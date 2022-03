Polttoaineiden kalliit hinnat näkyvät autokaupassakin. Yhä useampi etsii nyt käytettyjä sähköautoja.

Lukumääräisesti sähköautokauppa on toistaiseksi vielä pientä, mutta suuntaus on voimakkaasti ylöspäin. Syyksi voi nähdä ainakin bensiinin, dieselin ja maakaasun voimakkaasti kallistuneet hinnat ja yleisen epävarmuuden ennätyskorkeiden hintojen kehityksestä.

Sähkökäyttöisten autojen nousseet myyntiluvut näkyvät selvästi ison kauppapaikan kirjanpidossa.

– Sähköautoilla on ollut hyvä kysyntä viime aikoina. Sähköautoja oli joitakin viikkoja sitten Nettiautossa myynnissä noin 2 200 kappaletta, mutta tällä hetkellä enää alle 1 700. Näin siitä huolimatta, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan vähensi autokuumetta ja näkyi vähentyneessä kävijämäärässä, yhteydenotoissa myyjille ja kauppojen määrässä, kertoo Nettiauton liiketoimintapäällikkö Erno Kalalahti.

Käytettyjen sähköautojen myytävänä olevat varastot ovat pienentyneet huomattavasti, esimerkkitapauksessa noin neljänneksen muutaman viikon aikana.

Toisaalta jokakeväinen autokuume osoittaa myös hiipumista epävarmojen aikojen ansiosta. Aiempiin vuosiin verrattuna autokauppa käy nyt vielä viime vuottakin tahmeampana niin uusien kuin käytettyjenkin autojen osalta. Kalalahden mukaan käyttövoimissa kiinnostus sähköä kohtaan on kasvanut.

– Maaliskuun osalta ensimmäisten 20 päivän osalta on tehty noin 10 prosenttia vähemmän autokauppoja vuotta aikaisempaan verrattuna. Viime päivät ovat kuitenkin olleet aktiivisia ja Nettiautossa on pörrännyt noin miljoona suomalaista. Autoja myyntiin on kuitenkin tullut maaliskuun aikana yli 12 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten, Kalalahti summaa.