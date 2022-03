Ruotsissa kaavaillut polttoaineiden hintojen alennukset satavat Venäjän laariin, kaksi professoria muistuttaa.

Ruotsin päätös laskea polttoaineiden hintoja on saanut osakseen arvostelua.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti bensiinin ja dieselin pumppuhinnat ennätyskorkeiksi maaliskuussa. Ruotsissa on reagoitu tilanteeseen siten, että litrahinta laskee 50 äyriä (0,048 euroa) toukokuussa. Lisäksi hallitus on tehnyt esityksen, joka alentaisi litrahintaa vielä 1,30 kruunua (0,12 euroa) kesällä.

Ehdotusta on Vi Bilägare -lehden mukaan arvosteltu ankarasti. Liberaalit, kristillisdemokraatit, maltilliset, keskusta ja ruotsidemokraatit ovat sopineet omasta ehdotuksestaan, johon myös vasemmistopuolue on suostunut. Tavoitteena on alentaa bensiinin ja dieselin hintoja 4–5 kruunua litraa kohden (0,38 – 0,48 euroa) laskemalla polttoaineveroa ja hakemalla EU:lta väliaikaista verohelpotusta.

– On masentavaa kuunnella, kuinka osapuolet yrittävät päihittää toisiaan, kansainvälisen talouden emeritusprofessori ja IFN:n tutkija Lars Calmfors sanoo.

Calmfors pitää ehdotuksia ongelmallisina.

– On masentavaa kuunnella, kuinka eri puolueet sekä oikealla että vasemmalla yrittävät voittaa toisensa bensiini- ja dieselverojen alentamisessa, hän kirjoitti Dagens Nyheterin julkaisemassa artikkelissa.

Calmforsin mukaan on moraalisesti kyseenalaista saada Venäjän tärkeimmän vientihyödykkeen öljyn hintaa alas valtiontuilla kysynnän kasvaessa.

– Se lisää Venäjän öljytuloja ja auttaa siten rahoittamaan Putinin sotaa. Tietenkin Ruotsin toimilla on vähän vaikutusta maailmanmarkkinahintoihin, mutta jos monet maat tekevät kuten me, vaikutus on suuri, hän kirjoittaa.

Calmfors ei ole yksin kritiikissään.

– Lähetämme rahaa kahdella tavalla suoraan Putinin taskuun. Ostamme lisää öljyä ja nostamme hintaa, sanoi Göteborgin yliopiston ympäristötalouden professori Thomas Sterner Miljö & Utveckling -lehdelle.