Kuinka monta kesää pinnoitetun renkaan pitäisi kestää? Yksi, kaksi vaiko peräti neljä kesäsesonkia?

Kymenlaaksolainen kuluttaja osti pinnoitetut kesärenkaat 2017 suomalaisesta verkkokaupasta, joka tekee 70 miljoonan euron liikevaihtoa.

Kansalainen ajeli jo neljättä kesää pinnoitetuilla renkailla, kun hän huomasi harmikseen pinnoitteen halkeilleen ja repeilleen oudosti kesken ajon moottoritiellä. Tilanne muuttui jopa vaaralliseksi, ja lisäksi sisälokasuoja vaurioitui.

Kuluttajaa renkaiden oudot repeämät koettelivat niin vahvasti, että hän halusi selvittää, oliko niistä vastuussa maahantuoja, valmistaja vaiko myyjä.

Kun selvyyttä asiaan ei tullut, vaati kuluttaja hyvityksenä uusia renkaita sekä korvausta sisälokasuojan vaurioista.

Rengasvauriot kuluttaja huomasi juhannuksen alla viime kesänä, ja hän otti heti yhteyttä myyjäliikkeeseen. Suoraan myyjäliikkeeseen kuluttaja kohdisti 158,95 euron vaatimuksen.

Kuluttajaviranomaisen mukaan neljättä kesää käytössä ollut pinnoitettu rengas hajosi ennenaikaisesti. Mikä oli pinnoitetun renkaan rikkoutumisen syy, jäi selvittämättä.

Myyjä ja maahantuoja kiistivät kuluttajan vaatimukset. Maahantuoja oli kuitenkin valmis toimittamaan vastaavanlaisen renkaan korvauksetta.

Neljättä kesää käytössä ollut pinnoitettu rengas oli niin myyjän kuin maahantuojankin mielestä vaihtokuntoinen, eikä se ollut enää edes takuun piirissä.

Kuluttaja oli kertonut autonsa alustan osien vaihdosta. Väljillä alustan osilla ajaminen voi myyjän ja maahantuojan mukaan johtaa siihen, että rengas menettää ominaisuutensa.

Kuluttajalle huomautettiin lisäksi, että pinnoitettu rengas ei ole yhtä laadukas kuin uusi rengas, mikä on huomioitu myös hinnassa. Renkaasta voi irrota myös kappaleita, jos se on tyhjentynyt naulaan tai jos se on ajettaessa tyhjä.

Kuluttajariitalautakunta käsitteli asian myyjän ja maahantuojan osalta, koska ulkomaista valmistajaa ei lautakunnan käytettävissä olevilla keinoilla tavoitettu vastaamaan.

Ratkaisunsa perusteluissa lautakunta muistuttaa, että pinnoitetun renkaan ominaisuudet eivät vastaa uuden renkaan ominaisuuksia. Vaurion aiheuttajasta ei saatu mitään varmaa selvyyttä.

Vaurio ilmeni neljäntenä vuotena renkaiden ostosta. Vaikka aikaa olikin kulunut renkaiden käyttöönotosta, olivat ne lautakunnan ratkaisun mukaan hajonneet ennenaikaisesti.

Kuluttajalla oli oikeus hyvitykseen, sillä renkaissa oli virhe, lautakunta totesi. Lautakunta perusti hyvityksen määrän virheen laadun ja merkityksen ohelle kauppahintaan ja ostajan odotuksiin.

Yksimielinen lautakunta suositti, että myyjä ja maahantuoja antavat kuluttajalle 100 euron hinnanalennuksen tai kuluttajan niin halutessaan firma toimittaa hänelle uudet vastaavat renkaat.

Ratkaisu tehtiin helmikuussa.

