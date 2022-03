Nissan lopettaa uusien polttomoottori­autojen kehitystyön – IS on testaamassa merkin uutta sähköautoa

Nissanin suunnitelmissa on voimakas sähköistyminen 2020-luvulla, Uusien polttomoottoriautojen kehitystyö loppuu vuoteen 2025 mennessä.

Jarama, Espanja

Leaf-mallillaan sähköautopioneerin maineen saanut Nissan on julkistanut kuluvan vuosikymmenen sähköistymissuunnitelmiaan. Japanilaisyrityksen pitkän aikavälin tähtäimessä on vuosi 2030, jonka jälkeen esitellään vain uusia täyssähköautoja. Mallistossa vuoteen 2026 mennessä 75 prosenttia Nissan-autoista on sähköistettyjä, vuoteen 2030 mennessä sellaisia ovat kaikki Nissanit.

Pitkän aikavälin tähtäimessä Nissan haluaa olla hiilineutraali 2050 mennessä. Silti jo ensi vuosi on Nissanille murrosvuosi, jolloin sähköistyminen alkaa saada lisää vauhtia. Nissanin sähköautojen ekosysteemin rakennus on jo käynnissä, ja yhtenä osana kokonaisuudessa on upouusi Nissan Ariya-sähköauto.

Polttomoottoreille sähköistyminen tarkoittaa vähittäistä hiipumista.

Ariyan ohjaamo on nykysähköautojen tapaan pelkistetty.

Uusien polttomoottorien kehittäminen loppuu Nissanilla jo vuonna 2025, kun Euro-7-päästöstandardien on määrä astua voimaan. Uusia hybridejä ja polttomoottoriautoja myydään kuitenkin vielä ainakin koko 2020-luvun loppuun asti, mutta kyse on väistyvästä tekniikasta.