Ensitesti: Nissan Ariya haastaa Teslan, Toyotan ja Volkswagenin sähköautot

Ensitesti: Nissan Ariya on kypsynyt hitaasti, mutta nyt se on vihdoin valmis testaamaan asemansa markkinoilla.

Alun perin Nissan Ariya piti esitellä jo parisen vuotta sitten, mutta koronapandemia muutti suunnitelmat. Nyt aika on vihdoin kypsä Nissanin 2020-luvun sähköautolle – ja se on paljon parempi kuin ikääntynyt Leaf.

Jarama, Espanja

Kun katse käännetään 2010-luvulla aktiivisesti toimineista autovalmistajista niihin, jotka ovat aidosti osanneet haistaa tulevaisuuden trendit oikein, nousee kaksi merkkiä erityisesti esiin: Nissan ja Tesla.

Nissanin tapauksessa fokus voidaan nähdä niin Qashqaissa kuin sähköistymistarinassakin, joka Nissanilla alkoi vuonna 2010 Leaf-mallin myötä. Japanilaismerkillä onkin tänään jo reilun 12 vuoden kokemus sähköautojen valmistamisesta. Fakta on, että Nissan toi sähköautot tavallisen kansan ulottuville ensimmäisten joukossa.

Tähän päivään mennessä Nissan Leafia on myyty kaikkiaan yli 557 000 kappaletta. Se ei kuitenkaan ole erityisen suuri luku, sillä Tesla valmisti pelkästään viime vuonna lähes miljoona sähköautoa. Tesla on onnistunut kasvamaan sähköautomarkkinoilla tavalla, joka perinteisiltä merkeiltä ei vain ole luonnistunut.

Hieman vajaat 4,6 metriä pitkä Ariya on korityyppinä nykyisin yleinen crossover.

Nissanilla ollaan varmasti hieman näreissään, että Leafin upouusi isoveli Ariya on ollut tuotantovalmiina jo pitkään. Auto ensiesiteltiin 2019, ennen korona-aikaa. Sitten kaikki muuttui, ja lanseeraus on siirtynyt aina näihin päiviin saakka.

Samaan aikaan pahimmat kilpailijat Tesla, Toyota ja Volkswagen ovat ehättäneet edelle Model Y-, bZ4X- ja ennen kaikkea ID.4-malleillaan. Näistä viime mainittu voitti Vuoden Auto Maailmassa -äänestyksen viime vuonna. Nissanin edustajat varmasti ajattelevat, että palkinto olisi sittenkin saattanut kuulua ennemmin heille. Ariya olisi vain pitänyt saada markkinoille aiemmin.

Kaksi 12,3-tuumaista näyttöä muodostavat leveän näyttökokonaisuuden.

Kojelauta jäljittelee puuta, ja siihen sijoitetut painikkeet toimivat haptiikaltaan yllättävän hyvin.

No, nyt se vihdoin saadaan. Muotoilullisesti Ariya on rohkea uutuus, joka ottaa selkeän pesäeron useasti vähintään haastavaksi luonnehdittuun Leafiin. Tuotantoauto-Ariya ei ole kovinkaan kaukana ensimmäisestä konseptistaan, ja se on tässä tapauksessa vain hyvä asia. Edellä mainittuihin kilpailijoihin nähden Ariya on perustellusti nelikon kaunein. Se on kokonaisuutena samaan aikaan sulavalinjainen, itsevarma ja aerodynaamisesti saumaton ilmanhalkoja.

Digimittaristo on pelkistetty.

Japanilaisvaikutteet ovat Ariyassa selvästi nähtävissä, tällä kertaa myönteisessä mielessä. Puhdaslinjaisuus on aina ajatonta. Auton tunnusomaisuus erottuu esimerkiksi keulamaskin ja sisätilojen erityisessä kumiko-tyylittelyssä, joka saa nimensä verkkomaisista naulattomista puuliitoksista. Sisätilojen materiaalit ja viimeistelyn taso eivät jätä moitteen sijaa, päinvastoin kehut ovat paikallaan.

Keskikonsoli ”kelluu” etuistuinten välissä, ja ajosuunnan valitsin on sijoitettu sen etuosaan.

