Autojen tuulilaseissa on tapahtunut 15 vuodessa suuri muutos

Tuulilasien lisääntynyt tekniikka vaatii myös asiansa osaavan huoltoliikkeen

Kuvassa kalibroidaan auton etukameraa. Tuulilasi on juuri vaihdettu.

Tuulilasien pinta-ala on kasvanut noin 15 prosenttia 15 viime vuoden aikana ja samalla laseihin tuodaan yhä enemmän turvallisuus- ja mukavuuslaitteisiin liittyvää tekniikkaa.

Tuulilasin vaihto ei myöskään ole enää aivan niin yksinkertaista kuin menneinä vuosikymmeninä ja tuulilasin vaihto ilman kattavaa lasiturvaa käy helposti myös kukkaron päälle.

Pelkästään lasivahinkojen määrä on kasvussa johtuen muun muassa ohentuneista tuulilaseista.

Asennuskustannuksia lisäävät erityisesti uudet työvaiheet, kuten erilaisten kameroiden ja anturien kalibroinnit ja resetoinnit.

Vakuutusyhtiöiden mukaan lasivauriot tulisikin nykyautojen osalta korjata yrityksissä, joilla on osaavat asentajat, ajantasaiset laitteet ja ajantasaiset ohjeet siitä, miten kyseenomaiset vauriot korjataan.

– Kannustamme autoilijoita menemään kiveniskemän korjaukseen heti kun mahdollista, ettei lasi pääse halkeamaan. On yllättävän yleistä, että autoilijat eivät tiedä tuulilasin korjauksen olevan heille ilmaista, jos autossa on kattava lasivakuutus. Jos tuulilasi joudutaan vaihtamaan kokonaan, on asiakkaalle koituva omavastuu tällöin 150 euroa kertoo esimerkiksi POP Vakuutuksen korvauspalveluiden operatiivinen päällikkö Tommi Lehmusvirta.

Tyypillisesti lasiturva korvaa auton tuuli-, sivu- tai takalasiin suorasta ulkoisesta iskusta tai osumasta aiheutuneen vahingon joko korjaamalla tai vaihtamalla lasin.