Ensitesti: Brittimerkki MG on palannut Eurooppaan – täysin sähköisenä.

Alun perin MG on perinteikäs brittimerkki, joka on nykyisin pääosin kiinalaisomistuksessa. Taustalla vaikuttaa kiinalaisyhtiö SAIC.

Tukholma

Ensitestiin saadun MG Marvel R:n tutustuminen alkaa tukholmalaisessa autoliikkeessä hieman erikoisella tavalla: autoa alkuun esittelevä myyjä tahtoo kertoa heti auton huonot puolet.

Niitä on kuulemma kaksi, ja toinen on hieman pienehkö tavaratila. Myyjä avaa tavaratilan jalan heilautuksella ja toden totta, kontti ei ole erityisen suuri ottaen huomioon auton kokoluokan. Tavaratila on ennen kaikkea matalahko. Silti, kyllä tuon kanssa toimeen tulisi varmaan useimmissa tapauksissa.

Perusmuodossaan 357 litran tavaratila on auton kokoluokassa pienehkö.

Päältäpäin tämä Eurooppaan palaava MG on varsin onnistuneen oloinen uutuus. Korin mittasuhteet ovat onnistuneet, ja muotoja voi kuvailla pääosin sulavan tyylikkäiksi. Keulalla on nykytyylin mukaiset viirumaiset ajovalot, ja perää halkoo leveä valopaneeli.

Kahvat ponnahtavat esiin ovista, kun lukituksen avaa. Hetkonen, tämähän on jo tuttua Teslasta ja parista muustakin sähköautosta? Kyllä, MG Marvel R on myös täyssähköauto, joka on tuloillaan Euroopan markkinoille ryminällä. Naapurimaa Ruotsissa merkkiä myydään jo täydellä tohinalla, mutta Suomeen tulosta ei ole vielä varmuutta.

Marvel R on noin 4,7 metriä pitkä ja reilut 1,6 metriä korkea, eli ulkomitoiltaan varsin tavanomainen crossover.

On pieni yllätys, että MG tahtoo iskeä suoraan premiumin ytimeen, ja kun kuljettajan oven avaa, asia käy nopeasti yhä varmemmaksi. Sisällä esiin nousevat ensimmäisenä nimittäin hyvin vahvat Mercedes-Benz-vaikutteet. Monet kytkimet, painikkeet ja kahvat saavat aikaan déja vu -tunteen muutaman vuoden takaisista Mersuista. Aitoja lainoja saksalaismerkin osalaarista vai kopioitu taidokkaasti? Se jäi vielä epäselväksi.

Sisällä vallitsee varsin laadukkaan tuntuinen tunnelma, eikä ns. kovamuovia ole juurikaan näkyvillä. Aito nahkaverhoilu luo arvokkaampaa atmosfääriä, ja ohjaamon keskikonsolissa lepää julmetun suuri kosketusnäyttö puolimakaavassa asennossa.

Marvel R:n ohjaamo on tyylikkään ajattomaksi muotoiltu.

Ajosuunnan valitsin on sujuvakäyttöinen pyörylä. Parkki valitaan keskeltä painamalla.

Kookas kosketusnäyttö heijastelee ajoittain auringonvalossa harmillisesti. Haptinen tuntuma ei ole kovin hyvä, ja välillä näyttöä saa koskettaa toistuvasti.

Virallinen kukutus on 21 kWh:n luokkaa, käytännössä koeajossa on kulunut hieman päälle 23 kWh sadalla. Se on ihan hyvä lukema tämän teho- ja kokoluokan autolle.

Laadullinen ensivaikutelma on siis positiivinen yllätys. Etutilat ovat avarat ja istuinsäädöt onnistuvat moitteetta. Takana ei ole erityisen paljon jalkatilaa, mutta muuten auton tarjoama tila-avaruus on ennakko-odotuksiin nähden ihan ok.

Lähes kaikkea auton käyttöön liittyvää hallitaan kosketusnäytöltä Teslan osoittamalla tiellä. Tämä ei ole pelkästään hyvä asia. Kosketusnäytössä on koon ja käytettävyyden osalta puolesta Teslaa ja sähkö-Mustangia, mutta MG näytön haptinen tuntuma ei ole kovin herkkä, vaan näyttö on ajoittain jopa hidas reagoimaan. Ensitestillä pidemmän ajanjakson käytettävyyskokemusta ei ehtinyt muodostua.

Kun ovilukituksen avaa, ponnahtavat kahvat esiin.

