Mercedes-Benzin EQ-täyssähkömallistoon liittyvä EQE-malli lienee yksi vuoden 2022 odotetuimmista uutuuksista – ainakin niiden keskuudessa, joilla on varaa sijoittaa runsaasti rahaa ajamiseensa.

Pienennetty EQS vai sopusuhtainen EQE? Kuvassa on uusi Mercedes-Benz EQE, joka on suosittuna taksimalliina pitkään toiminutta E-sarjalaista hiukan piedempi.

Malliston edullisin on takavetoinen EQE 350+. Sen hinnaksi maahantuoja on neuvotellut 77 900 euroa. Hinnaston toinen malli on Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC, jonka suositushinta on 109 600 euroa.

Hinnat eivät ole täysin verrannollisia Keski-Euroopassa myytäviin EQE-malleihin, sillä Suomessa vakiovarustelu on runsaampi. Suomessa vakiovarusteisiin kuuluvat muun muassa kookas, 12,3-tuumainen näyttö, adaptiivinen kaukovaloavustin, matkapuhelimen langaton lataus ja ulosnousevat ovenkahvat, jotka kaikki ovat Keski-Euroopassa lisävarusteita. Muita vakiovarusteita ovat mm. Led High Performance -ajovalot, 11 kW:n sisäinen laturi ja 170 kW:n DC-pikalatausliitäntä.

EQE:n sisätilat muistuttavat EQS:n vastaavia näkymiä.

Ulkomitoiltaan Mercedes-mallistossa EQE sijoittuu E sedanin ja EQS:n väliin. EQE on pituudeltaan (4946 mm) 11 millimetriä E-sarjalaista pidempi, mutta toisaalta 270 millimetriä EQS-mallia lyhyempi. E-sarjan akseliväli on 181 milliä lyhyempi kuin EQE:n (3120 mm), mutta toisaalta EQS:n akseliväli on 90 millimetriä pidempi.

EQE 350+ -mallin toimintamatka on 652 kilometriä (WLTP). AMG EQE 43 takaa 532 kilometrin toimintamatkan. Molemmat toimintamatkat ovat Suomen vakiovarusteisen auton arvoja. Kummassakin on 90,6 kWh:n akusto, joka voidaan ladata maksimissaan 170 kW:n teholla.