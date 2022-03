Katumaasturit kasvattavat osuuttaan automarkkinoista kaikkialla maailmassa, mutta silti Audi esittelee vuonna 2024 sekä A6 Avant e-tronin että A6 e-tronin.

Saksalaisella premium-kolmikolla (Audi, BMW ja Mercedes-Benz) on meneillään hurja kamppailu siitä, mikä niistä saa haltuunsa sähköautomarkkinat. Oikeastaan BMW (i3) ja Mercedes-Benz (B-sarjan EV), ehtivät ensin, mutta toden teolla vauhtiin pääsi ensimmäisenä Audi vuonna 2018 e-tronillaan.

Tällä hetkellä Audilla on jo kolme pelkästään sähkömoottorista mallisarjaa, ja nyt annetaan vihiä parin vuoden päästä esiteltävästä A6 e-tron -perheestä. Ennen sitä tulee myyntiin samalle perustalle tehtävä korkeampi katumaasturi Q6 e-tron.

Yhteistä Audi-kolmikolle on täysin uusi, Porschen kanssa suunniteltu PPE-perusrakenne. Lyhenne tulee sanoista Premium Platform Electric, joka kertoo auton asemoinnista markkinoilla. Samaa rakennetta käytetään tulevaisuuden sähkö-Audeissa aina A4:stä A8:aan. Mallimerkinnät voivat vielä muuttua, mutta tuo kuvaa autojen kokoluokkia.

Takaa katsottuna vaikuttaa siltä, kuin takapuskurissa olisi mahtavan kokoiset pakoputkien ulostulot.

Perusrakenne on erittäin moderni, sillä Porsche omistaa osan sähköautoissa erittäin etevästä kroatialaisesta Rimacista. Sähköjärjestelmässä on käytössä 800 volttia. Suurin latausteho on 270 kilowattia. Niinpä auton energiasisällöltään sadan kilowatin ajoakun virran saa 5 prosentista 80 prosenttiin 25 minuutissa. Audin mukaan hyvissä olosuhteissa kymmenessä minuutissa saa ladattua riittävästi virtaa kolmensadan kilometrin ajoon ja toimintamatka täydellä ajoakulla on 700 kilometriä.

Perusmallissa on yksi moottori takana. Koska kyseessä on Audi, tulossa on myös takavetoisen lisäksi nelivetoisia Quattroja. Niissä on kaksi moottoria, joista toinen edessä, eikä moottorien välillä ole mekaanista yhteyttä.

Lue lisää: Harvinainen farmarikorinen sähköauto tulossa Suomeen? Ruotsissa se jo hinnoiteltiin

Avant on ollut jo pitkään tärkeä osa Audin maailmaa ja samalla se on synonyymi tyylikkäälle farmarille. Uusi A6 Avant e-tron jatkaa perinnettä, sillä se halkoo ilmaa kohtuullisen hyvin (ilmanvastuskerroin 0,24) ja kori on sähköautoksi 1,44 metrin korkuisena todella matala. Pituutta on vähän neljä senttiä vajaa viisi metriä ja leveydessä jäädään saman verran kahdesta metristä.

Lue lisää: Korotettu maavara maasto­kilkkeillä ja neliveto vakiona – Mercedes-Benziltä tulee uusi farmari metsäpoluille

Tässä vaiheessa Audi puhuu vielä konseptimallista, mutta se on jo yli 90-prosenttisesti lopullinen. Hienoja yksityiskohtia muotoilussa ovat railakkaan näköinen takapuskuri ja ikkunoiden yläosan koristelista, joka kiertää takana katossa toiselle puolelle.

Lue lisää: Voiko farmariauto tulla tätä kauniimmaksi?

Ensimmäisenä Audin uusista PPE-perusrakennetta käyttävistä sähköautoista tulee myyntiin Q6 e tron vuonna 2023. Nyt esitelty A6 Avant e-tron ja sen viisiovinen suurella takaluukulla varustettu sisarmalli A6 e-tron saapuvat markkinoille vuotta myöhemmin.

Lue lisää: Käytetyn koeajo: Miltä tuntuu kilometrejä niellyt Kia Ceed -farmari? Ainakin hevosvoimat hämmästyttävät