Liikkeelle lähtiessä yli 1 000 kilometrin ajosuoritteeseen perustuva todellinen keskikulutus on 23 kWh:n tietämillä Tukholman talvessa kerättynä, ja sen myötä toimintamatkaa järjestyisi 323 kilometriä täydellä akulla.

Kyllä tällä todennäköisesti tavallisimmat mökkimatkat ajaisi Suomenkin talvessa, vaikkakaan ei MG varsinainen sähkömaratoonari olekaan.

Jousitustuntuma oli mukava yllätys; ei nykyiseen eurotyyliin liian kova, vaikka auton massa ei tietenkään voi olla tuntumatta epätasaisilla pinnoilla.

Takana on kohtalaisen hyvin tilaa, mutta mikään varsinainen tilaihme Marvel R ei ole.

Kiihtyvyys on sen sijaan todella ripeätä. Marvel R:n nelivetoversiossa on kolme ajomoodia; normal, sport ja sport+. Näistä viimeisen valitsemalla auto pinkaisee liikkeelle kuin se kuuluisa rusakko pusikosta: sataseen ehditään alle viidessä sekunnissa, ja huippuja auto kehittää tasan 200 km/h.

Itse hallittavissa olevia regeneroinnin tasoja on kolme, joista voimakkain mahdollistaa jo sujuvan yhden polkimen ajon, jos niin tahtoo. Auto on sähköautoille tyypillisesti hiljainen myös moottoritienopeuksissa.

Marvel R:ssä voi hyödyntää enimmillään 94 kilowatin lataustehoa, ja suurtehoasemalla 80 prosentin varaustaso on saavutettavissa noin 43 minuutissa. Autossa on 11 kW:n sisäinen laturi koti- tai työpaikkalatausta ajatellen.

Marvel R:ssä käytetyt materiaalit ovat yllättävän laadukkaan tuntuisia, kun ottaa huomioon auton hintatason. MG:n tehdastakuu on seitsemän vuotta tai 150 000 km, koskien koko autoa.

MG Marvel R:n varustetasot ovat Comfort, Luxury sekä ensitestissä ollut Performance. Hinnat alkavat 46 580 eurosta, mutta ensitestissä ollut versio maksaa lähes 50 000 tuhatta euroa.

Jälleen kerran on todettava, ettei tämäkään sähköauto ole vielä se kaikkien odottama edullinen sähköinen kansanauto. Sellaista lähemmäksi pääsee hieman edullisempi MG5-sähköfarkku, joka saapuu Ruotsiin jo ensi kuussa. Sen hinnat ovat lähempänä 40 000:ää euroa.

Mikä on sitten se toinen myyjän mainitsema huono puoli tässä Marvel R:ssä? Se on loppuvuoteen menevä toimitusaika. Jos kaupat tekisi nyt, auton voisi kuulemma nipin napin saada jouluksi.

Uusi auto Ruotsista? Sähköauton ostaminen Ruotsin markkinoilta on ainakin teoriassa varsin helppoa, koska sähköautoista ei nykyisin enää kanneta lainkaan autoveroa Suomeen rekisteröinnin yhteydessä. Rekisteröintikulut jäävät siten marginaalisiksi, koska autolla on eurooppalainen CoC- eli vaatimuksenmukaisuustodistus jo olemassa. Käytettyjä autoja Ruotsista on tuotu Suomeen viime vuosina kymmeniätuhansia vuosittain, koska logistiikka on meikäläisittäin sujuvaa. SAIC on yksi maailman suurimmista autovalmistajista, joka tuottaa vuosittain noin 5,5 miljoonaa ajoneuvoa. Yhtiö on kiinalainen, ja sen suurin omistaja on Kiinan valtio. Yrityksellä on yhteistyötä muun muassa Volkswagen AG:n ja General Motorsin kanssa. SAIC valmistaa muun muassa Maxus-, MG-, Roewe- ja Nanjing-merkkisiä autoja.

Tekniikka MG Marvel R Performance AWD Moottori sähkömoottorit (1 kpl) etu- ja taka-akseleilla (2 kpl), 212 kW (288 hv), 665 Nm Suorituskyky 0–100 km/h 4,9 s, huippunopeus 200 km/h Toimintamatka 370 km Latausnopeus 6 h 30 min (11,0 kW) Ajoakku 65,0 kWh (netto) Kulutus 20,9 kWh / 100 km CO2-päästöt 0 g/km Voimansiirto A2, neliveto Mitat p 4 674, l 1 919, k 1 613 mm, akseliväli 2 804 mm, omamassa 1 920 kg, tavaratila 357-1 396 l Hinta 49 841 euroa (Ruotsissa)

