autossa energian vastaanottokyky romahti kuitenkin tästä noin puoleen.

Akusto sijaitsee tavaratilan alla. Koripituuksia on kaksi. latauskaapeleille ei harmillisesti ole omaa luontevaa sijoituspaikkaa, eli sellaisen joutuu tässä tapauksessa askartelemaan itse – esimerkiksi tavaratilaan.

Muilta osin e-Partner onkin sitten tuttua tavaraa. Kolmen istuttava ohjaamo on lajissaan ihan mukava työtila ja kuljettajan istuimessa on mukavasti sekä korkeussäätö että ristiseläntuki.

Tavaratilaan mahtuu pitkässä mallissa vajaan neljän ja puolen kuution edestä tavaraa, minkä ohella arjessa auttaa myös pitkien tavaroiden kuljettamista helpottava ohjaamoluukku.

Kuormatilan valaistus on (kiitos led-polttimoiden) kirkas ja kattava.

Erikoisuutena Partnerissa on myös ylikuormavaroitin, joka kertoo kuljettajalle jos autossa on liikaa painoa. Ihan heti merkkivalo ei kuitenkaan syty, sillä kantavuutta autossa on tasan lyhyessä versiossa 728 ja pitkässä XL:ssä 676 kilogrammaa.

Maininnan arvoisiin hyötylukuihin kuuluvat myös 100 kg:n sallittu kattokantavuus sekä vetomassa, jota sähkö-Partnerin perään saa kytkeä yhteensä 750 kilogramman verran.

Ajettavuudeltaan Peugeot e-Partner on mukava nykypaku.

Eksoottisesti ratin yli tarkasteltavissa oleva mittaristo on selkeä, mutta sähkön käytöstä ja jäljellä olevasta toimintamatkasta voisi kyllä tiedottaa kuljettajaa valittua selkeämminkin, mikäli mallia ottaisi hiukan esimerkiksi henkilöautopuolelta.

Kaikkiaan Peugeot’n pieni sähköpaku on miellyttävä tuttavuus, jonka voi hyvin kuvitella yleistyvän ainakin sellaisessa erikoiskäytössä, johon auton toimintamatka ja muut avut riittävät.

Ilahduttavia ovat myös ajokustannukset, jotka jäivät koeajon osalta vain muutamaan vaivaiseen euroon. Se ei ole paljon, varsinkin kun dieselin pumppuhinta on nykyään mitä on.

Tekniikka Peugeot e-Partner 50 kWh XL Moottori sähkö, 100 kW (136 hv), 260 Nm Suorituskyky 0–100 km/h ei ilm., huippunopeus 135 km/h Kulutus 20,5 kWh/100 km (WLTP) Lataus 3x16A 11 kW, pikalataus 100 kW Voimansiirto A1, etuveto Mitat p 4 753, l 1921, k 1 834 mm, akseliväli 2 985 mm, omamassa 1 724 kg, kantavuus 676 kg Hinta 39 980 euroa Kiitämme Liikkuvan konttorin ominaisuuksia Latausominaisuuksia Moitimme Latauskaapeleiden puuttuvaa säilytyspaikkaa ohjaamossa Hankintahintaa dieseliin verrattuna

