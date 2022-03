Ensitesti: Opel Astran uudessa sukupolvessa on kaikki ainekset menestykseen . Hintakaan ei ole paha.

Astrassa on uuden Opel-tyylisuunnnan mukainen keula ja linjoista löytyy muutenkin paljon tuttuja piirteitä.

Kolmekymmentä vuotta sitten Astra korvasi varsin suositun Opel Kadettin ja ajoi suoraan suomalaisten sydämiin. Heti esittelystään alkaen se kamppaili kymmenen vuoden ajan Toyota Corollan kanssa rekisteröintitilaston ykköspaikasta. Vuosituhannen vaihteessa Astra oli ykkönen kolmena perättäisenä vuonna.

Tällä vuosituhannella menestys ei ole ollut enää aivan samaa luokkaa, joskin aina uuden sukupolven myötä Astra on kiivennyt kymmenen suosituimman automallin joukkoon. Lähiaikojen paras sijoitus on vuodelta 2016, jolloin Vuoden Autoksi Suomessa 2016 valittu nykyinen Opel Astra oli viides.

Astra ehti pudota jo pois 30 suosituimman automallin joukosta, kunnes tänä vuonna poistuva malli otti loppukirin. Hyvillä varusteilla ja edullisella hinnalla rekisteröinnit nousivat kohisten. Asiassa on auttanut myös se, että Astroja on ollut saatavilla, kun taas moni kilpailija joutuu myymään tuntemattoman pituista toimitusaikaa.

Ohjaamo on selkeä ja helppokäyttöinen. Kiitos Opelille siitä, ettei toimintoja ole piilotettu kosketusnäyttöön tai jätetty hipaisunäppäimillä käytettäviksi.

Palataan historiasta nopeasti nykyhetkeen, sillä Ilta-Sanomat pääsi tutustumaan pikaisesti täysin uuteen Opel Astraan. Saksan rekisterissä ollut, pikavierailulla Suomessa käynyt auto ei täysin vastaa meillä myytäviä, mutta siitä sai jo mainion käsityksen tulevasta.

Uuden Astran myötä jätetään hyvästit General Motorsin aikaiselle perusrakenteelle ja moottoreille. Nyt kaikki Opelit ovat siirtyneet uuteen aikakauteen lukuun ottamatta Insigniaa. Uusi perusta on kotoisin PSA Groupista, jonka myötä Opel kuuluu nykyisin vielä suurempaan, italialais-ranskalais-yhdysvaltalaiseen Stellantis-konserniin.

Tekniikka on hyvin tuttua uudesta Peugeot 308:sta ja DS 4:stä. Opel kuitenkin painottaa, että Astra on Saksassa suunniteltu ja myös valmistetaan siellä. Sen sijaan uusi DS 4 on ranskalainen vain suunnittelultaan ja tyyliltään, sillä se valmistetaan Saksassa samalla tuotantolinjalla Astran kanssa.

Saksalaisen Ultimate-version verhoilu ei vastaa Suomessa myytäviä autoja, mutta muilta osin kuljettajan tilat ovat yhtäläiset eli varsin hyvät.

Erittäin hyvän tuen etenkin selälle antava AGR-istuin on vakiona kaikissa Astroissa

Astran myynnissä painotetaan lataushybridiä, jonka arvioidaan kattavan yli puolet rekisteröinneistä. Siihen on hyvät mahdollisuudet, sillä varsin tehokkaan (180 hv) automaattivaihteisen Astran hinnat alkavat 32 390 eurosta.

Maahantuoja on neuvotellut hinnat taitavasti, sillä Suomessa lataushybridi-Astran saa peräti 5 000 euroa halvemmalla kuin Saksassa.

Kaiken lisäksi käyttökustannukset voi pitää kurissa. Tiuhaan lataamalla pystyy ajelemaan pelkällä sähköllä. Tosin virallisen normin mukainen sähkön riittävyys 60 kilometrin ajoon on aika teoreettinen. Pikkupakkasella ajetussa koeajossa ajotietokone lupasi liikkeelle lähtiessä puolet tuosta, mikä piti täsmälleen paikkansa. Koko koeajon keskikulutukseksi tuli 4,1 litraa sadalla kilometrillä, jolloin 46 prosenttia oli päästötöntä ajoa. Siis vaikka luku on kaukana virallisesta, on se oikein mukava näinä kalliin bensiinin aikoina.

Opelilla aiemmin ajaneen ei tarvitse pelätä Astran ”ranskalaistuneen”. Kuljettajan paikalla tunnelma on tuttu, joskin nyt näytöt ovat digitaalisia. Ajaminen on yksinkertaisesti helppoa ja miellyttävää. Ainoa korjausta Peugeot 308:n jäljiltä vaatinut seikka olisi ollut jarrutustunto, jota Opelkaan ei ole valitettavasti saanut kuntoon.

Pitkän ajajan takana jalkatilat ovat aika niukat, minkä voi korjata valitsemalla farmarin, jossa on pidempi akseliväli.

Suomessa maahantuoja on tehnyt viisaan päätöksen varustamalla autot GS Linea lukuun ottamatta 17-tuumaisilla pyörillä. Koeajetussa saksalaisessa Astra Ultimatessa oli 225/40 R 18 -renkaat, jotka välittivät turhan paljon tärinää ohjaamoon.

Viisiovisessa Astrassa tilat takapenkillä ovat pitkälle matkustajalle vähän niukat, mikäli edessä on pitkä kuljettaja. Tilanteen voi korjata valitsemalla Sports Tourerin eli farmarin, jossa on muodin mukaisesti pidempi akseliväli. Venytys korjaa takapenkin jalkatilat ja samalla tavaratila kasvaa 600 litran kokoiseksi. Ostajista arviolta kaksi kolmasosaa valitseekin farmari-Astran.

Tavaratila on hyvän muotoinen, mutta lataushybridissä ajoakku vie lokeron lattian alta, joten tila ei ole kovin suuri.

Uuden sukupolven Opel Astran toimitukset asiakkaille alkavat kesäkuussa. Vähän lataushybridien saapumisen jälkeen käynnistyy myös polttomoottoristen Astrojen myynti. Maahantuojan tavoitteena on toimittaa tänä vuonna asiakkaille yli tuhat uuden sukupolven Astraa. Mikäli tuo onnistuu, niin yhdessä vanhan Astran loppukirin kanssa paikka kymmenen eniten rekisteröidyn joukossa on taattu.

Muotoilussa on riittävästi omaperäisyyttä tekemään ero konsernissa samaa perusrakennetta käyttäviin malleihin.

Tekniikka Opel Astra Executive 180 A PHEV Moottori R4, 1598 cm3, 110 kW (150 hv)/6 000 r/min, 250 Nm/1 750 r/min, sähkömoottori 81 kW/320 Nm, yhteensä 132 kW (180 hv), 360 Nm Ajoakku 12,4 kWh, ajomatka sähköllä 60 km Suorituskyky 0–100 km/h 7,6 s, huippunopeus 225 km/h Kulutus 1,0 l/100 km 95E10 + 14,2 kWh/100 km CO2-päästöt 24 g/km Voimansiirto A8, etuveto Mitat p 4 374, l 1 860, k 1 442 mm, akseliväli 2 675 mm, omamassa 1 678 kg tavaratila 390 l, tankki 43 l Hinta 36 390 euroa

