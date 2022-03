Näitä automalleja saa nyt hyvinkin nopeasti – joitakin sähköautoja vain muutaman kuukauden odotuksella

Bensiinin ja dieselin hintojen nousu on aiheuttanut sähköautoille ennennäkemättömän kysyntäpiikin. Käytännössä kaikki mitä tehtaat pystyvät toimittamaan, on viety käsistä.

Volkswagen-yhtymän Pamplonan-kokoonpanoyksikössäkin on ollut tuotantokatkoja pandemian ja komponenttipulan takia.

Uuden auton saatavuutta vaivaa nyt yleisesti pitkä toimitusaika. Yksiselitteistä nyrkkisääntöä on vaikea antaa, mitä malleja saa ja toisaalta minkä mallin saatavuus venyy pitkälle.

– Tällä hetkellä pisimmät toimitusajat ovat täyssähköautoissa ja ladattavissa hybridimalleissa, mutta mikäli asiakas on valmis ”luopumaan” joistain varusteista, esimerkiksi Volkswagenin täyssähköautomalliston valmiiksi varusteltujen FastLane-mallien toimitusaika on tällä hetkellä noin viisi kuukautta, Volkswagenia maahantuovan K-Auto Oy:n lehdistöpäällikkö Riitta Karjalainen sanoo.

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin uusien autojen pitkittyneistä toimitusajoista. Lue juttu alla olevasta linkistä:

Lue lisää: Uutta autoa voi nyt joutua odottamaan jopa kesään 2023 – ”Tilanne muuttuu ja elää päivittäin”

Volkswagenin FastLane -mallit on varusteltu sellaisin varustein, joihin vallitseva komponenttipula ei vaikuta. Volkswagenin maahantuoja K-Auto tiedotti FastLane -mallistostaan vajaa kuukausi sitten, helmikuun lopussa.

Nissan Motor Europen Communications Manager -titteliä kantava Mika Särkelä sanoo, että Nissanin kohdalla saatavuusongelmat eivät vaivaa oikeastaan mitään mallia. Nissanin toimitusajat ovat tälle hetkellä muutamasta kuukaudesta reiluun puoleen vuoteen, myös suosikkimalli Qashqain kohdalla. Sähköauto Leafin toimitukset menevät kesä-heinäkuulle tällä hetkellä ja isompiakkuisten versioiden toimitukset elokuusta alkaen.

Nissanin myyntiveturin Qashqain tuotanto on selvinnyt vähin ongelmin.

– Meidän Euroopan-tehtaamme Sunderlandissa on toiminnassa. Siellä tehdään Qashqaita, Leafia sekä Jukea, ja tehdas on materiaalien ja komponenttien saatavuuden mukaan säätänyt tuotantoa.

Lue lisää: Käytetyistä sähköautoista on nyt kova kysyntä – tunnetun kauppapaikan tarjonnassa jo neljänneksen kuoppa

Opelin suunnalta kerrotaan, että kysytyimpien mallien, Astran ja Mokka-e:n saatavuus on suhteellisen hyvä.

– Nykyistä Astraa on saatavana reilusti nopeisiin toimituksiin. Mokka-e -täyssähkö on lyönyt itsensä todella vahvasti läpi ja kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti johtuen sen uudesta hintapisteestä. Autoja tulee kyllä ja niitä toimitetaan, mutta toimitukset menevät kesään, maajohtaja Tomi Mäkinen Opelia maahantuovasta Länsiautosta sanoo.

Opel Mokka-e pärjää markkinoilla kohtuuhinnallaan ja saatavuudellaan.

Lue lisää: Mitä tiedät 1990-luvun autoista? Vain kaikkein kovin rasvanäppi saa 12/12 tästä visasta

Kia Ceedin sekä Kia Sportagen saatavuus on maahantuojan tiedon mukaan tehdastilausten osalta muutamia kuukausia, Kia Finlandin PR Manager Mikko Autio vahvistaa.

– Suomeen autoja toimittavat Kian tehtaat toimivat normaalilla kapasiteetilla, Autio sanoo.

Myös Kialla, kuten monella muullakin merkillä autoja löytyy myös nopeaan toimituksiin suoraan jälleenmyyjien varastoista.

– Mikäli haluaa auton tehdastilauksen, niin esimerkiksi uudistuneen Kodiaqin, Superb Combin tai Kamiq-mallin toimitusaika on yleisesti noin 3–5 kuukautta, viestintäpäällikkö Kari Aalo Skodan maahantuonnista kertoo.

Lue lisää: Venäläisissä autoliikkeissä todella sekava tilanne – hinnat pomppineet rajusti jopa keskellä kaupan­teko­hetkeä

Volvon maahantuonnista PR & Communications Manager Mia Pelttari kertoo, että halutuimpien mallien kasvaneeseen kysyntään on myös varauduttu hyvin.

– Yleisesti saatavuus ja toimitusajat ovat koko malliston osalta hyvät tai kohtuulliset. XC60- ja XC40-mallit ovat tasaisesti kysytyimmät mallit. Molempien saatavuus on hyvä. XC60-mallin toimitusaika on kuusi kuukautta, XC40-mallin 6-8 kuukautta voimalinjasta riippuen. Halutuimpien mallien volyymit ovat suunniteltu isoksi, ja lisäksi XC60-mallin valmistus Ruotsissa lyhentää toimitusaikaa, Pelttari sanoo.

Toyota Yaris on yksi japanilaismerkin tärkeimmistä malleista.

– Päämyyntimalleissamme tilanne on edelleen melko hyvä, eikä näköpiirissä ole hälyttävän isoja muutoksia. Tärkeimpiä malleja (Yaris, Corolla, RAV4, C-HR) saa 4– 6 kuukauden toimitusajalla, sanoo puolestaan Toyotan viestintäpäällkkö Pekka Karvinen.

– Toki tilanne elää ja poikkeuksia tuotantomääriin saattaa esiintyä. Tulevaisuuden ennustaminen on luonnollisesti aina vaikeaa, varsinkin vallitsevassa tilanteessa, mutta odotamme toimitusaikojen palautuvan meille ominaisille tasoille vuoden 2022 loppuun mennessä, Karvinen uskoo.

Lue lisää: Poliisi varoittaa autokauppa­huijauksista – oman tilin seuraaminen oleellista