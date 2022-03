Ilta-Sanomat sai varaslähdön ja pääsi uuden Honda Civicin ohjauspyörän taakse. Ajokokemus tosin perustuu Yhdysvalloissa myytävään versioon, sillä Euroopassa konepellin alla on eri moottori

Uusi Honda Civic on paljon edeltäjäänsä seesteisemmän näköinen. Auto esiteltiin keskiviikkona lehdistölle virtuaalisesti, mutta IS ehti jo ajaa uutuudella Yhdysvalloissa.

Pasadena

Honda Civic on ehtinyt jo kunnioitettavaan puolen vuosisadan ikään. Se oli japanilaisvalmistajan ensimmäinen oikean auton kokoinen vientimalli, sillä sitä ennen oli ulkomaille viety vain Minin kokoisia pieniä N360/N600-perheautoja sekä S600/S800-urheiluautoja. Civicistä tuli todellinen menestys, sillä kymmentä ensimmäistä sukupolvea on myyty yli 27 miljoonaa kappaletta. Se nostaa Civicin automaailman kaikkien aikojen suosikkilistalla Top Teniin.

Nyt on vuorossa 11. sukupolvi, joka on jo myynnissä Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. IS pääsi Yhdysvalloissa myytävän Civic Sedanin ohjauspyörän taakse. Siellä myydään myös viisiovista Civiciä, mikä on jatkossa ainoa vaihtoehto Euroopassa.

Kahdella korimallilla ei jatkossakaan ole valtavaa eroa muotoilussa. Viisiovinen on 4,55 metrin pituisena toistakymmentä senttiä lyhyempi. Se tarkoittaa vähän pienempää, joskin monikäyttöisempää tavaratilaa. Suuri takaluukku helpottaa lastausta neliovisen pieneen postiluukkuun verrattuna.

Koeajossa oli neliovinen Sedan, joka on kymmenen senttiä pidempi, mutta muilta osin korien ero on varsin vähäinen.

Tärkein muutos uuden Civicin mitoissa on lähes neljä senttiä kasvanut akseliväli, minkä tuntee takapenkillä. Jalkatilaa on varsin mukavasti. Kori on kolme senttiä aiempaa pidempi, mutta niin leveys kuin korkeus ovat suunnilleen ennallaan.

Muotoilussa on siirrytty muiden uusimpien Honda-mallien tapaan minimalistiseen suuntaan, mikä sopii mainiosti pohjoismaalaisille kuluttajille. Sama tyyli on tullut hallitsevaksi myös ohjaamoon, missä on luovuttu kaksitasoisesta mittaristosta ja muusta turhasta. Nyt näkymä on erittäin selkeä.

Kiitos Hondalle paristakin ohjaamoon liittyvästä päätöksestä. Ensinnäkin kosketusnäyttö on nostettu aiempaa korkeammalle, joten sitä on aiempaa helpompi tarkastella. Samalla tieto-viihdejärjestelmässä on siirrytty pari sukupolvea uudempaan versioon. Ehkä tärkein asia on, ettei kaikkia pääkatkaisimia ole piilotettu kosketusnäyttöön, vaan esimerkiksi äänentoiston voimakkuutta säädetään edelleen vanhanaikaisella rullalla.

Ajettavuudeltaan uusi Civic noudattaa merkin linjaa eli autossa on ripaus urheilullisuutta. Yhdysvalloissa myytävän version jousitus 40-sarjan renkailla oli kaupungissa turhankin jäykkä eli epämukava. Kun nopeus kasvaa, meno muuttuu miellyttävämmäksi. Parannuksiin aiempaan verrattuna kuuluu tehokkaampi äänieristys, minkä huomaa melutasossa.

Ohjauksessa on hyvä tuntuma, joten mutkatielläkin autolla etenee mielellään. Jousitukseen liittyvät arviot koskevat kuitenkin USA:n versiota, joten arvioita kannattaa julkistaa vasta kun pääsemme Euroopassa myytävän uuden Civicin ohjauspyörän taakse.

Koeajamassamme Civicissä oli sama 1,5-litrainen bensiiniturbo kuin Suomessa vielä toistaiseksi myytävissä yksilöissä. Uudessa 11. sukupolven Civicissä on Euroopassa aina e-HEV-voimalinja eli kaksilitraisen Atkinson-periaatteella toimivan kaksilitraisen bensiinimoottorin ja kahden sähkömoottorin yhdistelmä. Tehoa on yhteensä 135 kilowattia ja suurin vääntömomentti on varsin mainio 315 newtonmetriä.

Vähemmän on enemmän Civicin ohjaamossa, missä on vähennetty näyttöjen ja materiaalien määrää.

Honda ei vielä paljasta uuden, Euroopassa myytävän Civic e:HEV:n suorituskykyä, mutta numeroiden valossa se ei ole mikään nuhapumppu. Valmistaja ilmoittaa, että hiilidioksidipäästöt jäävät alle 110 grammaan kilometriä kohden, mikä tarkoittaa alle viiden litran kulutusta sadalla, mainioita lukuja kumpainenkin tavalliselle hybridille.

Edessä saa todella mainion ajoasennon, eikä tilasta ole pulaa.

Turvallisuus on Civicin eurooppalaisessa versiossa nostettu todella korkealle tasolle, sillä turvatyynyjä on nyt jo 11 kappaletta. Kuljettajaa avustavista järjestelmistä maininnan arvoisia ovat keulan 100 asteen kamera sekä uudet sonar-anturit edessä ja takana.

Takana pidempi akseliväli lisää jalkatiloja, mutta pitkillä matkustajilla katto on vähän turhan matalalla.

Tutustumisen perusteella uudella 11. sukupolven Honda Civicillä on kaikki ainekset menestykseen. Jotain on selvästi tehty oikein, sillä Civic valittiin Vuoden henkilöautoksi 2022 Pohjois-Amerikassa. Myynnin määrä on kuitenkin pitkälti kiinni hinnasta, joka ilmoitetaan vasta myöhemmin, lähempänä Civicin myyntiintuloa syksyllä 2022. Yksi puute Civicissä kuitenkin ehdottomasti on, sitä ei saa farmarina.

