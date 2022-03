Maailman paras auto on täysin sähköinen – kolme mallia finaalissa

Maailman parasta autoa etsitään jälleen. World Car Awards 2022 -kilpailun finaalikolmikko on nyt selvillä.

Maailman paras auto eli World Car Awards -kilpailussa eri luokkien määrä on kasvanut viidestä kuuteen, sillä aivan omaksi luokaksi on otettu sähköautot. Kustakin luokasta on jäljellä enää kärkikolmikot.

Voittaja julkistetaan 13. huhtikuuta 2022 New Yorkin autonäyttelyssä.

Alla ehdokkaat ovat luokittain. Kuudesta luokasta tärkein on yleiskilpailun voittaja eli World Car of the Year 2022. Voitosta kamppailee kolme täyssähköautoa.

World Car of the Year eli maailman parhaan auton palkinnon voittaa jokin näistä kolmesta:

- Ford Mustang Mach-E

- Hyundai Ioniq 5

- Kia EV6

Sähköautojen luokka

- Audi e-tron GT

- Hyundai Ioniq 5

- Mercedes-Benz EQS

Kaupunkiautot

- Opel Mokka

- Toyota Yaris Cross

- Volkswagen Taigo

Luksusluokka

- BMW iX

- Genesis GV70

- Mercedes-Benz EQS

Suorituskykyiset autot

- Audi e-tron GT

- BMW M3/M4

- Toyota GR86 / Subaru BRZ

Paras design

- Audi e-tron GT

- Hyundai Ioniq 5

- Kia EV6

Suomea ja Pohjoismaita World Car Awardsin 102 tuomarin joukossa edustaavapaa toimittaja Toni Jalovaara.

– Sähköautot eivät ole enää vain eurooppalainen ja kiinalainen asia, vaan ne ovat alkaneet yleistyä nopeasti myös Pohjois-Amerikassa. Voimme jo nyt olla varmoja, että viime vuoden tapaan WCA eli Vuoden Auto Maailmassa 2022 on sähköauto, sillä kaikki kolme loppusuoralle päässyttä ovat sellaisia.