Pituudeltaan noin 4,6-metrinen Ariya näyttää kuvissa suuremmalta kuin se todellisuudessa on, mikä kertoo muotoilullisesta karismasta. Sähköautojen totutuksi tulleen tavan mukaan sisätilat yllättävät Ariyassakin myönteisesti. Etutilat ovat runsaat ja loungemaiset, Tilaa on hyvin myös takapenkillä jopa 1,9-metriselle matkustajalle. Tavaratila on etenkin etuvetoversioissa järkevän kookas.

Ilta-Sanomat pääsi tutustumaan Japanissa valmistettavaan Ariyaan Jaraman moottoriradalla Espanjassa. Lyhyen ensitestin aikana Ariya osoittautui mallikkaaksi uutuudeksi myös ajo-ominaisuuksiltaan. Ohjaustuntuma on selkeämpi kuin esimerkiksi uudessa Qashqaissa.

Takana on hyvin tilaa. Tänne mahtuu pitkäkin matkustaja ongelmitta.

Jousituksen hienosäätö on tehty onnistuneesti eurooppalaista makua ajatellen, sillä Ariyassa on muun muassa taka-akselilla vakiona multilinkki-akselituenta ja ihanteellinen 50:50-painojakauma. Vaikuttaisi siltä, että Nissan on ottanut opikseen Leafista saadun palautteen.

Ariyan varustetasot ovat Suomessa Advance ja Evolve, ja lisäksi myöhemmin on luvassa nelivetoinen E-4orce -versio (kyllä, kirjoitusasu on oikein!), josta voi myös valita edellä mainitut varustetasot.

Auton akustokoot ovat 63 ja 78 kilowattituntia, joista pienemmän akkukoon auto on aina etuvetoinen. Ariya voi hyödyntää enimmillään 130 kilowatin lataustehoa. Autossa on joko 7,4 tai 22 kW:n sisäinen laturi koti- tai työpaikkalatausta ajatellen. Akuston tehdastakuu on kahdeksan vuotta tai 160 000 km.

Etuvetoautojen tavaratila on 466-litrainen, nelivetojen hieman pienempi.

Uutuus lanseerataan Suomessa loppukesästä tai alkusyksystä. Lähtöhintojen luvataan jäävän suomalaisen 50 000 euron sähköautojen hankintatuen hintarajan alapuolelle.

Polttomoottorit pian pannassa Nissan lopettaa uusien polttomoottoriautojen kehitystyön vuoteen 2025 mennessä. Suunnitelmissa on voimakas sähköistyminen jo 2020-luvulla. Japanilaisyrityksen pidemmän keskiaikavälin tähtäimessä on vuosi 2030, jonka jälkeen esitellään vain uusia täyssähköautoja. Mallistossa vuoteen 2026 mennessä 75 prosenttia Nissan-autoista on sähköistettyjä, vuoteen 2030 mennessä sitä ovat kaikki Nissanit. Nissanin sähköautojen ekosysteemin rakennus on jo käynnissä. Pitkän aikavälin tähtäimessä Nissan haluaa olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Uusien polttomoottorien kehittäminen loppuu Nissanilla siis jo vuonna 2025, kun Euro-7-päästöstandardien on määrä astua voimaan. Sitä ennen kehitettyjä hybridejä ja polttomoottoriautoja myydään kuitenkin vielä ainakin koko 2020-luvun loppuun asti.

Tekniikka Nissan Ariya FWD 63 kWh Evolve Ariyan keulailme on puhdaspiirteisen pelkistetty ilman keinotekoisia kikkailuja. Moottori sähkömoottori, 160 kW (217 hv), 300 Nm Suorituskyky 0–100 km/h 7,5 s, huippunopeus 160 km/h Toimintamatka 403 km Latausnopeus 9 h (7,4 kW) Ajoakku 63,0 kWh (netto) Kulutus 17,4 kWh / 100 km CO2-päästöt 0 g/km Voimansiirto A, etuveto Mitat p 4 595, l 1 850, k 1 660 mm, akseliväli 2 775 mm, omamassa 1 980 kg, tavaratila 466 l Hinta vahvistamatta

