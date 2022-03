Uusien autojen saatavuus tökkii pahanlaisesti tällä hetkellä, sillä lähes jokainen autonvalmistaja kärsii toimitusketjujen vaikeuksista.

Ensiksi maailmanlaajuinen pandemia ja nyt Ukrainan sota ovat sotkeneet autovalmistajien toimitusketjuja maailmanlaajuisesti. Ilta-Sanomat kertoi viime viikolla, että Skoda Enyaq Coupé RS iV -sähköauton valmistus on keskeytetty, mutta tilanne saattaa muuttua paremmaksi pian, sillä Skodan mukaan sen ukrainalainen komponenttitoimittaja pystyy käynnistämään tuotantonsa mahdollisesti jo ensi viikolla.

– Skoda Enyaq iV -mallissa on ollut toimitusaika noin 10–12 kuukautta, mutta ikävä kyllä Ukrainan tilanne on vaikuttanut tämän mallin tuotantoon, ja tuotanto on poikki väliaikaisesti. Tämä vaikuttanee vielä osaltaan toimitusaikaan. Tämän hetken arvion mukaan toimitusaika on jopa yli vuoden, Skodan Suomen maahantuojan viestintäpäällikkö Kari Aalo sanoo.

Skodan myydyin malli Suomessa on Octavia. Sen saatavuus on parempi kuin Enyaqin. Joidenkin yksittäisten ladattavan Octavia iV -versioiden toimitusaika voi olla noin vuoden.

Skoda Enyaq Coupé RS iV on julkistettu, mutta tuotanto seisoo.

Valmet Automotive kertoi viime perjantaina, että yhtiön Uudenkaupungin-autotehtaalla Mercedes A-sarjan valmistus on toistaiseksi keskeytetty komponenttipulan vuoksi. Valmet Automotive kertoi samalla myös tehtaalla käynnistyneistä muutosneuvotteluista, jotka johtavat henkilökunnan lomautuksiin.

Valmet Automotive uskoo, että Mercedes A-sarjan tuotanto palaisi normaaliin tämän vuoden heinäkuussa. Mercedes-Benz A-sarja on automerkin myydyin malli Suomessa, ja tuotannon pysäyttäminen vaikuttanee myös auton toimitusaikoihin.

Mercedes-Benzin A-sarjankin valmistus katkesi vallitsevan komponenttipulan vuoksi.

Ongelmat eivät todellakaan koske vain Skodaa ja Mercedes-Benziä, vaan kaikki autonvalmistajat kamppailevat tällä hetkellä samojen ongelmien kanssa.

Jos valitsee juuri tietyn automallin ja siihen tietyt varusteet, lähes jokaisen automerkin kohdalla arpa saattaa osua niin, että auton toimitus voi venyä vuoden tai jopa yli vuoden päähän, jopa kesälle 2023.

Mercedeksellä on kymmeniä tehtaita ympäri maailman, joten toimitusaikataulut vaihtelevat hyvin paljon. GLC-mallin osalta nykytuotanto myyty kokonaan loppuun, koska automalli uudistuu vuoden 2022 kolmannella kvartaalilla. Uusia tilauksia GLC:n nykyisen sukupolven osalta ei siis oteta enää jonoon.

IS kysyi myös muilta maahantuojilta mallien saatavuutta ja nimenomaan sitä, että onko jokin malli sellainen, jonka odotusaika voi venyä jopa vuoteen.

Esimerkiksi Kia Sorento -maasturin plug-in hybrid-mallin toimitusajat ovat tällä hetkellä 9–12 kuukautta auton tilauksesta.

Toyotan kohdalla jotkin korkeammat varustetasot saattavat nostaa toimitusaikaa 9–10 kuukauden paikkeille.

Volvon V60 Long Range -lataushybridimallien T6- ja T8-versioiden kohdalla toimitusaika on noin 10 kuukautta.

– Tilanne muuttuu ja elää päivittäin ja viikoittain, joten ihan tarkkaa toimitusaikatietoa on vaikea arvioida, joten asiakkaan kannattaakin kysyä aina omaa autoa tai tietyn mallin toimitusaikaa jälleenmyyjältä. Tilanteeseen kun vaikuttaa siis sekä komponenttipula että Ukrainan sota, ja jälkimmäisen vaikutuksia on erittäin vaikea arvioida, varsinkin jos sota pitkittyy, sanoo muun muassa Volkswagenia, Audia ja Seatia maahantuovan K-Auto Oy:n viestintäpäällikkö Riitta Karjalainen.

Vaikka lähes kaikilla autovalmistajalla on tällä hetkellä jonkin tason tuotanto-ongelmia, positiivisiakin viestejä tulee. Esimerkiksi Nissanin maahantuojan suunnalta kerrotaan, että tuotantoaikataulut eri mallien suhteen on suunnilleen normaalilla tasolla.

Lisäksi asiakkaat tiedostavat sen erittäin hyvin, että tuotantoaikataulut ovat venyneet jo ennen Ukrainan sotaa.

–Komponenttipula vaivaa eri tasoisena useita toimialoja, joten asiakkaat ovat viimeisen kahden koronavuoden aikana tulleet hyvin tietoisiksi poikkeuksellisista toimitusajoista, ja heiltä myös löytyy ymmärrystä tilanteeseen, Vehon lehdistöpäällikkö Pekka Koski Mercedes-Benz- ja Daimler Trucks -viestinnästä kiittelee.

Yllä olevalla videolla vantaalainen autokauppias ennakoi muutoksia vuonna 2018, kun koronapandemiasta ja sen seurauksista ei tiedetty mitään.